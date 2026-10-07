A atmosfera em torno da vitória da Argentina por 3 a 0 sobre o Benin foi diferente de qualquer outra, já que o foco permaneceu inteiramente no Messi, que se despedia, e não no placar. Scaloni admitiu que seus jogadores acharam difícil manter a compostura habitual em uma noite tão significativa. O técnico observou que o peso da ocasião impactou diretamente o desempenho em campo, especialmente nos estágios iniciais da partida.

"Depois do jogo eu só o cumprimentei, ele já tinha coisa demais acontecendo para que eu fosse lhe perguntar qualquer coisa. Tudo foi muito emocionante e no primeiro tempo foi quando os próprios companheiros não sabiam que jogada escolher, estavam nervosos, porque era uma noite especial. Não é fácil para o companheiro que quer que ele saia da melhor maneira. Para eles também é algo sem igual e por isso o primeiro tempo não foi bom, porque todos nós queríamos que ele desse o seu melhor", revelou Scaloni, como citado pelo LA NACION.