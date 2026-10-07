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Lionel Scaloni revela que a Argentina sofreu com o nervosismo durante a emocionante despedida de Lionel Messi
Emoções avassaladoras para o elenco da Argentina
A atmosfera em torno da vitória da Argentina por 3 a 0 sobre o Benin foi diferente de qualquer outra, já que o foco permaneceu inteiramente no Messi, que se despedia, e não no placar. Scaloni admitiu que seus jogadores acharam difícil manter a compostura habitual em uma noite tão significativa. O técnico observou que o peso da ocasião impactou diretamente o desempenho em campo, especialmente nos estágios iniciais da partida.
"Depois do jogo eu só o cumprimentei, ele já tinha coisa demais acontecendo para que eu fosse lhe perguntar qualquer coisa. Tudo foi muito emocionante e no primeiro tempo foi quando os próprios companheiros não sabiam que jogada escolher, estavam nervosos, porque era uma noite especial. Não é fácil para o companheiro que quer que ele saia da melhor maneira. Para eles também é algo sem igual e por isso o primeiro tempo não foi bom, porque todos nós queríamos que ele desse o seu melhor", revelou Scaloni, como citado pelo LA NACION.
- AFP
Reflexões sobre o maior da história entre os técnicos
O próprio treinador teve dificuldade para conter a emoção, sendo visto com lágrimas nos olhos durante o hino nacional. Depois de conduzir Messi aos títulos da Copa do Mundo e da Copa América, Scaloni passou a ser sinônimo dos anos mais vitoriosos do capitão. O vínculo entre os dois segue como a base de um período em que a Argentina retomou seu status de força dominante no futebol mundial.
"Um dia muito emocionante e, ao mesmo tempo, triste, porque ele não jogará mais com esta camisa. Gratidão eterna por tudo o que ele nos deu, por defender esta camisa como o melhor. Para mim, foi um sonho treiná-lo, é uma realidade. Eu disse isso a ele na frente de todos, com a pouca energia que eu tinha. Um sonho que consegui realizar, porque em nenhum momento da minha vida pensei que poderia ser seu técnico: o melhor jogador de futebol da história", explicou o treinador.
A aura do GOAT
Scaloni foi rápido em destacar que não é apenas a capacidade técnica de Messi que fará falta, mas também a presença intangível que ele levava ao vestiário e ao campo. Mesmo aos 39 anos, o atacante seguia como o ponto central da identidade tática e da força emocional da equipe. O treinador admitiu que, apesar de haver jovens talentos surgindo, a "aura" específica proporcionada pelo argentino de Rosário é algo que ele nunca viu em mais ninguém durante sua longa carreira no esporte.
"A sensação de ter o melhor jogador ao seu lado é algo impossível de entender. Tê-lo ao seu lado é incomparável. Podemos montar uma grande equipe, mas nunca vi essa aura em mais ninguém. O que ele gera é diferente de tudo o que já vi", acrescentou Scaloni.
- AFP
Adaptando-se à vida após a lenda
Daqui para frente, a comissão técnica enfrenta a tarefa assustadora de reestruturar uma equipe que girou em torno da genialidade de Messi por quase duas décadas. Embora Scaloni tenha demonstrado confiança na nova geração de talentos que surge no elenco, ele reconheceu que é impossível substituir um talento tão singular. A abordagem tática agora precisa mudar para um esforço coletivo para preencher essa lacuna.
"Temos novos jogadores que trouxeram uma perspectiva nova e coisas que não tínhamos antes, como jogar com pontas. É uma boa alternativa, e estamos felizes apesar de serem apenas três partidas. Estamos trabalhando na coesão da equipe, em novos conceitos, e vê-los treinar e se combinar nos dá boas perspectivas", observa Scloni.
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