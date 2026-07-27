Lionel Scaloni pede desculpas aos torcedores argentinos pelo fracasso na candidatura à Copa do Mundo de 2026 em um novo comunicado extenso

Embora o resultado não tenha sido o que a nação desejava, Scaloni não hesitou em direcionar o foco para o caráter e a resiliência demonstrados por seus jogadores ao longo do torneio. Ele se referiu ao seu elenco como “guerreiros”. O técnico de 48 anos enumerou uma série de virtudes que, em sua opinião, definem essa geração de talentos argentinos, enfatizando que o legado deles não deve ser medido apenas pelos títulos conquistados, mas pela maneira como representaram a camisa sob imensa pressão.

Scaloni disse: “Mas quero que vocês se lembrem do que tentamos mostrar a esse grupo de jogadores, meus guerreiros, como eu os chamava quando falava com minha esposa sobre eles. “O esforço, o desejo, a vontade, o ‘eu consigo’, a recusa em desistir (mesmo quando tudo fica difícil), dar tudo de si (mesmo quando não resta mais nada), suportar críticas duras (de pessoas que nem mesmo nos conhecem), a compostura, a vontade de continuar quando as pernas já não obedecem ao cérebro… Esse é o verdadeiro troféu.”