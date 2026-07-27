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scaloni(C)Getty Images
Donny Afroni

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Lionel Scaloni pede desculpas aos torcedores argentinos pelo fracasso na candidatura à Copa do Mundo de 2026 em um novo comunicado extenso

L. Scaloni
Argentina
Copa do Mundo

Lionel Scaloni divulgou uma declaração emocionante ao público argentino, pedindo desculpas pelo fracasso da seleção nacional em defender o título na Copa do Mundo de 2026. Uma semana após a derrota devastadora na final para a Espanha, o técnico se manifestou para refletir sobre uma trajetória que misturou imenso orgulho com a dor aguda do fracasso.

  • Scaloni reflete sobre uma semana de emoções contraditórias

    Scaloni, conhecido por sua natureza reservada e por preferir ficar longe dos holofotes, sentiu que a magnitude do momento exigia uma conexão direta com os torcedores que acompanharam a equipe por toda a América do Norte.

    O técnico iniciou sua declaração destacando o intenso desgaste psicológico que os últimos sete dias causaram a ele e à sua comissão técnica. Scaloni escreveu: “Depois de uma semana intensa, em que tristeza e alegria se entrelaçaram, lágrimas e sorrisos, angústia e tranquilidade, nervosismo e calma, finalmente consigo sentar e escrever algumas palavras. Mesmo sabendo que não sou muito fã das redes sociais, essa talvez seja a melhor maneira de chegar até vocês.”

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Um pedido de desculpas pelo sonho que não se concretizou

    O cerne da mensagem de Scaloni foi um profundo senso de responsabilidade para com os milhões de torcedores que esperavam uma repetição do triunfo de 2022. O técnico não se escondeu atrás de desculpas táticas ou fatores externos, mas, em vez disso, ofereceu um pedido de desculpas sincero por não ter conseguido conquistar o prêmio máximo. Ele expressou uma profunda compreensão do que o futebol significa para o povo argentino, especialmente como uma fuga temporária das dificuldades do dia a dia.

    “Tudo o que posso dizer é que sinto muito por não ter conseguido trazer a vocês mais um troféu e proporcionar uma nova alegria, mesmo que fosse apenas por alguns dias, que pudesse fazer com que esquecessem todas as coisas ruins da vida”, afirmou Scaloni.

  • Defendendo os “guerreiros” e seus valores

    Embora o resultado não tenha sido o que a nação desejava, Scaloni não hesitou em direcionar o foco para o caráter e a resiliência demonstrados por seus jogadores ao longo do torneio. Ele se referiu ao seu elenco como “guerreiros”. O técnico de 48 anos enumerou uma série de virtudes que, em sua opinião, definem essa geração de talentos argentinos, enfatizando que o legado deles não deve ser medido apenas pelos títulos conquistados, mas pela maneira como representaram a camisa sob imensa pressão.

    Scaloni disse: “Mas quero que vocês se lembrem do que tentamos mostrar a esse grupo de jogadores, meus guerreiros, como eu os chamava quando falava com minha esposa sobre eles. “O esforço, o desejo, a vontade, o ‘eu consigo’, a recusa em desistir (mesmo quando tudo fica difícil), dar tudo de si (mesmo quando não resta mais nada), suportar críticas duras (de pessoas que nem mesmo nos conhecem), a compostura, a vontade de continuar quando as pernas já não obedecem ao cérebro… Esse é o verdadeiro troféu.”

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  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gratidão e um futuro incerto

    Ao encerrar sua declaração, Scaloni reservou um momento para expressar sua gratidão à ampla rede de profissionais que apoiaram a missão da seleção. Desde sua comissão técnica imediata até os funcionários “discretos” da AFA que garantiram o conforto da equipe nos bastidores, o técnico reconheceu que uma campanha na Copa do Mundo é um imenso esforço coletivo. No entanto, Scaloni ainda não esclareceu seu futuro com a Argentina, já que seu contrato atual está previsto para expirar em dezembro.

    “Eternamente grato à minha comissão técnica, aos jogadores, aos funcionários da AFA, àqueles que trabalham discretamente para nos proporcionar conforto e a cada um de vocês pelo carinho demonstrado”, disse Scaloni.