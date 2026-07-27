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Lionel Scaloni pede desculpas aos torcedores argentinos pelo fracasso na candidatura à Copa do Mundo de 2026 em um novo comunicado extenso
Scaloni reflete sobre uma semana de emoções contraditórias
Scaloni, conhecido por sua natureza reservada e por preferir ficar longe dos holofotes, sentiu que a magnitude do momento exigia uma conexão direta com os torcedores que acompanharam a equipe por toda a América do Norte.
O técnico iniciou sua declaração destacando o intenso desgaste psicológico que os últimos sete dias causaram a ele e à sua comissão técnica. Scaloni escreveu: “Depois de uma semana intensa, em que tristeza e alegria se entrelaçaram, lágrimas e sorrisos, angústia e tranquilidade, nervosismo e calma, finalmente consigo sentar e escrever algumas palavras. Mesmo sabendo que não sou muito fã das redes sociais, essa talvez seja a melhor maneira de chegar até vocês.”
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Um pedido de desculpas pelo sonho que não se concretizou
O cerne da mensagem de Scaloni foi um profundo senso de responsabilidade para com os milhões de torcedores que esperavam uma repetição do triunfo de 2022. O técnico não se escondeu atrás de desculpas táticas ou fatores externos, mas, em vez disso, ofereceu um pedido de desculpas sincero por não ter conseguido conquistar o prêmio máximo. Ele expressou uma profunda compreensão do que o futebol significa para o povo argentino, especialmente como uma fuga temporária das dificuldades do dia a dia.
“Tudo o que posso dizer é que sinto muito por não ter conseguido trazer a vocês mais um troféu e proporcionar uma nova alegria, mesmo que fosse apenas por alguns dias, que pudesse fazer com que esquecessem todas as coisas ruins da vida”, afirmou Scaloni.
Defendendo os “guerreiros” e seus valores
Embora o resultado não tenha sido o que a nação desejava, Scaloni não hesitou em direcionar o foco para o caráter e a resiliência demonstrados por seus jogadores ao longo do torneio. Ele se referiu ao seu elenco como “guerreiros”. O técnico de 48 anos enumerou uma série de virtudes que, em sua opinião, definem essa geração de talentos argentinos, enfatizando que o legado deles não deve ser medido apenas pelos títulos conquistados, mas pela maneira como representaram a camisa sob imensa pressão.
Scaloni disse: “Mas quero que vocês se lembrem do que tentamos mostrar a esse grupo de jogadores, meus guerreiros, como eu os chamava quando falava com minha esposa sobre eles. “O esforço, o desejo, a vontade, o ‘eu consigo’, a recusa em desistir (mesmo quando tudo fica difícil), dar tudo de si (mesmo quando não resta mais nada), suportar críticas duras (de pessoas que nem mesmo nos conhecem), a compostura, a vontade de continuar quando as pernas já não obedecem ao cérebro… Esse é o verdadeiro troféu.”
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Gratidão e um futuro incerto
Ao encerrar sua declaração, Scaloni reservou um momento para expressar sua gratidão à ampla rede de profissionais que apoiaram a missão da seleção. Desde sua comissão técnica imediata até os funcionários “discretos” da AFA que garantiram o conforto da equipe nos bastidores, o técnico reconheceu que uma campanha na Copa do Mundo é um imenso esforço coletivo. No entanto, Scaloni ainda não esclareceu seu futuro com a Argentina, já que seu contrato atual está previsto para expirar em dezembro.
“Eternamente grato à minha comissão técnica, aos jogadores, aos funcionários da AFA, àqueles que trabalham discretamente para nos proporcionar conforto e a cada um de vocês pelo carinho demonstrado”, disse Scaloni.
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