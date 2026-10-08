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FBL-FRIENDLY-ARG-TRAININGAFP
Adhe Makayasa
Traduzido por

Lionel Scaloni inicia investida para manter Walter Samuel na comissão técnica da Argentina enquanto a era pós-Messi começa

L. Scaloni
W. Samuel
Argentina
Amistosos
L. Messi

O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, faz um esforço determinado para manter o auxiliar de confiança Walter Samuel antes do ciclo da Copa do Mundo de 2030. Com a seleção já se ajustando à vida sem o talismã Lionel Messi, o treinador está ansioso para preservar a continuidade em sua comissão técnica antes que o contrato atual de Samuel chegue ao fim em dezembro.

  • Scaloni luta para impedir saída

    De acordo com TyC Sports, Scaloni iniciou um esforço concentrado para convencer seu assistente de confiança, Samuel, a comprometer seu futuro com a Argentina. O ex-defensor já havia planejado deixar o cargo quando seu contrato expirar em dezembro para buscar oportunidades como treinador principal na Europa. A determinação de Scaloni em manter seu braço direito é vista como um passo vital para preservar a estabilidade em meio à transição mais ampla da equipe após a aposentadoria de Messi.

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    Técnico fala sobre o futuro do assistente

    Antes do jogo de terça-feira contra o Benin, Scaloni priorizou a amizade em vez dos vínculos profissionais ao ser questionado sobre a possível saída do colega: "Não há dúvida de que, além de ser extremamente importante, ele é meu amigo. Quero o que for melhor para ele. Se ele quiser tomar uma decisão, é justo que possa fazer isso."

    Apesar de dar total aval, o treinador não amenizou ao falar sobre o vazio que Samuel deixaria: "A porta está aberta para ele. Não haverá nenhum problema se for isso que acontecer. Seria uma perda enorme, e veremos o que acontece se ele não estiver aqui daqui para frente."

  • Coleção de troféus ressalta a influência nos bastidores

    O ex-baluarte do Boca Juniors, Samuel, tem sido um pilar fundamental por trás da era de domínio global da Argentina ao longo de seus oito anos na comissão técnica. A parceria entre os dois na comissão ajudou a conquistar os títulos da Copa América de 2021 e 2024, a Finalissima de 2022 e a consagradora conquista da Copa do Mundo de 2022, no Qatar. Esse currículo vitorioso também inclui um terceiro lugar na Copa América de 2019 e o vice-campeonato na Copa do Mundo de 2026.

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  • Argentina v Burkina Faso - International FriendlyGetty Images Sport

    Marco histórico aguarda o futuro do treinador

    Scaloni agora está a apenas uma assinatura de fazer história como o primeiro técnico a comandar a Argentina em três ciclos diferentes de Copa do Mundo. Manter sua comissão de confiança intacta oferece uma base fundamental enquanto o treinador nascido em Pujato começa a reformular o elenco para o torneio de 2030. O desafio imediato da seleção sul-americana é sustentar seu embalo vencedor ao iniciar um novo ciclo competitivo sem seu talismã de longa data em campo.