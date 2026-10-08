Antes do jogo de terça-feira contra o Benin, Scaloni priorizou a amizade em vez dos vínculos profissionais ao ser questionado sobre a possível saída do colega: "Não há dúvida de que, além de ser extremamente importante, ele é meu amigo. Quero o que for melhor para ele. Se ele quiser tomar uma decisão, é justo que possa fazer isso."

Apesar de dar total aval, o treinador não amenizou ao falar sobre o vazio que Samuel deixaria: "A porta está aberta para ele. Não haverá nenhum problema se for isso que acontecer. Seria uma perda enorme, e veremos o que acontece se ele não estiver aqui daqui para frente."