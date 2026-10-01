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Lionel Scaloni exalta a sensação do Boca Juniors, Leonel Flores, após estreia sem medo pela Argentina contra a Bolívia
Adolescente aproveita oportunidade na seleção principal
Os holofotes em Córdoba se voltaram imediatamente para a joia do Boca, que virou manchete com uma participação sem pedir desculpas no segundo tempo. Entrando no lugar de Lisandro Martinez a dez minutos do fim, o jogador de 19 anos mostrou dribles destemidos e quase coroou sua estreia com um gol, mas Guillermo Viscarra defendeu seu voleio após cruzamento de Roman Vega. O amistoso terminou com uma enfática vitória por 4 a 0 para o vice-campeão da Copa do Mundo de 2026 diante de uma multidão em festa no Estadio Mario Alberto Kempes.
- AFP
Scaloni pede desenvolvimento com paciência
A postura destemida do adolescente em sua estreia entre os profissionais rendeu elogios importantes do técnico da Argentina durante sua coletiva após a partida. Falando aos jornalistas, Scaloni ressaltou a necessidade de administrar o ponta com sensatez: "Pedimos aos garotos que produzam o que fazem por seus clubes. Se eles viessem aqui e não fizessem isso, aí sim ficaríamos preocupados. Leo faz isso muito bem, e temos que protegê-lo. Precisamos ficar perto dele e administrá-lo corretamente. Sei que El Vasco (Arruabarrena) e El Mono Markic sabem como lidar com ele no Boca."
O técnico concluiu: "Ele é um talento que precisa ser lapidado, assim como Franco [Mastantuono]. Essa é a única maneira de eles darem frutos. Seria incrível se ele reproduzisse em todos os jogos o que mostrou hoje em 10 minutos, mas precisamos manter a calma. Da nossa parte, sempre vamos cuidar dele."
"Isso é um sonho realizado"
A participação segura marcou mais um marco na rápida ascensão do atacante, que fez apenas 17 partidas profissionais pelo Boca desde sua estreia no time principal em 16 de julho de 2026. Ao comentar o marco com os repórteres, Flores disse: "Sim, este é um sonho realizado, algo pelo qual venho lutando desde que era um garotinho. Estou muito feliz por mim e pela minha família, que sempre esteve ao meu lado. Agora é seguir em frente em busca de mais."
Ao revelar as instruções dadas por Scaloni antes de entrar em campo, o ponta explicou: "Ele me pediu para fazer o que eu faço no Boca, o que venho fazendo pelo meu clube, e foi exatamente isso que fiz. Joguei com tranquilidade e com toda a confiança que ele me deu, e as coisas saíram muito bem."
Ao destacar sua autoconfiança em campo, ele acrescentou: "Estou satisfeito com os minutos que recebi. Jogar futebol me faz feliz. Desde criança, sempre tive muita personalidade; quando se trata de jogar, não me importo com quem está na minha frente."
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Calendário apertado aguarda promessa em ascensão
A vitória contundente sobre a Bolívia oferece uma base sólida para Scaloni seguir em frente com a reformulação de seu elenco antes de um amistoso contra Burkina Faso, em 3 de outubro. Esse confronto serve como prelúdio para a despedida emocionante de Lionel Messi contra o Benin, no Estadio Monumental, três dias depois. Para Flores, sua entrada aguerrida de dez minutos em Córdoba apresenta um forte argumento para receber mais minutos caso Scaloni faça rodízio na equipe nos próximos jogos.
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