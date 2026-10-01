A participação segura marcou mais um marco na rápida ascensão do atacante, que fez apenas 17 partidas profissionais pelo Boca desde sua estreia no time principal em 16 de julho de 2026. Ao comentar o marco com os repórteres, Flores disse: "Sim, este é um sonho realizado, algo pelo qual venho lutando desde que era um garotinho. Estou muito feliz por mim e pela minha família, que sempre esteve ao meu lado. Agora é seguir em frente em busca de mais."

Ao revelar as instruções dadas por Scaloni antes de entrar em campo, o ponta explicou: "Ele me pediu para fazer o que eu faço no Boca, o que venho fazendo pelo meu clube, e foi exatamente isso que fiz. Joguei com tranquilidade e com toda a confiança que ele me deu, e as coisas saíram muito bem."

Ao destacar sua autoconfiança em campo, ele acrescentou: "Estou satisfeito com os minutos que recebi. Jogar futebol me faz feliz. Desde criança, sempre tive muita personalidade; quando se trata de jogar, não me importo com quem está na minha frente."