Ao se apresentar no centro de treinamento de Buenos Aires na terça-feira, companheiros de seleção deram apoio inequívoco ao seu técnico. O jovem meio-campista Nico Paz destacou o papel crucial de Scaloni no início de sua carreira profissional: "Para mim, ele é um dos técnicos mais importantes. Ele me deu minha estreia, e espero que fique."

O experiente zagueiro Cristian Romero enfatizou a influência fundamental do treinador em todo o grupo: "Esperamos que ele fique. Ele é a figura-chave na construção desta seleção, então obviamente queremos que ele continue."

O goleiro Juan Musso ressaltou a admiração coletiva estabelecida dentro do grupo: "Dado o sucesso que ele teve e o que construiu com este time, nós o temos em alta conta e temos grande carinho por ele."