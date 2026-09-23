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Lionel Scaloni é incentivado a permanecer como técnico da Argentina enquanto jogadores pedem que o vencedor da Copa do Mundo de 2022 assine um novo contrato
Vestiário fecha com o técnico
As especulações em torno da permanência de Scaloni se intensificaram com o atual contrato se aproximando do fim em dezembro. Rumores de uma possível saída surgiram depois que a Espanha garantiu uma vitória por 1 a 0 na decisão de julho, embora as negociações com a AFA estejam em andamento. Reunidos em Buenos Aires, jogadores da Argentina agora fizeram um apelo público para que o técnico de 48 anos assuma um compromisso de longo prazo com o país.
- AFP
Figuras importantes expressam profundo respeito
Ao se apresentar no centro de treinamento de Buenos Aires na terça-feira, companheiros de seleção deram apoio inequívoco ao seu técnico. O jovem meio-campista Nico Paz destacou o papel crucial de Scaloni no início de sua carreira profissional: "Para mim, ele é um dos técnicos mais importantes. Ele me deu minha estreia, e espero que fique."
O experiente zagueiro Cristian Romero enfatizou a influência fundamental do treinador em todo o grupo: "Esperamos que ele fique. Ele é a figura-chave na construção desta seleção, então obviamente queremos que ele continue."
O goleiro Juan Musso ressaltou a admiração coletiva estabelecida dentro do grupo: "Dado o sucesso que ele teve e o que construiu com este time, nós o temos em alta conta e temos grande carinho por ele."
Elenco relembra triunfos históricos
O zagueiro Leonardo Balerdi reforçou essa visão coletiva, chamando de "privilégio" a oportunidade de representar a nação sob o comando de Scaloni.
O ponta do Benfica Gianluca Prestianni repetiu essa posição ao destacar a contribuição mais ampla do treinador para o público argentino: "Ele deu tudo pela seleção nos últimos tempos e deixou todos os argentinos muito felizes."
Ao longo de um reinado de oito anos, com 104 partidas, Scaloni conquistou a Copa do Mundo de 2022, além de títulos consecutivos da Copa América em 2021 e 2024, somando 76 vitórias, 18 empates e apenas 10 derrotas, enquanto estabelecia uma sequência histórica de 36 jogos de invencibilidade.
- AFP
Despedida emocionante se aproxima em Córdoba
Scaloni está programado para falar com os repórteres durante uma entrevista coletiva oficial pré-jogo na próxima terça-feira, antes de enfrentar a Bolívia em Córdoba. Os compromissos do outono farão a equipe enfrentar Burkina Faso e Benin entre 30 de setembro e 6 de outubro. O confronto de encerramento no Estádio Monumental, em Buenos Aires, promete ser um evento marcante, assinalando a despedida internacional formal do capitão Lionel Messi após sua aposentadoria declarada.
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