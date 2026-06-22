Lionel Scaloni dá uma resposta elegante à afirmação de Carlo Ancelotti de que a Argentina “não joga um futebol de alta intensidade”

Enquanto a Argentina se prepara para sua segunda partida do Grupo J em Dallas, Scaloni se pronunciou sobre os recentes comentários de Ancelotti a respeito do estilo de jogo dos campeões mundiais. O experiente técnico italiano havia observado que os sul-americanos não dependem necessariamente de uma abordagem de alta intensidade e pressão forte, o que gerou um debate sobre o esforço físico da Argentina em campo.

Scaloni, no entanto, foi rápido em acalmar qualquer possível polêmica durante sua coletiva de imprensa. “Encaro isso de forma positiva. Ele falou bem de nós, não falou mal. Entendi bem o que ele disse. Como ele falou uma mistura de espanhol, italiano e português, talvez não tenha ficado totalmente claro. Entendi isso como um elogio e não como uma crítica. Tenho certeza absoluta disso”, explicou o técnico.