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Lionel Scaloni dá uma resposta elegante à afirmação de Carlo Ancelotti de que a Argentina “não joga um futebol de alta intensidade”
Scaloni minimiza o atrito com Ancelotti
Enquanto a Argentina se prepara para sua segunda partida do Grupo J em Dallas, Scaloni se pronunciou sobre os recentes comentários de Ancelotti a respeito do estilo de jogo dos campeões mundiais. O experiente técnico italiano havia observado que os sul-americanos não dependem necessariamente de uma abordagem de alta intensidade e pressão forte, o que gerou um debate sobre o esforço físico da Argentina em campo.
Scaloni, no entanto, foi rápido em acalmar qualquer possível polêmica durante sua coletiva de imprensa. “Encaro isso de forma positiva. Ele falou bem de nós, não falou mal. Entendi bem o que ele disse. Como ele falou uma mistura de espanhol, italiano e português, talvez não tenha ficado totalmente claro. Entendi isso como um elogio e não como uma crítica. Tenho certeza absoluta disso”, explicou o técnico.
- AFP
Definindo a intensidade no futebol moderno
O técnico da Argentina foi além ao explicar sua filosofia tática, questionando a obsessão moderna pela pressão constante. Ele sugeriu que a solidez defensiva e a inteligência nas transições costumam ser mais valiosas do que o mero esforço físico. Scaloni destacou que a maioria das seleções de elite hoje prioriza o controle em vez do caos, especialmente no calor de um grande torneio.
“É preciso entender o que se entende por intensidade”, continuou o técnico. “Quando você não está com a bola, precisa tentar garantir que o adversário não cause danos. Não são muitos os que pressionam alto e marcam homem a homem. As equipes se fortalecem no meio de campo, e é lá que o jogo se define. Seja vencendo com três atacantes ou defendendo com três ou cinco na retaguarda, o que importa é a reação ao perder a bola.”
A evolução desde a conquista do título no Catar 2022
Ao refletir sobre como o elenco mudou desde a conquista do título no Catar, Scaloni destacou a integração de jovens talentos como Nico Paz e Giuliano Simeone. Ele acredita que a equipe manteve sua vontade de vencer, ao mesmo tempo em que incorporou perfis táticos diferentes ao banco de reservas para permitir um jogo ofensivo mais direto quando necessário.
Ele acrescentou: “A equipe está no caminho certo, mesmo que já tenham se passado três anos e meio. Eles não deram sinais de que vão tirar o pé do acelerador e é por isso que estão aqui. Sempre há espaço para melhorias e eles entenderam muito bem a mensagem. É muito difícil para todos chegarem a 100% devido ao número de jogos disputados, mas todos os 26 jogadores estão disponíveis e prontos para jogar.”
- AFP
A trajetória da Argentina e do Brasil na fase de grupos
O foco principal de Scaloni agora continua sendo garantir a classificação no Grupo J. A Argentina está se preparando para um confronto decisivo contra a impressionante seleção da Áustria, com ambas as equipes somando três pontos. Uma vitória dos campeões mundiais poderia garantir a liderança do grupo.
Do outro lado da chave, o Brasil está com um pouco de folga após derrotar o Haiti por 3 a 0 de forma dominante. Os jogadores de Ancelotti precisam apenas de um empate na última partida contra a Escócia para garantir uma vaga nas oitavas de final.