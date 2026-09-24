Scaloni atualizou sua situação em relação ao futuro na seleção argentina e revelou que um problema dentário impediu uma reunião crucial sobre a renovação de seu contrato. Em entrevista ao jornal argentino Olé, à margem do treino da seleção durante a atual Data Fifa, o técnico admitiu que as conversas oficiais ainda não aconteceram.

"Tive tempo para me desligar um pouco, para deixar passar a amargura de não ter conseguido vencer, mas com a tranquilidade de que foi dado tudo", explicou Scaloni. "Sobre a minha situação, não há novidades. Íamos nos encontrar ontem, mas tive que ir ao dentista e não conseguimos. Há uma predisposição para sentar e conversar, por enquanto está tudo igual."



