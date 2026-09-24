AFP
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Lionel Scaloni adia reunião sobre renovação de contrato com o presidente da federação por visita inesperada ao dentista
Negociações por contrato em espera
Scaloni atualizou sua situação em relação ao futuro na seleção argentina e revelou que um problema dentário impediu uma reunião crucial sobre a renovação de seu contrato. Em entrevista ao jornal argentino Olé, à margem do treino da seleção durante a atual Data Fifa, o técnico admitiu que as conversas oficiais ainda não aconteceram.
"Tive tempo para me desligar um pouco, para deixar passar a amargura de não ter conseguido vencer, mas com a tranquilidade de que foi dado tudo", explicou Scaloni. "Sobre a minha situação, não há novidades. Íamos nos encontrar ontem, mas tive que ir ao dentista e não conseguimos. Há uma predisposição para sentar e conversar, por enquanto está tudo igual."
Decepção contra a Espanha
Refletindo sobre os recentes reveses, Scaloni admitiu a profunda decepção por ter ficado aquém diante da Espanha no mais recente confronto decisivo entre as seleções. Ele não escondeu seus sentimentos sobre a oportunidade desperdiçada de conquistar mais um grande troféu para seu país, especialmente depois da incrível sequência de bons resultados nos últimos anos.
"O golpe por não termos vencido foi forte. Estávamos na porta de outro título mundial", confessou. Apesar da dolorosa derrota no cenário global, o elenco segue unido, com jogadores mais experientes expressando continuamente seu apoio inabalável à comissão técnica, independentemente do que o futuro reserve.
Desejo de continuar no comando
Após meses de especulação, os dirigentes da federação seguem otimistas quanto à permanência do homem que comandou a era de ouro da equipe, que inclui a Copa do Mundo de 2022 e títulos consecutivos da Copa América. Segundo informações, a associação está preparando uma oferta de renovação por dois anos, válida até o torneio de 2030.
Apesar do atraso nas negociações formais, o treinador mantém uma postura bastante positiva em relação a um acordo. “Existe um desejo de estar aqui”, disse Scaloni ao Olé ao ser questionado sobre seguir no comando. Ele também enfatizou a necessidade de um diálogo abrangente daqui para frente, acrescentando: “Há muitos aspectos que temos de conversar com o presidente.”
- Getty Images Sport
Próximos jogos internacionais
A Argentina agora se prepara para uma agenda exigente de amistosos internacionais. A seleção enfrentará a Bolívia em 30 de setembro antes de encarar Burkina Faso três dias depois. A pausa intensa termina com uma despedida emocionante em Buenos Aires para Lionel Messi contra Benin, em 6 de outubro.
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