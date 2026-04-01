Lionel Scaloni acredita que Lionel Messi vai atingir a marca de 1.000 gols na carreira e afirma que o capitão da Argentina tem a “vontade” necessária para sua última campanha na Copa do Mundo

Enquanto Cristiano Ronaldo lidera atualmente a corrida para atingir os mil gols na Arábia Saudita, Scaloni continua confiante na capacidade de seu capitão de se juntar a ele nesse clube exclusivo. Ao abordar a possibilidade de Messi, que atualmente soma 913 gols na carreira, atingir esse marco histórico, o técnico observou: “Ele poderia chegar aos mil gols, vamos ter que ver por quanto tempo mais ele vai jogar. A questão é que ele tem que querer continuar. Espero que ele queira, porque ele está feliz em campo e todos nós queremos vê-lo. Em um ano, ele marcou mais de 90 gols — ele pode chegar lá.”

Além dos recordes individuais, a atenção se voltou para a possibilidade de o oito vezes vencedor da Bola de Ouro ajudar a Argentina a defender o título na Copa do Mundo de 2026. Scaloni acrescentou: “Será um privilégio se Leo decidir jogar na Copa do Mundo. Todos nós queremos que ele aproveite e estamos ajudando-o a se sentir bem. Ele quer o mesmo que nós; agora está mais tranquilo porque já ganhou uma Copa do Mundo. O desejo dele de estar lá e compartilhar isso existe; vamos ver o que ele decide fazer e vamos apoiá-lo.”