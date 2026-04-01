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Lionel Scaloni acredita que Lionel Messi vai atingir a marca de 1.000 gols na carreira e afirma que o capitão da Argentina tem a “vontade” necessária para sua última campanha na Copa do Mundo
Mais magia de Messi à vista
Após a goleada da Argentina por 5 a 0 sobre a Zâmbia na La Bombonera, partida em que Messi marcou um gol e deu uma assistência, o foco pós-jogo rapidamente se voltou para o futuro do icônico capitão da seleção. Scaloni não hesitou em prever conquistas sem precedentes para o jogador de 38 anos, ao mesmo tempo em que deixou clara sua posição sobre o próximo torneio na América do Norte.
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Messi é cotado para alcançar um marco histórico
Enquanto Cristiano Ronaldo lidera atualmente a corrida para atingir os mil gols na Arábia Saudita, Scaloni continua confiante na capacidade de seu capitão de se juntar a ele nesse clube exclusivo. Ao abordar a possibilidade de Messi, que atualmente soma 913 gols na carreira, atingir esse marco histórico, o técnico observou: “Ele poderia chegar aos mil gols, vamos ter que ver por quanto tempo mais ele vai jogar. A questão é que ele tem que querer continuar. Espero que ele queira, porque ele está feliz em campo e todos nós queremos vê-lo. Em um ano, ele marcou mais de 90 gols — ele pode chegar lá.”
Além dos recordes individuais, a atenção se voltou para a possibilidade de o oito vezes vencedor da Bola de Ouro ajudar a Argentina a defender o título na Copa do Mundo de 2026. Scaloni acrescentou: “Será um privilégio se Leo decidir jogar na Copa do Mundo. Todos nós queremos que ele aproveite e estamos ajudando-o a se sentir bem. Ele quer o mesmo que nós; agora está mais tranquilo porque já ganhou uma Copa do Mundo. O desejo dele de estar lá e compartilhar isso existe; vamos ver o que ele decide fazer e vamos apoiá-lo.”
Adeus a Otamendi
Espera-se que a vitória sobre a Zâmbia seja a última partida internacional de Messi em solo argentino. O jogo também marcou um momento emocionante para o experiente zagueiro Nicolás Otamendi, que confirmou que se aposentará da seleção argentina após a Copa do Mundo. Messi também passou a responsabilidade de cobrar pênaltis para Otamendi durante a partida, permitindo que ele se despedisse da La Bombonera com um gol raro.
O craque do Benfica está, no entanto, determinado a adicionar mais um título à sua coleção antes de se aposentar de vez, inspirado pelo seu capitão. “A Copa do Mundo ainda está por vir, e vamos competir e defender o título. Como Leo (Messi) disse uma vez, as pessoas devem acreditar, porque temos o que é preciso”, disse Otamendi após a partida.
- AFP
O que vem a seguir para a Argentina?
A Copa do Mundo de 2026 representa um enorme desafio para os atuais campeões, que enfrentarão Argélia, Áustria e Jordânia na fase de grupos. Com Messi mais tranquilo após o triunfo de 2022, o foco agora está na diversão e no sucesso coletivo, embora a busca pelos 1.000 gols vá, sem dúvida, constituir um enredo secundário fascinante para os fãs do astro do Inter Miami em todo o mundo.