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Lionel Messi Lionel Scaloni ArgentinaGetty/GOAL
Muhammad Zaki

Traduzido por

Lionel Scaloni acredita que Lionel Messi vai atingir a marca de 1.000 gols na carreira e afirma que o capitão da Argentina tem a “vontade” necessária para sua última campanha na Copa do Mundo

L. Messi
Argentina
Copa do Mundo
L. Scaloni
Inter Miami CF
Major League Soccer
Argentina x Zâmbia
Amistosos

Lionel Scaloni manifestou seu apoio a Lionel Messi para que ele possa alcançar a marca histórica de 1.000 gols na carreira, ao mesmo tempo em que insistiu que o capitão da Argentina tem, de fato, a “vontade” de disputar a Copa do Mundo de 2026. Em declarações após uma vitória esmagadora em um amistoso contra a Zâmbia, o técnico da Albiceleste enfatizou que o craque do Inter Miami ainda possui a vontade de competir no mais alto nível, apesar de já ter realizado seu maior sonho no Catar.

  • Mais magia de Messi à vista

    Após a goleada da Argentina por 5 a 0 sobre a Zâmbia na La Bombonera, partida em que Messi marcou um gol e deu uma assistência, o foco pós-jogo rapidamente se voltou para o futuro do icônico capitão da seleção. Scaloni não hesitou em prever conquistas sem precedentes para o jogador de 38 anos, ao mesmo tempo em que deixou clara sua posição sobre o próximo torneio na América do Norte.

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  • Argentina v Zambia - International FriendlyGetty Images Sport

    Messi é cotado para alcançar um marco histórico

    Enquanto Cristiano Ronaldo lidera atualmente a corrida para atingir os mil gols na Arábia Saudita, Scaloni continua confiante na capacidade de seu capitão de se juntar a ele nesse clube exclusivo. Ao abordar a possibilidade de Messi, que atualmente soma 913 gols na carreira, atingir esse marco histórico, o técnico observou: “Ele poderia chegar aos mil gols, vamos ter que ver por quanto tempo mais ele vai jogar. A questão é que ele tem que querer continuar. Espero que ele queira, porque ele está feliz em campo e todos nós queremos vê-lo. Em um ano, ele marcou mais de 90 gols — ele pode chegar lá.”

    Além dos recordes individuais, a atenção se voltou para a possibilidade de o oito vezes vencedor da Bola de Ouro ajudar a Argentina a defender o título na Copa do Mundo de 2026. Scaloni acrescentou: “Será um privilégio se Leo decidir jogar na Copa do Mundo. Todos nós queremos que ele aproveite e estamos ajudando-o a se sentir bem. Ele quer o mesmo que nós; agora está mais tranquilo porque já ganhou uma Copa do Mundo. O desejo dele de estar lá e compartilhar isso existe; vamos ver o que ele decide fazer e vamos apoiá-lo.”

  • Adeus a Otamendi

    Espera-se que a vitória sobre a Zâmbia seja a última partida internacional de Messi em solo argentino. O jogo também marcou um momento emocionante para o experiente zagueiro Nicolás Otamendi, que confirmou que se aposentará da seleção argentina após a Copa do Mundo. Messi também passou a responsabilidade de cobrar pênaltis para Otamendi durante a partida, permitindo que ele se despedisse da La Bombonera com um gol raro. 

    O craque do Benfica está, no entanto, determinado a adicionar mais um título à sua coleção antes de se aposentar de vez, inspirado pelo seu capitão. “A Copa do Mundo ainda está por vir, e vamos competir e defender o título. Como Leo (Messi) disse uma vez, as pessoas devem acreditar, porque temos o que é preciso”, disse Otamendi após a partida.

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    O que vem a seguir para a Argentina?

    A Copa do Mundo de 2026 representa um enorme desafio para os atuais campeões, que enfrentarão Argélia, Áustria e Jordânia na fase de grupos. Com Messi mais tranquilo após o triunfo de 2022, o foco agora está na diversão e no sucesso coletivo, embora a busca pelos 1.000 gols vá, sem dúvida, constituir um enredo secundário fascinante para os fãs do astro do Inter Miami em todo o mundo.

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