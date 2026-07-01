Lionel Messi x Cristiano Ronaldo: uma rivalidade “que nunca se baseou em palavras”, como admite a lenda alemã Oliver Kahn, que considera improvável que a disputa pelo título de “GOAT” se repita

O debate sobre quem reina supremo entre Messi e Ronaldo tem dominado o discurso do futebol durante boa parte dos últimos 20 anos. Embora torcedores e comentaristas frequentemente se envolvam em discussões acaloradas, Kahn argumenta que a grandeza da dupla estava enraizada em seu espírito competitivo silencioso, e não em atitudes ostensivas em público.

Kahn disse no Zee5: “Cristiano Ronaldo e Lionel Messi vêm se estimulando mutuamente há quase duas décadas, e é realmente notável ver o nível de futebol que continuam a praticar. A rivalidade entre eles nunca se baseou em palavras; ela se baseou em atuações. A cada temporada, eles se incentivam a se tornarem ainda melhores. O futebol talvez nunca mais veja outra rivalidade com esse nível de consistência e excelência.”