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Lionel Messi x Cristiano Ronaldo: uma rivalidade “que nunca se baseou em palavras”, como admite a lenda alemã Oliver Kahn, que considera improvável que a disputa pelo título de “GOAT” se repita
Uma era de grandeza sem igual
O debate sobre quem reina supremo entre Messi e Ronaldo tem dominado o discurso do futebol durante boa parte dos últimos 20 anos. Embora torcedores e comentaristas frequentemente se envolvam em discussões acaloradas, Kahn argumenta que a grandeza da dupla estava enraizada em seu espírito competitivo silencioso, e não em atitudes ostensivas em público.
Kahn disse no Zee5: “Cristiano Ronaldo e Lionel Messi vêm se estimulando mutuamente há quase duas décadas, e é realmente notável ver o nível de futebol que continuam a praticar. A rivalidade entre eles nunca se baseou em palavras; ela se baseou em atuações. A cada temporada, eles se incentivam a se tornarem ainda melhores. O futebol talvez nunca mais veja outra rivalidade com esse nível de consistência e excelência.”
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O jogo dos números definitivo
A comparação estatística entre os dois ícones consolida seu status entre os maiores jogadores da história do esporte. Messi e Ronaldo foram rivais diretos durante um intenso período de nove anos, com o argentino levando o Barcelona à glória e seu colega português vivendo uma fase lendária no Real Madrid, onde conquistou dois títulos da La Liga e quatro da Liga dos Campeões.
Messi, que conquistou 10 títulos da La Liga e quatro da Liga dos Campeões ao longo de sua longa passagem pelo Barcelona, também ostenta oito prêmios Ballon d’Or, enquanto Ronaldo conquistou cinco.
No âmbito individual, sua busca incansável por marcos de gols continua inabalável. Ronaldo já marcou 975 gols ao longo de sua ilustre carreira e busca ativamente atingir a marca histórica de 1.000 gols. Já Messi se consolidou como o maior artilheiro de todos os tempos na história da Copa do Mundo, com 19 gols.
Em busca do sonho definitivo
Ambas as superestrelas estão totalmente concentradas no torneio atual, no qual só poderão se enfrentar se suas seleções chegarem à final. Nas oitavas de final, Portugal enfrentará a Croácia, enquanto a Argentina enfrentará Cabo Verde. Messi é atualmente o artilheiro do torneio, após marcar seis gols na fase de grupos, já que Ronaldo marcou apenas dois até o momento.
Messi, que levantou o troféu em 2022, busca o segundo título consecutivo da Copa do Mundo. Por outro lado, Ronaldo já conquistou todos os principais troféus do futebol, exceto a Copa do Mundo, e deseja desesperadamente conquistar o único título que ainda falta em sua lendária coleção.
- AFP
O que nos espera nas eliminatórias?
Com o início das fases eliminatórias, potências tradicionais como Inglaterra, França e Espanha enfrentarão os gigantes sul-americanos. Os fãs de futebol em todo o mundo aguardam ansiosamente para ver se Messi conseguirá ampliar seu histórico recorde de gols, ou se Ronaldo conseguirá conquistar o título dos seus sonhos, o que poderia levar a um confronto final poético para encerrar sua rivalidade lendária.