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Lionel Messi volta aos treinos do Inter Miami enquanto ídolo argentino muda o foco para a busca pelos playoffs da MLS após despedida emocionante da seleção nacional
Talismã veterano retoma os treinos no país
O ícone de 39 anos retornou à Flórida para recuperar a forma física após uma emocionante despedida na vitória da Argentina por 3 a 0 sobre o Benin na terça-feira. Ele se despediu em grande estilo diante de seus torcedores em Buenos Aires, convertendo um pênalti e dando assistência para dois gols. Sob o comando do técnico Kily Gonzalez, seu foco agora está totalmente voltado para o restante da temporada regular, a fim de garantir uma vaga nos playoffs da MLS.
- Getty Images Sport
Maestro prolífico lidera métricas ofensivas
O poder de decisão do veterano atacante segue dominando os rankings individuais da principal liga da América do Norte nesta temporada. Ele lidera a artilharia da liga com 21 gols e também ocupa o topo do ranking de assistências graças a 13 passes decisivos. Essa ameaça ofensiva é ainda mais ressaltada por 150 finalizações no alvo, com folga à frente do concorrente mais próximo, Milan Iloski, que registrou 105 tentativas.
Equipe da Flórida mira posição no chaveamento dos playoffs
Essa produção ofensiva excepcional dá a base para a arrancada do Inter Miami rumo aos playoffs na reta final da temporada regular. Atualmente em terceiro, com 46 pontos em 27 partidas, o Inter Miami segue empatado com o New England, segundo colocado, enquanto tenta reduzir a vantagem dominante de 14 pontos do Nashville. Uma posição entre os sete primeiros nas sete partidas restantes garantiria ao time de Gonzalez a classificação direta para a série melhor de 3, poupando a equipe de um jogo de wild card arriscado.
- Getty Images Sport
Visitantes da capital testam credenciais da conferência
O Inter Miami volta à ação no cenário doméstico neste sábado, quando o D.C. United visita o Nu Stadium para um intrigante duelo da Conferência Leste. As dúvidas naturalmente cercam a condição do armador após uma longa viagem de volta do compromisso com a seleção argentina. Com a briga pela classificação direta aos playoffs se intensificando, somar o máximo de pontos diante da equipe da capital é essencial para manter o time de Gonzalez no caminho da pós-temporada.
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