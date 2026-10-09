O ícone de 39 anos retornou à Flórida para recuperar a forma física após uma emocionante despedida na vitória da Argentina por 3 a 0 sobre o Benin na terça-feira. Ele se despediu em grande estilo diante de seus torcedores em Buenos Aires, convertendo um pênalti e dando assistência para dois gols. Sob o comando do técnico Kily Gonzalez, seu foco agora está totalmente voltado para o restante da temporada regular, a fim de garantir uma vaga nos playoffs da MLS.



