Lionel Messi volta ao elenco do Inter Miami enquanto os atuais campeões da MLS Cup seguem na briga pelo Supporters’ Shield

O restante da equipe, porém, está perto de atingir força máxima. De Paul, que começou como titular na final da Copa do Mundo e foi um jogador-chave para o seu país durante todo o torneio, foi escalado entre os 11 iniciais. Ele se junta à lenda brasileira Casemiro pela primeira vez, depois de o ex-jogador do Manchester United ter impressionado em sua estreia na MLS contra o Montreal.