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Lionel Messi volta ao elenco do Inter Miami enquanto os atuais campeões da MLS Cup seguem na briga pelo Supporters’ Shield
- Icon Sportswire
Messi volta a ficar no banco
Messi está de volta ao elenco do Miami após tirar duas semanas de folga depois da derrota da Argentina na final da Copa do Mundo. O vencedor da Bola de Ouro por oito vezes voltou aos treinamentos no início desta semana, depois de ter desfalcado o Jogo das Estrelas da MLS durante seu período fora.
- Getty Images Sport
Meio-campo do Miami começa a tomar forma
O restante da equipe, porém, está perto de atingir força máxima. De Paul, que começou como titular na final da Copa do Mundo e foi um jogador-chave para o seu país durante todo o torneio, foi escalado entre os 11 iniciais. Ele se junta à lenda brasileira Casemiro pela primeira vez, depois de o ex-jogador do Manchester United ter impressionado em sua estreia na MLS contra o Montreal.
- Getty
Luis Suárez recebe nova confiança
O sábado representou mais uma oportunidade para Luis Suarez, que ganhou uma nova vida sob o comando do novo técnico Guillermo Hoyos. O uruguaio marcou seis gols nos últimos três jogos, incluindo um pênalti no fim para garantir a vitória contra o Montreal na semana passada. Ele formou uma parceria discretamente eficaz no ataque com o atacante DP German Berterame pelos Herons.
- IMAGO
Alguns meses agitados pela frente
O retorno de Messi é muito bem-vindo para o Miami, que parece estar pronto para brigar em duas frentes pelo restante da temporada. Depois de sábado à noite, o foco se volta para o confronto contra o Atlético San Luis, na quarta-feira, como parte de uma agenda cheia na Leagues Cup.
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