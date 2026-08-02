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Lionel Messi Inter Miami 2026Getty
Thomas Hindle

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Lionel Messi volta ao elenco do Inter Miami enquanto os atuais campeões da MLS Cup seguem na briga pelo Supporters’ Shield

Inter Miami CF x Columbus Crew
Inter Miami CF
Columbus Crew
Major League Soccer
L. Messi

O atacante do Inter Miami, Lionel Messi, voltou a ser relacionado e está entre os reservas para o confronto das Garças na Conferência Leste contra o Columbus Crew. Messi não entra em campo pela equipe do sul da Flórida desde a derrota da Argentina na final da Copa do Mundo, em 19 de julho. Já seu companheiro de seleção Rodrigo De Paul foi escalado diretamente no time titular.

  • imago-sport-1080595348.jpgIcon Sportswire

    Messi volta a ficar no banco

    Messi está de volta ao elenco do Miami após tirar duas semanas de folga depois da derrota da Argentina na final da Copa do Mundo. O vencedor da Bola de Ouro por oito vezes voltou aos treinamentos no início desta semana, depois de ter desfalcado o Jogo das Estrelas da MLS durante seu período fora.

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  • Inter Miami CF v Columbus CrewGetty Images Sport

    Meio-campo do Miami começa a tomar forma

    O restante da equipe, porém, está perto de atingir força máxima. De Paul, que começou como titular na final da Copa do Mundo e foi um jogador-chave para o seu país durante todo o torneio, foi escalado entre os 11 iniciais. Ele se junta à lenda brasileira Casemiro pela primeira vez, depois de o ex-jogador do Manchester United ter impressionado em sua estreia na MLS contra o Montreal.

  • Luis Suarez Inter Miami 2026Getty

    Luis Suárez recebe nova confiança

    O sábado representou mais uma oportunidade para Luis Suarez, que ganhou uma nova vida sob o comando do novo técnico Guillermo Hoyos. O uruguaio marcou seis gols nos últimos três jogos, incluindo um pênalti no fim para garantir a vitória contra o Montreal na semana passada. Ele formou uma parceria discretamente eficaz no ataque com o atacante DP German Berterame pelos Herons.

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  • Lionel MessiIMAGO

    Alguns meses agitados pela frente

    O retorno de Messi é muito bem-vindo para o Miami, que parece estar pronto para brigar em duas frentes pelo restante da temporada. Depois de sábado à noite, o foco se volta para o confronto contra o Atlético San Luis, na quarta-feira, como parte de uma agenda cheia na Leagues Cup.

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