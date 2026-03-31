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Lionel Messi vai jogar contra a Zâmbia? O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, dá notícias antes de deixar a coletiva de imprensa à beira das lágrimas
Messi retorna em meio a notícias preocupantes sobre lesões
Scaloni confirmou oficialmente que Messi será o capitão da Argentina no próximo amistoso contra a Zâmbia. Depois de entrar como reserva no segundo tempo na vitória apertada por 2 a 1 sobre a Mauritânia, o capitão está pronto para sua primeira partida como titular nesta janela de convocações de março. Embora o foco futebolístico continue em Messi, a seleção foi abalada por uma lesão devastadora do atacante Joaquín Panichelli, de 23 anos. O craque do Strasbourg, que marcou 16 gols na Ligue 1 nesta temporada, rompeu os ligamentos cruzados durante o treino na quinta-feira. Isso representa um grande golpe para a Albiceleste, já que Panichelli havia se estabelecido como a principal alternativa para a posição de centroavante, ao lado de Julián Álvarez e Lautaro Martínez, para a Copa do Mundo.
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Aviso de Scaloni sobre a convocação
O técnico da Argentina foi franco sobre o desgaste profissional que implica a seleção de um elenco pronto para o campeonato, enfatizando que a vaga de nenhum jogador está garantida apenas com base na reputação. Scaloni usou o desempenho medíocre contra a Mauritânia como parâmetro para os altos padrões que espera antes de definir a lista final de 26 jogadores.
Sobre o elenco e Messi, Scaloni afirmou: “Sim, acho que ele vai começar desde o início amanhã [contra a Zâmbia]. Quanto à lista de 26 jogadores, acho que estamos acima da porcentagem. Temos que começar a descartar opções agora com base no desempenho. Não há outra opção. O jogo da outra noite poderia ter sido um alerta; são coisas que, como técnico, a gente começa a observar, e depois decidiremos. Vamos pensar no bem da equipe e, com base nisso, tomaremos decisões. Eu diria que tenho a lista bastante clara, mas se os desempenhos não forem adequados, tomaremos medidas e ficaremos convencidos de que os jogadores que levarmos farão o melhor trabalho possível.”
Scaloni acrescentou sobre as dúvidas quanto à participação de Messi no grande evento mundial: “O importante é que ele venha e aproveite. Que ele aproveite estar na Copa do Mundo, que em teoria seria a última, mas não me atrevo a dizer nada, mas que ele aproveite. Acho que não são só os argentinos que querem vê-lo, todo mundo quer vê-lo. Querem vê-lo treinar, vê-lo jogar, e é isso que todos nós desejamos.”
Final emocionante da coletiva de imprensa
A coletiva de imprensa tomou um tom sombrio quando Scaloni foi questionado sobre o revés de Panichelli. O técnico revelou que o atacante havia visitado o centro de treinamento imediatamente após receber o diagnóstico, um gesto que comoveu toda a comissão técnica. Scaloni acabou ficando tão emocionado que não conseguiu continuar, encerrando abruptamente a sessão enquanto falava sobre o caráter do jovem atacante e a crueldade de ele perder a Copa do Mundo.
Refletindo sobre o espírito do atacante, Scaloni disse: “É muito difícil... Conversamos com ele. Ele até se deu ao trabalho de vir ao centro de treinamento depois que lhe deram o resultado. Ele poderia ter ficado no hotel em paz, mas veio até aqui e pediu para falar conosco. Foi muito emocionante, e tudo o que ele disse estava absolutamente certo — ele não merecia isso.
“Vou repetir: ele não merecia isso – ninguém merece, mas ele especialmente. Ele é um trabalhador dedicado; ele tinha merecido. Foi o que eu disse a ele: ele terá outra chance. É assim que as coisas são; ele já teve uma. E, sinceramente, ele é um cara que inspira os outros; ele estava treinando muito bem e isso é uma pena... Ok, vou parar de falar.”
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A estrada para Kansas City
Após o confronto contra a Zâmbia, Scaloni passará as próximas semanas avaliando suas opções para preencher a lacuna deixada por Panichelli antes da estreia na Copa do Mundo contra a Argélia, em 16 de junho. Com os jogos contra a Áustria e a Jordânia também se aproximando no Grupo J, a comissão técnica deve agora priorizar a preparação física do seu núcleo de veteranos para garantir que os atuais campeões cheguem à América do Norte em plena forma.