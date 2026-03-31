Lionel Messi vai jogar contra a Zâmbia? O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, dá notícias antes de deixar a coletiva de imprensa à beira das lágrimas

O técnico da Argentina foi franco sobre o desgaste profissional que implica a seleção de um elenco pronto para o campeonato, enfatizando que a vaga de nenhum jogador está garantida apenas com base na reputação. Scaloni usou o desempenho medíocre contra a Mauritânia como parâmetro para os altos padrões que espera antes de definir a lista final de 26 jogadores.

Sobre o elenco e Messi, Scaloni afirmou: “Sim, acho que ele vai começar desde o início amanhã [contra a Zâmbia]. Quanto à lista de 26 jogadores, acho que estamos acima da porcentagem. Temos que começar a descartar opções agora com base no desempenho. Não há outra opção. O jogo da outra noite poderia ter sido um alerta; são coisas que, como técnico, a gente começa a observar, e depois decidiremos. Vamos pensar no bem da equipe e, com base nisso, tomaremos decisões. Eu diria que tenho a lista bastante clara, mas se os desempenhos não forem adequados, tomaremos medidas e ficaremos convencidos de que os jogadores que levarmos farão o melhor trabalho possível.”

Scaloni acrescentou sobre as dúvidas quanto à participação de Messi no grande evento mundial: “O importante é que ele venha e aproveite. Que ele aproveite estar na Copa do Mundo, que em teoria seria a última, mas não me atrevo a dizer nada, mas que ele aproveite. Acho que não são só os argentinos que querem vê-lo, todo mundo quer vê-lo. Querem vê-lo treinar, vê-lo jogar, e é isso que todos nós desejamos.”



