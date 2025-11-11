Lionel Messi ultrapassa marca de Cristiano Ronaldo no Instagram em foto de seu retorno a Barcelona
Messi retorna a Barcelona no meio da noite
Depois de deixar o Barcelona há quatro anos, Messi vestiu as cores do Paris Saint-Germain e do Inter Miami. No entanto, o coração do maestro argentino nunca deixou realmente o Barça. O craque retornou silenciosamente ao sagrado gramado de um Camp Nou reformado nesta semana. Enquanto a seleção argentina se prepara para um amistoso contra Angola, em 14 de novembro, Messi e Rodrigo De Paul fizeram um desvio não anunciado, diretamente para Barcelona. A ele foi concedido acesso privado ao recém-renovado Camp Nou, que agora está se aproximando da conclusão após sua extensa reforma. A última vez que Messi jogou lá foi em 16 de maio de 2021, em um jogo da La Liga contra o Celta de Vigo.
Messi ultrapassa CR7 no Instagram
Messi postou um carrossel de fotos no Instagram com uma legenda que dizia: "Ontem à noite voltei a um lugar que sinto falta com a alma. Um lugar onde fui imensamente feliz, onde vocês me fizeram sentir mil vezes a pessoa mais feliz do mundo. Espero um dia poder voltar, e não apenas para dizer adeus como jogador, já que nunca tive a chance...💙❤️."
A postagem já acumulou impressionantes 24,2 milhões de curtidas até o momento da escrita, superando a postagem de Cristiano Ronaldo sobre o título de Portugal na Liga das Nações, que está em 23,5 milhões. Da Copa América à Copa do Mundo, Messi quebrou recordes repetidamente. Sua postagem de vitória na Copa do Mundo de 2022 ainda reina como a postagem mais curtida do Instagram, com mais de 74 milhões de curtidas.
No entanto, CR7 detém o recorde do comentário mais curtido na história do Instagram. Sua resposta bem-humorada ao anúncio de Kylian Mbappé no Real Madrid, dizendo "Minha vez de assistir. Ansioso para te ver iluminar o Bernabéu. #HalaMadrid", reuniu mais de 5 milhões de curtidas.
As sinceras palavras de Messi ao voltar para casa
Messi falou o seguinte ao jornal espanhol SPORT, revelando a profundidade da emoção que ainda sente pela capital catalã.
"Eu realmente quero voltar, sentimos muita falta de Barcelona," ele disse. "Minha esposa e eu, as crianças, estamos constantemente falando sobre Barcelona e a ideia de voltar. Temos nossa casa lá, tudo, é o que queremos. Estou realmente ansioso para voltar ao estádio quando estiver pronto porque desde que fui para Paris, não voltei ao Camp Nou, e depois eles se mudaram para Montjuic."
Messi ainda sente uma dor persistente sobre sua saída não cerimoniosa de Barcelona e se emocionou novamente ao relembrar. Ele disse: "Fiquei com uma sensação estranha depois de sair, por como tudo aconteceu, porque acabei jogando meus últimos anos sem fãs, por causa da pandemia. Depois de passar a vida toda lá, não saí do jeito que imaginei, do jeito que sonhei."
"Eu imaginava, como disse, jogar toda minha carreira na Europa, em Barcelona, e então, sim, vir para cá como fiz, porque esse era meu plano, o que eu queria. E, bem, a despedida também foi um pouco estranha, por causa da situação, por tudo. Mas bem, acho que o carinho dos fãs sempre estará lá, por causa do que eu disse, por tudo o que passamos."
- Getty Images Sport
Uma despedida adequada do Barça aguarda Messi.
Embora um retorno para o Barcelona agora pareça impossível, o co-proprietário do Inter Miami, Jorge Mas, prometeu dar a Messi uma despedida digna na Catalunha.
"A saída de Messi do Barcelona não foi do seu agrado, ele não pôde se despedir do seu clube que o acolheu quando era criança, e acho que as circunstâncias não foram as que Lionel queria", disse ele. "Eu dei a ele o meu compromisso de que farei tudo o possível nos próximos anos para dar-lhe a oportunidade de se despedir de seus fãs em Barcelona. O Inter Miami irá ou faremos algum tipo de jogo."
A extensão de contrato de Messi com o Inter Miami o mantém na Major League Soccer até 2028, levando-o além do seu 40º aniversário e é esperado que ele jogue pela Argentina na Copa do Mundo de 2026, onde a Albiceleste vai defender seu título.