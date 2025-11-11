Lionel Messi ultrapassa marca de Cristiano Ronaldo no Instagram em foto de seu retorno a Barcelona

Messi postou um carrossel de fotos no Instagram com uma legenda que dizia: "Ontem à noite voltei a um lugar que sinto falta com a alma. Um lugar onde fui imensamente feliz, onde vocês me fizeram sentir mil vezes a pessoa mais feliz do mundo. Espero um dia poder voltar, e não apenas para dizer adeus como jogador, já que nunca tive a chance...💙❤️."

A postagem já acumulou impressionantes 24,2 milhões de curtidas até o momento da escrita, superando a postagem de Cristiano Ronaldo sobre o título de Portugal na Liga das Nações, que está em 23,5 milhões. Da Copa América à Copa do Mundo, Messi quebrou recordes repetidamente. Sua postagem de vitória na Copa do Mundo de 2022 ainda reina como a postagem mais curtida do Instagram, com mais de 74 milhões de curtidas.

No entanto, CR7 detém o recorde do comentário mais curtido na história do Instagram. Sua resposta bem-humorada ao anúncio de Kylian Mbappé no Real Madrid, dizendo "Minha vez de assistir. Ansioso para te ver iluminar o Bernabéu. #HalaMadrid", reuniu mais de 5 milhões de curtidas.