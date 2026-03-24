Lionel Messi tomava decisões sobre transferências no Barcelona? O ex-presidente do clube, Josep Maria Bartomeu, esclarece a situação

No entanto, Bartomeu se apressou em desmentir essas alegações, insistindo que a relação entre o jogador e o clube era puramente profissional. Ele esclareceu que, embora Messi fosse o ponto central do sucesso da equipe em campo, sua participação se limitava à linha lateral, deixando a diretoria e os diretores esportivos encarregados de lidar com os desafios administrativos e de contratações do clube.

“Todos falam do poder de Leo quando ele estava no Barça, mas Messi não decidia sobre contratações ou treinadores; ele não tinha privilégios. Fora da parte esportiva, ele nunca tomou nenhuma decisão”, disse Bartomeu à Catalunya Radio.

Refletindo sobre o impasse de 2020, quando Messi tentou sair por meio de uma notificação judicial, o ex-presidente explicou sua postura firme. “Em agosto de 2020, quando Messi pediu para sair, eu disse não porque ele é nosso ativo mais importante e uma de nossas principais fontes de renda”, acrescentou Bartomeu. “Eu não podia conceder a ele uma transferência gratuita e, além disso, ele tinha um contrato. Acho que ele entendeu, e foi por isso que ficou. Ele achava que, em alguns meses, haveria uma nova diretoria que renovaria seu contrato. A surpresa veio quando chegou a hora da renovação e eles o demitiram.”