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Lionel Messi tomava decisões sobre transferências no Barcelona? O ex-presidente do clube, Josep Maria Bartomeu, esclarece a situação
Mitos sobre a autoridade do argentino
A narrativa de que Messi atuou como um “diretor-sombra” durante seus anos de auge na Catalunha tem sido um tema recorrente nas fofocas do futebol espanhol há uma década. Tem-se sugerido que o oito vezes vencedor da Bola de Ouro detinha poder de veto sobre contratações e nomeações de treinadores, criando um ambiente em que as preferências do astro se sobrepunham à estratégia técnica.
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Bartomeu sobre a saga do burofax
No entanto, Bartomeu se apressou em desmentir essas alegações, insistindo que a relação entre o jogador e o clube era puramente profissional. Ele esclareceu que, embora Messi fosse o ponto central do sucesso da equipe em campo, sua participação se limitava à linha lateral, deixando a diretoria e os diretores esportivos encarregados de lidar com os desafios administrativos e de contratações do clube.
“Todos falam do poder de Leo quando ele estava no Barça, mas Messi não decidia sobre contratações ou treinadores; ele não tinha privilégios. Fora da parte esportiva, ele nunca tomou nenhuma decisão”, disse Bartomeu à Catalunya Radio.
Refletindo sobre o impasse de 2020, quando Messi tentou sair por meio de uma notificação judicial, o ex-presidente explicou sua postura firme. “Em agosto de 2020, quando Messi pediu para sair, eu disse não porque ele é nosso ativo mais importante e uma de nossas principais fontes de renda”, acrescentou Bartomeu. “Eu não podia conceder a ele uma transferência gratuita e, além disso, ele tinha um contrato. Acho que ele entendeu, e foi por isso que ficou. Ele achava que, em alguns meses, haveria uma nova diretoria que renovaria seu contrato. A surpresa veio quando chegou a hora da renovação e eles o demitiram.”
A pandemia e suas consequências financeiras
A atual diretoria do Barça, liderada por Joan Laporta, tem frequentemente citado uma “herança envenenada” como motivo das restrições econômicas que o clube enfrenta atualmente. Bartomeu rebate essa afirmação, argumentando que a trajetória pré-pandêmica era de crescimento recorde e que o prejuízo subsequente de 500 milhões de euros foi uma catástrofe global inevitável.
“Não foi uma herança ruim. É uma herança com alguns pontos positivos e outros nem tanto, mas está inteiramente condicionada pela Covid. Naquela época, o Barça era um clube em boa posição esportiva e financeira, em crescimento e gerando receita”, explicou ele. “A Covid fez com que as receitas despencassem e, nas temporadas 2019-20 e 2020-21, o Barça sofreu um prejuízo de 500 milhões de euros, o que teve um impacto significativo nas finanças do clube.
"Estou preocupado com a questão do fair play financeiro; em 2021, o Barça inflou suas perdas. Não sei por quê. Inflacionar as perdas e não reconhecer que a pandemia teve um impacto de 500 milhões de euros no Barça levou-nos a perder o nosso estatuto de fair play. Isto apesar de a La Liga ter emitido um relatório a alertar para este impacto. Poderíamos tê-lo mantido. Estas medidas representam, em última análise, uma perda de ativos, e estes não foram utilizados para reduzir a dívida."
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Negreira e a rivalidade com Laporta
Bartomeu também abordou o polêmico caso Negreira e a falta de relacionamento com seu sucessor, Laporta. Apesar do atrito na alta direção do clube, ele elogiou a contratação de Hansi Flick como técnico, embora tenha mantido críticas a outros aspectos da atual administração, incluindo a decisão de contratar uma empresa turca para as reformas do Spotify Camp Nou.
“Não terei qualquer tipo de relação com ele [Laporta]. A última vez que nos encontramos foi durante as eleições de 2015, que eu venci, e ele nem sequer veio me parabenizar”, revelou Bartomeu.
“A melhor coisa que foi feita nos últimos anos foi a contratação de Flick e a construção de um time que também faz parte do legado, pois, deste elenco atual de 23 jogadores, 10 ou 11 vieram da nossa época. Flick fez um ótimo trabalho e é uma escolha muito boa de Laporta, mas todo o resto não me pareceu muito certo.”
Sobre o escândalo da arbitragem, ele observou: “Cada um de nós defendeu o seu mandato no caso Negreira. No meu caso, estou sob investigação até 2018, quando decidimos rescindir o contrato de Javier Enriquez. Fui o único que pediu ao juiz para não entregar a documentação do Barça ao Real Madrid, que a solicitou há alguns meses. Não achei justo que o Real Madrid tivesse acesso aos documentos mais internos do clube. A questão dos relatórios dos árbitros é algo que muitos clubes fizeram, não apenas o Barça.”