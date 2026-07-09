“Acusações infundadas não têm lugar em nosso esporte”, afirma o italiano no site da federação mundial, sem citar nenhum caso específico. Collina acrescentou, porém, de forma reveladora: “Ninguém pode afirmar que as decisões dos árbitros possam ser influenciadas por alguém, nem mesmo pelo presidente da FIFA.”
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Lionel Messi teria recebido ajuda para garantir a vitória? O chefe dos árbitros, Collina, condena graves acusações após o drama da Copa do Mundo
A Federação Egípcia de Futebol apresentou uma reclamação oficial após a dramática eliminação nas oitavas de final contra a Argentina (2 a 3) e exigiu a exclusão do árbitro francês François Letexier da Copa do Mundo. O técnico da seleção nacional, Hossam Hassan, chegou a sugerir, logo após a partida, que o objetivo seria manter o campeão mundial e, em especial, Messi na competição.
Collina condenou veementemente essa atitude. Declarações públicas contra árbitros poderiam “provocar reações que levariam a ameaças contra eles e suas famílias. Isso não é certo”, afirmou ele.
Na opinião dos egípcios, antes do gol da vitória da Argentina marcado por Enzo Fernández (90'+2), houve uma falta na área argentina que deveria ter resultado em pênalti. Além disso, um gol de Mostafa Ziko (58') teria sido injustamente anulado.
- Getty Images Sport
Lionel Messi e a Argentina foram favorecidos pela equipe de arbitragem? “Falta é falta”
Segundo Collina, a decisão foi correta em ambos os casos. Antes do gol anulado, o egípcio Marwan Attia pisou no pé de Lisandro Martínez. “Falta é falta”, afirmou Collina. Já na jogada que antecedeu o gol da vitória no final da partida, tratou-se de um “contato normal no futebol”, e o VAR também avaliou da mesma forma.
De modo geral, a fase de ataque é analisada a cada gol. “Se for constatada uma falta na construção da jogada que, na avaliação do VAR, tenha influenciado a ocorrência do gol, o VAR recomenda uma revisão à beira do campo. Não há limite definido quanto à distância do gol ou ao intervalo de tempo entre o incidente e a marcação do gol”, afirmou Collina.
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