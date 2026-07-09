A Federação Egípcia de Futebol apresentou uma reclamação oficial após a dramática eliminação nas oitavas de final contra a Argentina (2 a 3) e exigiu a exclusão do árbitro francês François Letexier da Copa do Mundo. O técnico da seleção nacional, Hossam Hassan, chegou a sugerir, logo após a partida, que o objetivo seria manter o campeão mundial e, em especial, Messi na competição.

Collina condenou veementemente essa atitude. Declarações públicas contra árbitros poderiam “provocar reações que levariam a ameaças contra eles e suas famílias. Isso não é certo”, afirmou ele.

Na opinião dos egípcios, antes do gol da vitória da Argentina marcado por Enzo Fernández (90'+2), houve uma falta na área argentina que deveria ter resultado em pênalti. Além disso, um gol de Mostafa Ziko (58') teria sido injustamente anulado.