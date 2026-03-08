Lionel Messi será poupado pelo Inter Miami? Os vencedores da MLS Cup não cometerão um “grande erro” na tentativa de conquistar vários troféus

Mascherano afirmou: “Acho que seria um grande erro escolher em quais competições nos concentrar. Somos uma equipe que precisa competir igualmente em todas as competições.

Para nós, a Liga dos Campeões nesta primeira metade da temporada é uma competição muito importante, e vamos dar-lhe esse valor. Vamos tentar chegar o mais longe possível, mas isso não significa que vamos descurar os jogos do campeonato.

No ano passado, a equipe conseguiu competir em todas as competições em que participou, e o fez em alto nível, chegando quase à final em todas elas, exceto na Copa do Mundo de Clubes. Portanto, este ano, vamos tentar fazer o mesmo e chegar ainda mais longe na Liga dos Campeões.

“É claro que, em algum momento, teremos que começar a gerenciar os minutos dos jogadores também. Jogar a cada três ou quatro dias é muito desgastante, especialmente nesta primeira parte da temporada, em que tivemos que jogar fora de casa o tempo todo. Isso também é algo a se ter em mente, pois gera ainda mais desgaste.”