Lionel Messi será poupado pelo Inter Miami? Os vencedores da MLS Cup não cometerão um “grande erro” na tentativa de conquistar vários troféus
Inter Miami em busca de troféus nacionais e continentais
A equipe de Javier Mascherano conquistou uma vitória histórica na MLS Cup na última temporada, com o capitão Messi encerrando a campanha com a Chuteira de Ouro e oprêmiode MVP. O argentino GOAT marcou três gols em suas duas últimas partidas.
O Inter Miami está de volta à rotina de vitórias, depois de ter começado 2026 com uma derrota contra o LAFC, e está prestes a voltar sua atenção para o confronto da Champions Cup contra o Nashville. A equipe pretende levar esse torneio a sério.
Mascherano insiste que não vai estabelecer uma lista de prioridades quando se trata de disputar troféus, com o plano de competir em todas as frentes, mas isso significa que seu time precisará ser reorganizado regularmente - com até mesmo Messi sendo retirado da linha de frente às vezes.
Por que Mascherano precisará poupar Messi em algum momento
Mascherano afirmou: “Acho que seria um grande erro escolher em quais competições nos concentrar. Somos uma equipe que precisa competir igualmente em todas as competições.
Para nós, a Liga dos Campeões nesta primeira metade da temporada é uma competição muito importante, e vamos dar-lhe esse valor. Vamos tentar chegar o mais longe possível, mas isso não significa que vamos descurar os jogos do campeonato.
No ano passado, a equipe conseguiu competir em todas as competições em que participou, e o fez em alto nível, chegando quase à final em todas elas, exceto na Copa do Mundo de Clubes. Portanto, este ano, vamos tentar fazer o mesmo e chegar ainda mais longe na Liga dos Campeões.
“É claro que, em algum momento, teremos que começar a gerenciar os minutos dos jogadores também. Jogar a cada três ou quatro dias é muito desgastante, especialmente nesta primeira parte da temporada, em que tivemos que jogar fora de casa o tempo todo. Isso também é algo a se ter em mente, pois gera ainda mais desgaste.”
Espaço para melhorias após vitórias consecutivas na MLS
O Inter Miami continuará a enviar Messi para a batalha por enquanto, com os Herons buscando construir um impulso no início da temporada. O argentino GOAT também está ansioso para ver o máximo de ação possível antes de tomar uma decisão sobre sua participação na Copa do Mundo de 2026.
O eterno jogador de 38 anos tem evoluído bem ultimamente, com mais uma finalização precisa ao marcar o gol da vitória por 2 a 1 sobre o D.C. United. Embora satisfeito com mais uma vitória, Mascherano admite que sua equipe ainda tem espaço para melhorar.
Ele falou sobre os esforços coletivos, com o Herons sofrendo um pouco no final da última partida da MLS: “Agora, temos que tentar fechar melhor os jogos. A sensação de não estar no controle do jogo é incomum para nós, porque somos uma equipe que prospera quando está no controle e, quando não estamos, ficamos insatisfeitos. Isso é algo que temos que melhorar. O segundo tempo foi muito difícil, demos muito espaço e não criamos chances suficientes de gol.”
Jogos do Inter Miami em 2026: Próximos compromissos dos Herons
O Inter Miami disputará a Champions Cup no meio da semana, antes de viajar para Charlotte no sábado. A primeira partida no recém-construído Nu Stadium está marcada para o início de abril, com o Chase Stadium ainda sendo usado por enquanto.
