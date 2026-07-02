Lionel Messi se safou! A seleção dos EUA, furiosa, ficou perplexa com o cartão vermelho recebido por Folarin Balogun na Copa do Mundo, que foi idêntico a uma falta não punida cometida pelo capitão da Argentina

Pochettino discordou veementemente da expulsão, insistindo que Balogun não tinha intenção de machucar o adversário. O técnico da seleção dos EUA também revelou que o atacante ficou desapontado ao saber que perderia a próxima partida.

“Para mim? Nunca foi cartão vermelho”, disse Pochettino, conforme citado pelo The Athletic. “Nunca houve intenção de pisar no jogador. Foi uma jogada normal no futebol que aconteceu por acidente.

“Ele está muito decepcionado. Foi uma ação sem intenção, ele está triste. Não podemos fazer nada para mudar esse sentimento. Isso é futebol. Com certeza ele vai nos ajudar a ter um bom desempenho e, com sorte, poderemos avançar para a próxima fase para que ele possa estar disponível novamente.”

Além disso, Weston McKennie também concordou com seu técnico, afirmando que os jogadores no vestiário ficaram decepcionados com a decisão do árbitro. Ele disse: “Não assisti ao replay, mas os rapazes falam sobre isso no vestiário, e sinto que, obviamente, o árbitro tomou a decisão que tomou, mas acho que é questionável.

“Acho que houve muitas outras jogadas como essa ao longo do torneio envolvendo outros jogadores em que nenhum cartão foi dado, então é decepcionante, e não conheço o protocolo de como eles chegam a essa conclusão. Mas sim, pelo que meus companheiros disseram, não acho que seja cartão vermelho. Se for para dar algum, talvez amarelo, mas não foi intencional.”