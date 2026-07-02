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Lionel Messi se safou! A seleção dos EUA, furiosa, ficou perplexa com o cartão vermelho recebido por Folarin Balogun na Copa do Mundo, que foi idêntico a uma falta não punida cometida pelo capitão da Argentina
A seleção masculina de futebol dos EUA questiona a consistência após a expulsão de Balogun
Os Estados Unidos conquistaram uma vitória suada por 2 a 0 sobre a Bósnia, mas o resultado foi ofuscado pela expulsão de Balogun aos 64 minutos. Após uma longa análise do VAR, o atacante recebeu um cartão vermelho direto quando seu pé acertou o tornozelo de Tarik Muharemovic durante uma disputa pela bola.
A decisão rapidamente se tornou assunto em destaque depois que o ex-zagueiro da seleção americana Lalas compartilhou imagens de uma dividida de Messi contra a Argélia no início do torneio. Lalas argumentou que os incidentes eram comparáveis, mas que Messi escapou sem qualquer punição, o que gerou críticas sobre a consistência da arbitragem e das decisões do VAR.
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Pochettino critica a decisão
Pochettino discordou veementemente da expulsão, insistindo que Balogun não tinha intenção de machucar o adversário. O técnico da seleção dos EUA também revelou que o atacante ficou desapontado ao saber que perderia a próxima partida.
“Para mim? Nunca foi cartão vermelho”, disse Pochettino, conforme citado pelo The Athletic. “Nunca houve intenção de pisar no jogador. Foi uma jogada normal no futebol que aconteceu por acidente.
“Ele está muito decepcionado. Foi uma ação sem intenção, ele está triste. Não podemos fazer nada para mudar esse sentimento. Isso é futebol. Com certeza ele vai nos ajudar a ter um bom desempenho e, com sorte, poderemos avançar para a próxima fase para que ele possa estar disponível novamente.”
Além disso, Weston McKennie também concordou com seu técnico, afirmando que os jogadores no vestiário ficaram decepcionados com a decisão do árbitro. Ele disse: “Não assisti ao replay, mas os rapazes falam sobre isso no vestiário, e sinto que, obviamente, o árbitro tomou a decisão que tomou, mas acho que é questionável.
“Acho que houve muitas outras jogadas como essa ao longo do torneio envolvendo outros jogadores em que nenhum cartão foi dado, então é decepcionante, e não conheço o protocolo de como eles chegam a essa conclusão. Mas sim, pelo que meus companheiros disseram, não acho que seja cartão vermelho. Se for para dar algum, talvez amarelo, mas não foi intencional.”
Lalas destaca o duplo padrão em relação a Messi
Enquanto isso, Lalas questionou por que Messi não foi punido por uma falta semelhante, argumentando que as decisões contrastantes destacavam uma falta de consistência na forma como o VAR tem sido aplicado durante o torneio.
“Isso não é cartão vermelho”, disse Lalas no podcastState of the Union. “Entendo que, naquele momento, pareça grave, e quando você vê no vídeo, parece grave mesmo. Mas é preciso ter sensibilidade e compreensão do que está acontecendo. Achei que foi uma decisão errada.
“É preciso dizer que, se o nome dele fosse Messi, como vimos anteriormente no torneio, ele ainda estaria em campo e ainda poderia jogar em Seattle na segunda-feira.”
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A seleção masculina de futebol dos EUA enfrenta a partida das oitavas de final sem seu principal atacante
Os Estados Unidos estão se preparando para o confronto das oitavas de final contra a Bélgica, em Seattle, onde terão que jogar sem Balogun, e Pochettino terá que encontrar uma maneira de substituir seu artilheiro nesta fase crucial do torneio. Tanto Haji Wright quanto Ricardo Pepi esperam ser escalados como titulares, enquanto a seleção americana busca garantir uma vaga nas quartas de final.