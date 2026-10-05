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Adhe Makayasa
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Lionel Messi se junta à concentração da Argentina antes da despedida internacional histórica contra o Benin

L. Messi
Argentina
Argentina x Benin
Benin
Amistosos
Inter Miami CF
Major League Soccer

Lionel Messi se juntou à seleção argentina em Ezeiza antes do monumental amistoso de despedida de terça-feira contra o Benin, em Buenos Aires. O vencedor de oito Bolas de Ouro se prepara para vestir a camisa da Argentina pela última vez, encerrando em seus próprios termos uma carreira internacional inigualável de 21 anos.

  • Capitão retorna para despedida final

    O atacante de 39 anos se apresentou em Ezeiza no domingo para iniciar a preparação para sua despedida cerimonial contra o Benin no Estadio Monumental. O elenco de Lionel Scaloni se reuniu com seu capitão embalado pelo bom momento, após golear a Bolívia por 4 a 0 antes de aplicar uma contundente vitória por 7 a 0 sobre Burkina Faso. O primeiro treino do craque terminou com um tradicional asado do elenco na noite de domingo.


  • imago-sport-1080269026.jpgBrazil Photo Press

    Legado definido por uma glória histórica

    A capitã chega à terça-feira ostentando um recorde nacional de 125 gols em 207 partidas pela seleção, um feito extraordinário destacado pela Copa do Mundo, dois títulos da Copa América e a Finalíssima.

    Ao explicar a motivação por trás da realização do evento diante de 85.000 torcedores, o presidente da AFA, Claudio Tapia, disse: "Tomamos a decisão de convidar o melhor jogador do mundo, o símbolo da nossa seleção, nosso capitão, Lionel Andres Messi, para que ele possa ter a despedida que realmente merece em 6 de outubro aqui na Argentina."

    A noite no estádio do River Plate foi deliberadamente apresentada como a homenagem definitiva em casa.

  • Campeões ausentes em meio à resistência dos clubes

    Nomes importantes como Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul e Nicolas Otamendi devem entrar em campo ao lado do camisa 10 em sua despedida final. Leandro Paredes também estará presente para prestar apoio das arquibancadas, sem se deixar abalar por uma suspensão de 10 jogos da FIFA aplicada após a final da Copa do Mundo de 2026. As celebrações, no entanto, acontecerão sem os também campeões no Catar 2022 Paulo Dybala e Nahuel Molina, depois de a AS Roma impedir a viagem da dupla.

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    A vida após a camisa da Argentina

    Os anfitriões entrarão em campo com um uniforme exclusivo de edição única com o Sol de Maio e ramos de louro envolvendo o icônico número 10. Quando soar o apito final na capital, Messi voltará sua atenção para o Inter Miami, com o qual segue sob contrato até o fim da campanha da MLS de 2028. Para Scaloni, o foco passa a ser totalmente a integração da próxima geração antes do próximo ciclo de grandes torneios.

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