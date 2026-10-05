A capitã chega à terça-feira ostentando um recorde nacional de 125 gols em 207 partidas pela seleção, um feito extraordinário destacado pela Copa do Mundo, dois títulos da Copa América e a Finalíssima.

Ao explicar a motivação por trás da realização do evento diante de 85.000 torcedores, o presidente da AFA, Claudio Tapia, disse: "Tomamos a decisão de convidar o melhor jogador do mundo, o símbolo da nossa seleção, nosso capitão, Lionel Andres Messi, para que ele possa ter a despedida que realmente merece em 6 de outubro aqui na Argentina."

A noite no estádio do River Plate foi deliberadamente apresentada como a homenagem definitiva em casa.