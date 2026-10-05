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Lionel Messi se junta à concentração da Argentina antes da despedida internacional histórica contra o Benin
Capitão retorna para despedida final
O atacante de 39 anos se apresentou em Ezeiza no domingo para iniciar a preparação para sua despedida cerimonial contra o Benin no Estadio Monumental. O elenco de Lionel Scaloni se reuniu com seu capitão embalado pelo bom momento, após golear a Bolívia por 4 a 0 antes de aplicar uma contundente vitória por 7 a 0 sobre Burkina Faso. O primeiro treino do craque terminou com um tradicional asado do elenco na noite de domingo.
- Brazil Photo Press
Legado definido por uma glória histórica
A capitã chega à terça-feira ostentando um recorde nacional de 125 gols em 207 partidas pela seleção, um feito extraordinário destacado pela Copa do Mundo, dois títulos da Copa América e a Finalíssima.
Ao explicar a motivação por trás da realização do evento diante de 85.000 torcedores, o presidente da AFA, Claudio Tapia, disse: "Tomamos a decisão de convidar o melhor jogador do mundo, o símbolo da nossa seleção, nosso capitão, Lionel Andres Messi, para que ele possa ter a despedida que realmente merece em 6 de outubro aqui na Argentina."
A noite no estádio do River Plate foi deliberadamente apresentada como a homenagem definitiva em casa.
Campeões ausentes em meio à resistência dos clubes
Nomes importantes como Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul e Nicolas Otamendi devem entrar em campo ao lado do camisa 10 em sua despedida final. Leandro Paredes também estará presente para prestar apoio das arquibancadas, sem se deixar abalar por uma suspensão de 10 jogos da FIFA aplicada após a final da Copa do Mundo de 2026. As celebrações, no entanto, acontecerão sem os também campeões no Catar 2022 Paulo Dybala e Nahuel Molina, depois de a AS Roma impedir a viagem da dupla.
- AFP
A vida após a camisa da Argentina
Os anfitriões entrarão em campo com um uniforme exclusivo de edição única com o Sol de Maio e ramos de louro envolvendo o icônico número 10. Quando soar o apito final na capital, Messi voltará sua atenção para o Inter Miami, com o qual segue sob contrato até o fim da campanha da MLS de 2028. Para Scaloni, o foco passa a ser totalmente a integração da próxima geração antes do próximo ciclo de grandes torneios.
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