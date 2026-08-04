A Leagues Cup está de volta. E, desta vez, parece bem boa.

A MLS e a Liga MX brincaram com o formato por alguns anos, mas agora parecem ter chegado a algo bastante atraente. São 36 times, 18 de cada liga, divididos entre as regiões Leste e Oeste. Cada clube fará três partidas da Fase Um contra equipes da liga oposta, garantindo confrontos entre MLS e Liga MX durante toda a rodada de abertura.

Pela primeira vez, o torneio também vai cruzar a fronteira para o sul, com quatro partidas marcadas para serem disputadas no México.

Os quatro melhores clubes da tabela geral de cada liga avançam às quartas de final, que mais uma vez terão exclusivamente confrontos entre MLS e Liga MX. A partir daí, é o formato padrão de mata-mata em jogo único. Está mais refinado, mais rápido e, provavelmente, também um pouco mais divertido.

É claro que todos os grandes nomes estão aqui. A pausa para a Copa do Mundo acabou, e parte da ressaca também já passou. Lionel Messi estará em campo pelo Inter Miami. Robert Lewandowski jogará pelo Chicago Fire. E a Liga MX traz sua própria coleção de estrelas, incluindo Erik Lira, Salomón Rondón e Gilberto Mora.

Juntando tudo, este deve ser um produto muito assistível e com bastante competitividade. GOAL analisa algumas das principais histórias antes da Leagues Cup de 2026...