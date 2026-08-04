Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FC Cincinnati v Inter Miami CFGetty Images Sport
Thomas Hindle

Traduzido por

Lionel Messi, Robert Lewandowski e a tentativa da Liga MX de acabar com a hegemonia da MLS: cinco histórias que vão definir a Leagues Cup de 2026

Especiais e Opinião
L. Messi
R. Lewandowski
S. Surridge
J. Rondon
Inter Miami CF
Los Angeles FC
Leagues Cup

Os clubes da MLS venceram as últimas três edições da Leagues Cup e parecem bem posicionados para fazer a quarta seguida

A Leagues Cup está de volta. E, desta vez, parece bem boa.

A MLS e a Liga MX brincaram com o formato por alguns anos, mas agora parecem ter chegado a algo bastante atraente. São 36 times, 18 de cada liga, divididos entre as regiões Leste e Oeste. Cada clube fará três partidas da Fase Um contra equipes da liga oposta, garantindo confrontos entre MLS e Liga MX durante toda a rodada de abertura.

Pela primeira vez, o torneio também vai cruzar a fronteira para o sul, com quatro partidas marcadas para serem disputadas no México.

Os quatro melhores clubes da tabela geral de cada liga avançam às quartas de final, que mais uma vez terão exclusivamente confrontos entre MLS e Liga MX. A partir daí, é o formato padrão de mata-mata em jogo único. Está mais refinado, mais rápido e, provavelmente, também um pouco mais divertido.

É claro que todos os grandes nomes estão aqui. A pausa para a Copa do Mundo acabou, e parte da ressaca também já passou. Lionel Messi estará em campo pelo Inter Miami. Robert Lewandowski jogará pelo Chicago Fire. E a Liga MX traz sua própria coleção de estrelas, incluindo Erik Lira, Salomón Rondón e Gilberto Mora.

Juntando tudo, este deve ser um produto muito assistível e com bastante competitividade. GOAL analisa algumas das principais histórias antes da Leagues Cup de 2026...

  • Lionel Messi Inter Miami 2026 Colorado RapidsGetty

    Os favoritos

    Bem, começa e termina com o Inter Miami.

    Enquanto Lionel Messi estiver em campo, o Miami sempre será o time favorito para vencer qualquer confronto. No entanto, há algumas complicações, principalmente a suspensão aplicada a Luis Suarez por suas atitudes após a final do ano passado, o que fará com que ele perca seis partidas. Ele tem cinco participações em gols pelo Miami desde a Copa do Mundo e fará muita falta.

    Em outro ponto da MLS, o LAFC estará na briga. A equipe vem em grande fase ultimamente. Pelo lado da Liga MX, o Cruz Azul é o atual campeão, enquanto o Club America certamente também estará entre os candidatos.

    • Publicidade
  • Chivas v FC Juarez - Torneo Apertura 2026 Liga MXGetty Images Sport

    Times que podem surpreender

    Entre os times da MLS, não é preciso procurar além do Chicago Fire, que pode renascer com Robert Lewandowski no ataque. Se embalar, pode fazer uma boa campanha. O FC Cincinnati também começa a encontrar sua forma, com Evander voltando ao seu melhor nível. O Toluca é o atual campeão da Copa dos Campeões da Concacaf e começou bem a disputa da Liga MX. O Chivas estará na briga apenas por seu poder de fogo no ataque: teve a maior média de gols por jogo na Liga MX no ano passado.

  • Son Heung MinGetty

    Estrelas para ficar de olho

    Na verdade, a maioria dos nomes maiores joga na MLS. E, bem, tem aquele cara chamado Messi. Ele ainda é um dos melhores jogadores do planeta e rende constantemente pelo Inter Miami. O fato de ele não ter marcado em seu retorno para jogar na MLS foi uma enorme surpresa. Há também Son Heung-Min, do LAFC, e Thomas Muller, de Vancouver, para se preocupar, ambos balançaram as redes no fim de semana. Antoine Griezmann e o Orlando City também serão testados por uma grande competição após uma boa volta à forma. Hugo Cuypers, ex-Chicago Fire, também tentará provar que pode continuar balançando as redes após assinar com o Monterrey no fim de julho.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • imago-sport-1080503498.jpgEmilio Franco

    Jovens jogadores para ficar de olho

    Ainda estamos contando Brian Gutierrez como um jogador jovem? Ele completou 23 anos em junho e está por aí há uma eternidade. Mas ainda parece jovem e pode ter um impacto enorme no Chivas. O mesmo vale para Gilberto Mora, do Tijuana, que é uma das estrelas mais brilhantes do jogo e mostrou lampejos pelo México na Copa do Mundo.

    Na MLS, serão os suspeitos de sempre. Cavan Sullivan conquistou seu espaço no time titular do Philadelphia Union e parece ser de verdade. O David Martinez , do LAFC, pode ser inconsistente, mas seu talento é óbvio.

  • Seattle Sounders FCGetty Images

    Quem está sob pressão

    Bem, praticamente todos os melhores times de ambas as ligas. Os clubes da MLS dominaram o torneio nos últimos anos, conquistando os três títulos no formato atual. O Miami é favorito de qualquer jeito, e a pressão está sempre presente. Mas, com clubes da Liga MX sediando alguns jogos pela primeira vez na história da competição, haverá um pouco mais de risco envolvido. Club America, em particular, terá a obrigação de vencer em casa. Vale mencionar também o atual campeão Seattle Sounders, que vive uma fase bastante ruim ultimamente, com derrotas nos últimos seis jogos. Precisa de um bom torneio.

Leagues Cup
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
Atletico de San Luis crest
Atletico de San Luis
SAN
Leagues Cup
Los Angeles FC crest
Los Angeles FC
LAF
CD Guadalajara crest
CD Guadalajara
CDG