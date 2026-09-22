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Lionel Messi revela camisa especial da Argentina para emocionante jogo de despedida contra o Benin, enquanto a estrela do Inter Miami se prepara para a aposentadoria da seleção
Fim de uma era
Messi está oficialmente se preparando para se despedir do futebol internacional. O atacante de 39 anos, recém-saído de uma atuação de destaque em sua sexta Copa do Mundo, disputará sua partida final pela Argentina em 6 de outubro, contra o Benin, no Monumental.
Tendo já anunciado sua aposentadoria da seleção nacional, Messi recebeu uma convocação especial do técnico Lionel Scaloni. Este próximo amistoso serve como uma homenagem dedicada ao lendário atacante como parte da atual janela da FIFA.
Torcedores ao redor do mundo agora se preparam para uma noite emocionante. O confronto proporcionará uma despedida à altura para um jogador que redefiniu o esporte ao longo de sua longa carreira.
Uma camisa para a vida toda
Para marcar esta ocasião histórica, uma camisa comemorativa foi especialmente desenhada para o capitão da seleção. A estrela do Inter Miami foi às redes sociais na segunda-feira para compartilhar a notícia empolgante com seus dedicados torcedores. Ao publicar no Instagram um vídeo destacando a parte de trás da camisa personalizada, Messi confirmou sua expectativa para a partida. “Uma última partida... Uma camisa para a vida toda”, escreveu ao lado do clipe.
Um legado recordista
Ao longo de um período notável de mais de duas décadas, Messi fez 207 partidas por seu país. Atualmente, ele detém os recordes históricos da seleção em várias categorias, com impressionantes 125 gols e 68 assistências.
Sua galeria de troféus no cenário internacional é igualmente impressionante e histórica. Depois de conquistar o ouro olímpico nos Jogos de 2008, ele acabou conduzindo sua seleção a títulos consecutivos da Copa América, em 2021 e 2024, além de erguer o troféu da Finalissima em 2022.
No entanto, seu legado foi definitivamente consolidado na Copa do Mundo de 2022, no Catar. Messi foi a figura central indiscutível quando a Argentina conquistou o mundo, fazendo com que sua despedida iminente represente o capítulo final de uma das carreiras mais vitoriosas da história do esporte.
- AFP
A turnê de despedida final
Antes do evento principal em 6 de outubro, a Argentina tem uma data Fifa movimentada pela frente. A equipe de Scaloni iniciará uma série de três amistosos contra a Bolívia em 30 de setembro, no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba.
Depois desse jogo de abertura, a equipe viajará para Buenos Aires para receber Burkina Faso em 3 de outubro. As duas últimas partidas da agenda de Scaloni, incluindo o aguardado confronto com o Benin, serão disputadas no icônico Monumental.
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