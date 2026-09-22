Messi está oficialmente se preparando para se despedir do futebol internacional. O atacante de 39 anos, recém-saído de uma atuação de destaque em sua sexta Copa do Mundo, disputará sua partida final pela Argentina em 6 de outubro, contra o Benin, no Monumental.

Tendo já anunciado sua aposentadoria da seleção nacional, Messi recebeu uma convocação especial do técnico Lionel Scaloni. Este próximo amistoso serve como uma homenagem dedicada ao lendário atacante como parte da atual janela da FIFA.

Torcedores ao redor do mundo agora se preparam para uma noite emocionante. O confronto proporcionará uma despedida à altura para um jogador que redefiniu o esporte ao longo de sua longa carreira.