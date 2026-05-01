Lionel Messi realiza o sonho do astro da Fórmula 1 Franco Colapinto, depois de este ter recebido um capacete autografado do piloto da Alpine

Ao refletir sobre o significado do encontro, Colapinto destacou o caráter íntimo da conversa, que permitiu aos atletas se conectarem em um nível pessoal, sem a pressão da mídia ou do marketing.

Em entrevista ao Motorsport.com, ele disse: “Não sei. Acho que é uma corrida muito agitada. Eles têm um jogo no sábado à tarde. Foi um momento muito especial. Era algo com que eu sonhava a vida toda. Se você perguntar a qualquer argentino quem ele gostaria de conhecer, a resposta é o Leo. Eu tive essa chance.”