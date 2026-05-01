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Lionel Messi realiza o sonho do astro da Fórmula 1 Franco Colapinto, depois de este ter recebido um capacete autografado do piloto da Alpine
Uma conexão nacional
O encontro entre os dois argentinos de destaque ocorreu nas instalações de treinamento de Miami, após Colapinto ter admitido publicamente, durante uma série de amistosos em Buenos Aires, que Messi era a única pessoa que ele realmente desejava conhecer. Na companhia de Rodrigo De Paul, companheiro de Messi na seleção, o trio compartilhou um momento tranquilo, longe dos holofotes das competições profissionais. Essa interação pessoal vem na sequência de um gesto ocorrido em junho de 2025, quando o piloto de 22 anos presenteou o capitão do Miami com um de seus capacetes de corrida autografados.
Sonhando com Leão
Ao refletir sobre o significado do encontro, Colapinto destacou o caráter íntimo da conversa, que permitiu aos atletas se conectarem em um nível pessoal, sem a pressão da mídia ou do marketing.
Em entrevista ao Motorsport.com, ele disse: “Não sei. Acho que é uma corrida muito agitada. Eles têm um jogo no sábado à tarde. Foi um momento muito especial. Era algo com que eu sonhava a vida toda. Se você perguntar a qualquer argentino quem ele gostaria de conhecer, a resposta é o Leo. Eu tive essa chance.”
"Um momento muito especial"
O piloto da Alpine, um grande fã de futebol conhecido por torcer pelo Boca Juniors, valorizou muito a oportunidade de passar um tempo com o oito vezes vencedor da Bola de Ouro em um ambiente descontraído. Ele acrescentou: “É claro que há muito tempo eu queria conhecê-lo. Mas não tinha tido a chance. Sem câmeras, sem marketing. Só eu, ele e Rodrigo [De Paul], nós três conversando. Tivemos uma conversa agradável fora do âmbito esportivo, mais pessoal. Era algo com que eu sempre sonhei. Só o fato de ter a oportunidade de conhecê-lo e de ele dedicar seu tempo a mim foi um momento muito especial.”
- AFP
As corridas voltam a Miami
A temporada de Fórmula 1 está prestes a recomeçar com o Grande Prêmio de Miami, após um longo hiato de cinco semanas causado pelo cancelamento das corridas na Arábia Saudita e no Bahrein. Colapinto ocupa atualmente a 16ª posição na classificação de pilotos, 14 pontos atrás de seu experiente companheiro de equipe, Pierre Gasly, após as primeiras etapas. O jovem argentino espera que a inspiração obtida ao conhecer seu herói nacional possa impulsioná-lo a um desempenho melhor enquanto ele enfrenta o circuito de rua de alta pressão na Flórida.