Lionel Messi perderá seu mentor? O Real Madrid teria entrado em contato com o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, para substituir Álvaro Arbeloa

O Real Madrid atravessa um período de transição e incerteza. Com o clube atualmente onze pontos atrás do rival Barcelona na La Liga e com muito pouco em jogo nesta temporada, a pressão sobre o técnico Arbeloa vai aumentando. Sua passagem pelo comando técnico há muito é vista como uma medida temporária, e a diretoria do clube está agora buscando ativamente um sucessor de renome. Vários nomes de peso já foram associados à vaga no Santiago Bernabéu. Cesc Fàbregas, Jürgen Klopp e até mesmo o técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, teriam sido incluídos na lista de candidatos do presidente do clube, Florentino Pérez. No entanto, o nome que surgiu mais recentemente é talvez o mais intrigante até agora, devido a seus laços profundos com a maior lenda do maior rival do Real Madrid.