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Lionel Messi perderá seu mentor? O Real Madrid teria entrado em contato com o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, para substituir Álvaro Arbeloa
A busca por um novo treinador “Galáctico”
O Real Madrid atravessa um período de transição e incerteza. Com o clube atualmente onze pontos atrás do rival Barcelona na La Liga e com muito pouco em jogo nesta temporada, a pressão sobre o técnico Arbeloa vai aumentando. Sua passagem pelo comando técnico há muito é vista como uma medida temporária, e a diretoria do clube está agora buscando ativamente um sucessor de renome. Vários nomes de peso já foram associados à vaga no Santiago Bernabéu. Cesc Fàbregas, Jürgen Klopp e até mesmo o técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, teriam sido incluídos na lista de candidatos do presidente do clube, Florentino Pérez. No entanto, o nome que surgiu mais recentemente é talvez o mais intrigante até agora, devido a seus laços profundos com a maior lenda do maior rival do Real Madrid.
- AFP
O Real Madrid entra em contato com Scaloni
De acordo com a emissora de rádio espanhola El Partidazo de Cope, o Real Madrid entrou em contato formal com Scaloni. O técnico de 47 anos viu sua reputação subir vertiginosamente desde que conduziu a Argentina à conquista da Copa América e da Copa do Mundo, provando ser uma das mentes táticas mais eficazes do futebol internacional. Sua capacidade de lidar com grandes personalidades, principalmente o ícone do Barcelona, Messi, chamou claramente a atenção da diretoria do Real Madrid. A possível contratação representaria uma mudança significativa para Scaloni, que passou os últimos anos construindo uma dinastia dominante com a Albiceleste. Para o Real Madrid, garantir um técnico de seu calibre seria visto como uma grande demonstração de intenções, mesmo que o cronograma para sua possível chegada continue complicado devido aos seus atuais compromissos internacionais.
O futuro de Scaloni após a Copa do Mundo de 2026
Scaloni está atualmente vinculado à Associação Argentina de Futebol até o final da Copa do Mundo de 2026. Apesar das crescentes especulações sobre o interesse da Europa, o técnico manteve sua habitual postura profissional e concentrou-se em suas funções atuais com a seleção nacional. Ao abordar seu futuro em uma recente coletiva de imprensa em março passado, o técnico da Argentina manteve-se discreto sobre uma possível saída. “Estou pensando no que vem a seguir; nunca fui do tipo que pensa muito à frente. Não acho que seja apropriado, porque isso te distrai do que está acontecendo”, afirmou. “Tenho o melhor relacionamento com o presidente e, se tiver que sentar e conversar, farei isso sem nenhum problema.”
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O futuro incerto de Arbeloa
Os rumores sobre Scaloni só servem para minar ainda mais a posição de Arbeloa no clube. Tendo assumido o cargo em um período difícil, o ex-zagueiro tem enfrentado dificuldades para diminuir a diferença em relação a um Barcelona em grande fase. Com cinco partidas restantes na campanha do campeonato e a disputa pelo título praticamente encerrada, a análise pós-temporada do Real Madrid já começou na imprensa espanhola. Se os rumores sobre Scaloni e outros treinadores de renome continuarem a se intensificar, a saída de Arbeloa parece inevitável.