Lionel Messi, Pelé, Kylian Mbappé e os 10 melhores jogadores da história da Copa do Mundo - classificação

Uma das figuras mais marcantes da história do futebol, Zinedine Zidane era tão elegante quanto temperamental, o gênio imperfeito por excelência. Em nenhum outro lugar essa dualidade ficou mais evidente do que na Copa do Mundo.
A estreia de Zidane em uma Copa do Mundo, em 1998, quase chegou a um fim prematuro devido a um cartão vermelho sem sentido na fase de grupos, por ter pisado em Fuad Anwar, da Arábia Saudita, mas a França chegou às quartas de final sem ele, e o meia-atacante acabou efetivamente conquistando a Copa do Mundo para os anfitriões ao marcar dois gols na surpreendente goleada sobre o Brasil na final.
Os “Les Bleus” foram eliminados de forma sensacional logo na primeira fase quatro anos depois, no Japão e na Coreia do Sul, e Zidane precisou ser convencido a voltar da aposentadoria da seleção para participar da campanha de seu país em 2006.
“O que vou dizer pode parecer exagero, mas é a verdade: Deus existe e ele voltou à seleção da França”, declarou Thierry Henry, entusiasmado, antes do torneio na Alemanha.
As atuações de Zidane foram certamente divinas, mas depois de levar a França à final com uma demonstração após outra de sua excelência natural, a raiva tomou conta dele novamente em Berlim, onde foi expulso por, possivelmente, a cabeçada mais famosa da história da humanidade, contra Marco Materazzi, que insultou a irmã do francês.
Mais tarde, Zidane explicou: “Minha paixão, meu temperamento e meu sangue me fizeram reagir.” Mas sua visão, sua elegância e sua determinação fizeram dele um merecido vencedor da Bola de Ouro do torneio.