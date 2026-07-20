Lionel Messi, Pelé, Kylian Mbappé e os 10 melhores jogadores da história da Copa do Mundo - classificação

Miroslav Klose é um dos melhores jogadores de todos os tempos? Não, de forma alguma. No âmbito dos clubes, Klose sempre foi um atacante muito bom, mas nunca chegou a ser realmente um grande jogador — mesmo sendo considerado uma espécie de lenda na Lázio.

No âmbito internacional, porém, Klose era outra história: um atacante altruísta que, mesmo assim, marcava gols com facilidade. De fato, o alemão marcou 71 gols em 137 partidas pela seleção de seu país. Notavelmente, 16 desses gols foram marcados em finais de Copa do Mundo, o que levou o vencedor da Chuteira de Ouro de 2006 a superar Ronaldo como o maior artilheiro de todos os tempos do torneio na Copa do Mundo de 2014, no Brasil.

De forma bastante apropriada, Klose assumiu de vez o recorde na sensacional goleada da Alemanha por 7 a 1 sobre a Seleção em Belo Horizonte — na mesma noite em que se tornou o primeiro jogador a disputar quatro semifinais consecutivas da Copa do Mundo.

Em termos de consistência, Klose realmente era único, e ele não poderia ter esperado por um final melhor para sua notável carreira internacional, ao se despedir depois de ajudar seu país a derrotar a Argentina na final de 2014.

Obviamente, sua marca histórica já foi igualada por Lionel Messi — mas ele não se incomoda com isso, já que se descreve como um “grande fã” do “gênio” argentino.

Ainda assim, embora Klose nunca tenha estado nesse nível de jogador, ele era, como Gary Lineker destacou, incrível no jogo aéreo (marcou cinco gols de cabeça só na Copa do Mundo de 2002!) e um “caçador de gols” supremo que quase sempre cumpria sua missão pela seleção. De fato, a Alemanha nunca perdeu uma partida em que Klose marcou!