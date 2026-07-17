Lionel Messi para a Bola de Ouro?! O super-herói do Inter Miami mereceria a nona Bola de Ouro por seus feitos na Copa do Mundo E por suas magníficas atuações na MLS, caso consiga levar a Argentina ao título

Como era de se esperar, seu cruzamento acertou em cheio a testa de Martínez e a bola bateu no fundo da rede de Jordan Pickford, dando à Argentina uma vitória por 2 a 1 após virada e uma merecida vaga na final da Copa do Mundo de 2026. A maioria dos jogadores e membros da comissão técnica da Argentina correu então para cercar Messi, em vez de Martinez, o que serviu como mais uma prova do status de deus que ele ainda detém aos 39 anos, e uma recompensa justa por, sozinho, ter levado seu país à vitória mais uma vez.
Messi aterrorizou completamente a Inglaterra nos últimos 30 minutos. Sim, as táticas covardes de Thomas Tuchel jogaram a seu favor, mas o oito vezes vencedor da Bola de Ouro as explorou impiedosamente. Uma nona Bola de Ouro ainda pode vir ainda este ano, já que ele tem sido o jogador mais influente neste gigantesco torneio ampliado deste verão.
Outra exibição majestosa na final, contra a Espanha e seu suposto sucessor no Barcelona, Lamine Yamal, praticamente garantiria isso. A Argentina chega a essa final como azarão, mas não se enganem: ela ficará com o belo troféu de ouro se a Espanha lhe der o menor espaço, encorajada por uma autoconfiança coletiva inabalável e pela insaciável sede de vitória de Messi.