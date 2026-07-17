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Messi for the Ballon d'Or.jpgGetty/GOAL
James Westwood

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Lionel Messi para a Bola de Ouro?! O super-herói do Inter Miami mereceria a nona Bola de Ouro por seus feitos na Copa do Mundo E por suas magníficas atuações na MLS, caso consiga levar a Argentina ao título

Bola de Ouro
L. Messi
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Especiais e Opinião
Espanha x Argentina
Espanha

Quando Lionel Messi foi empurrado para o seu pé menos dominante por Nico O’Reilly e Djed Spence, no lado direito da área, aos 92 minutos do tempo de acréscimo, os torcedores da Inglaterra prenderam a respiração em uníssono. Os Três Leões tinham quatro de seus jogadores mais altos posicionados na área de seis jardas, e o capitão da Argentina precisava de um passe perfeito para alcançar Lautaro Martínez na trave oposta (seu único alvo viável) — mas, como todos sabemos, Messi é capaz de criar a perfeição a qualquer momento.

Como era de se esperar, seu cruzamento acertou em cheio a testa de Martínez e a bola bateu no fundo da rede de Jordan Pickford, dando à Argentina uma vitória por 2 a 1 após virada e uma merecida vaga na final da Copa do Mundo de 2026. A maioria dos jogadores e membros da comissão técnica da Argentina correu então para cercar Messi, em vez de Martinez, o que serviu como mais uma prova do status de deus que ele ainda detém aos 39 anos, e uma recompensa justa por, sozinho, ter levado seu país à vitória mais uma vez.

Messi aterrorizou completamente a Inglaterra nos últimos 30 minutos. Sim, as táticas covardes de Thomas Tuchel jogaram a seu favor, mas o oito vezes vencedor da Bola de Ouro as explorou impiedosamente. Uma nona Bola de Ouro ainda pode vir ainda este ano, já que ele tem sido o jogador mais influente neste gigantesco torneio ampliado deste verão.

Outra exibição majestosa na final, contra a Espanha e seu suposto sucessor no Barcelona, Lamine Yamal, praticamente garantiria isso. A Argentina chega a essa final como azarão, mas não se enganem: ela ficará com o belo troféu de ouro se a Espanha lhe der o menor espaço, encorajada por uma autoconfiança coletiva inabalável e pela insaciável sede de vitória de Messi.

  • Inghilterra Argentina 2-1Getty Images

    Determinação inigualável

    Antes da partida da semifinal desta quarta-feira, a Argentina não havia realmente impressionado na América do Norte. A seleção passou com facilidade por um grupo bastante favorável, mas venceu por pouco Cabo Verde, Egito e Suíça nas fases eliminatórias anteriores, precisando da prorrogação para se impor em duas ocasiões.

    No Catar 2022, a equipe era mais equilibrada. Nove membros daquele elenco campeão não viajaram para a edição de 2026, incluindo, o mais importante, o recém-aposentado Ángel Di María, braço direito de longa data de Messi.

    Sem Di María, a Argentina tem sentido muita falta de amplitude, e o meio-campo estreito tem deixado enormes lacunas para que seleções menos favorecidas aproveitem nos contra-ataques. Mas nenhuma equipe consegue igualar sua pura garra. A Argentina nunca se dá por vencida e tende a atingir seu nível máximo quando está sob maior pressão.

    Ela também pode contar com Messi como a cabeça mais fria em campo. Ele dá um exemplo brilhante ao sempre exigir a bola e impulsionar a equipe para frente, saboreando o calor da batalha com cada grama de seu ser. Os jogadores de Lionel Scaloni se alimentam da aura de Messi para cruzar a linha de chegada, transformando-se em animais vorazes que se recusam a ceder até conquistarem a vitória.

    • Publicidade
  • messi(C)Getty Images

    O maior aventureiro de todos

    A consistência e a humildade de Messi quase desafiam a lógica. Enquanto o doloroso declínio de seu eterno rival, Cristiano Ronaldo, pode ser resumido pela icônica frase “A vitória te derrotou”, proferida por Bane em *O Cavaleiro das Trevas Ressurge*, Messi nunca se deixa levar pelo próprio hype.

    O jogador de futebol mais condecorado de todos os tempos simplesmente encara cada partida como ela vem, e sua capacidade de adaptação é inigualável. O astro do Inter Miami passou mais tempo caminhando neste torneio do que qualquer outro jogador, muitas vezes parecendo um mero mortal — inclusive no frustrante primeiro tempo contra a Inglaterra —, mas ele sempre tem uma marcha a mais.

    Na maioria das vezes, também, a execução de Messi no terço final do campo é impecável. De fato, ele deu duas assistências e completou nove dribles no empate contra a Inglaterra — um feito nunca antes visto em uma partida das oitavas de final da Copa do Mundo. Atualmente, ele lidera a artilharia com oito gols e deu mais quatro assistências — apenas uma a menos que o líder em assistências, Michael Olise.

    É justo dizer que ele já fez o suficiente para conquistar a terceira Bola de Ouro da Copa do Mundo de sua carreira como melhor jogador do torneio. Mais importante ainda do que as estatísticas, porém, é o fato de que há um propósito tremendo em cada ação que Messi realiza. Em situações em que a maioria dos jogadores optaria por um passe comum para o lado ou para trás, ele está programado para dar um passe incisivo ou embarcar em uma jogada de slalom hipnotizante.

    Messi é o maior arriscador de todos, e mesmo com mais de 20 anos de brilhantismo sobrenatural para analisar, os adversários continuam impotentes para detê-lo quando está em plena forma.

  • Lionel MessiGetty Images

    "Só quero me divertir"

    O consenso geral é que a longevidade de Messi se deve ao seu talento natural, o que certamente é um fator, mas sua disposição para se esforçar e perseverar diante das adversidades costuma ser ignorada. Por muito tempo, ele se recusou a confirmar se participaria ou não de sua sexta Copa do Mundo, insistindo que só se colocaria à disposição de Scaloni se tivesse certeza de que ainda poderia contribuir no mais alto nível. Nas últimas cinco semanas, Messi provou isso sem deixar margem para dúvidas e agora está colhendo os frutos de seu esforço.

    “Venho me preparando e treinando há um ano, e sabia que daria tudo de mim para estar na melhor forma possível”, disse ele após a vitória sobre a Inglaterra. “No momento, só quero aproveitar. Não estou falando da minha última Copa do Mundo, nem nada parecido. Esta seleção sempre dá tudo de si e não deve nada a ninguém.

    “Essa equipe nunca desiste; fomos para vencer com nosso futebol e nossa determinação, e estamos em mais uma final de Copa do Mundo. Nós os [a Inglaterra] prendemos no campo deles e mostramos que podíamos vencer no tempo regulamentar, sem precisar ir para a prorrogação. Tivemos a compostura e o caráter para virar o jogo. Para ser sincero, nós realmente aproveitamos muito.”

    No Catar, Messi parecia um homem possuído enquanto buscava o único título que ainda lhe escapava. Era um assunto muito sério, com pouca espaço para diversão. A intensidade em seu jogo permanece desta vez, mas, com esse peso tirado das costas, Messi tem parecido mais relaxado e alegre.

    Surpreendentemente, ele também tem mostrado poucos sinais de cansaço, e a Inglaterra foi vítima da versão mais enérgica de Messi que vimos até agora neste verão. Ele jogou 420 minutos nas fases eliminatórias e, mesmo assim, parece que está atingindo seu auge bem a tempo para a final. A Espanha também não vai causar nenhum medo em Messi.

    “É uma seleção que conheço bem; eles têm uma filosofia de jogo e vêm jogando assim há muitos e muitos anos”, acrescentou ele. “Conheço os jogadores — já joguei contra eles, acompanho-os — e vários deles estão no Barça, o time que amo e torço. É uma partida especial, uma final de Copa do Mundo. Imagino que será uma disputa equilibrada.”

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  • Lamine YamalGetty Images

    As chances de Yamal parecem mínimas

    A Argentina não vai permitir que a Espanha domine da mesma forma que fez contra a França na primeira semifinal. O ataque mais forte da Copa do Mundo fracassou no momento mais decisivo, com Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé e Michael Olise todos neutralizados, enquanto a Espanha ganhava todas as disputas de bola perdida e dominava completamente os campeões de 2018.

    Ficou claro desde o apito inicial que a França estava com um bloqueio mental, atormentada pelas lembranças das derrotas para a La Roja na mesma fase da Euro 2024 e na Liga das Nações do ano passado. A Argentina não terá esse problema. Se entrar em campo com a mesma ferocidade que forçou a Inglaterra a recuar, a Espanha terá dificuldades para praticar seu futebol fluido de sempre.

    Pode apostar que Scaloni também terá um plano para Yamal. O jovem prodígio do Barcelona teve que recuperar gradualmente o ritmo neste torneio depois de chegar ao elenco da Espanha com uma lesão, e sua eficácia tem deixado a desejar. Ele brilhou esporadicamente e se esforçou bastante pela equipe de Luis de la Fuente, mas não vai disputar a Bola de Ouro com Messi no final da final.

    A Bola de Ouro provavelmente também estará fora do alcance de Yamal, a menos que ele marque vários gols em uma vitória da Espanha, pois suas 42 participações em gols no clube na última temporada ficam 26 atrás do impressionante total final do atual favorito, Harry Kane, com a camisa do Bayern de Munique. Se Messi acabar sendo o herói da partida, porém, ele terá muito mais chances de superar o capitão da Inglaterra, que pode acabar se arrependendo de suas atuações discretas contra a Argentina e a Noruega nas fases eliminatórias.

  • Lionel Messi Inter Miami 2026 Colorado RapidsGetty

    A magia de Messi na MLS

    Messi superou Erling Haaland na disputa pelo Ballon d’Or de 2023, principalmente graças a uma Copa do Mundo monumental, mas também acumulou um total de 41 gols e assistências em sua última temporada no Paris Saint-Germain, conquistando o título da Ligue 1 no processo. Ele está a caminho de alcançar um equilíbrio semelhante antes da cerimônia de 2026, após ter vivido um ano magnífico no Inter Miami.

    A franquia de propriedade de Sir David Beckham conquistou seu primeiro título da MLS Cup graças à genialidade de Messi, que estabeleceu um novo recorde da liga em uma única pós-temporada para participações em gols (13 em seis partidas), além de ter conquistado a Chuteira de Ouro na temporada regular com 29 gols. Isso apesar de ter precisado superar uma série de contratempos com lesões, o que gerou especulações prematuras de que ele estaria prestes a se aposentar.

    Após um merecido descanso, Messi iniciou a temporada de 2026 da MLS em ótima forma, jogando todos os minutos em todas as partidas, exceto duas, das primeiras 15 do Miami e somando mais 20 participações em gols. É claro que a MLS ainda está muito longe de qualquer uma das cinco principais ligas da Europa em termos de prestígio, mas as atuações impressionantes de Messi e seus números recordes colocaram o Miami em uma nova estratosfera.

    Tudo isso reforça sua candidatura ao Ballon d’Or; não que ele realmente precise disso. Ofuscar Yamal, Mbappé e os astros da geração atual na maior plataforma de todas já é o suficiente para colocá-lo na vanguarda das mentes do júri internacional especializado de jornalistas que em breve darão seus votos.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Um líder lendário

    É normal que times de elite se organizem em torno de seu melhor jogador, mas a forma como a Argentina trata Messi vai muito além disso. Todos na seleção são dedicados a ele e estão dispostos a se arriscar para garantir que ele esteja feliz e possa se expressar livremente. Eles estão comprometidos em fortalecer a lenda de Messi a todo custo e deixam de lado qualquer ego para aceitar incondicionalmente papéis coadjuvantes.

    Guiliano Simeone quase se emocionou até as lágrimas ao vivo na TV após a partida contra a Inglaterra, quando perguntaram como ele se sentia por fazer parte da última Copa do Mundo de Messi. “Sabemos que o Messi tem 39 anos, ele tem tudo o que um jogador de futebol poderia sonhar… e, mesmo assim, continua lutando como o melhor”, disse o ponta argentino com a voz embargada. “Então, para nós, só resta uma coisa: dar tudo de nós, correr por ele e pela Argentina.”

    A seleção argentina até adotou um novo hino para esta Copa do Mundo, intitulado “La Cuarta Estrella”, com a letra: “Ganhamos a terceira com o Lionel, queremos ser campeões de novo e, 32 anos depois, a La Scaloneta vai vingar a taça roubada do número 10 [em referência a Diego Maradona em 1990]. Quero ver a quarta estrela brilhar na camisa. Argentino do berço ao túmulo, pelas Malvinas, pelo Diego, pela última partida do Leo. Argentina, quero ver você se tornar campeã novamente.”

    Algum jogador em atividade já foi colocado sob uma luz tão mítica? E, mais importante ainda, realmente fez jus a ela? Messi redefiniu repetidamente o que significa ser um jogador de futebol de classe mundial, e agora chegamos ao ponto em que ele transcendeu o esporte. Isso o torna digno de uma nona Bola de Ouro, independentemente do que acontecer em sua terceira participação na final da Copa do Mundo, no domingo.

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