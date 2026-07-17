Lionel Messi para a Bola de Ouro?! O super-herói do Inter Miami mereceria a nona Bola de Ouro por seus feitos na Copa do Mundo E por suas magníficas atuações na MLS, caso consiga levar a Argentina ao título

O consenso geral é que a longevidade de Messi se deve ao seu talento natural, o que certamente é um fator, mas sua disposição para se esforçar e perseverar diante das adversidades costuma ser ignorada. Por muito tempo, ele se recusou a confirmar se participaria ou não de sua sexta Copa do Mundo, insistindo que só se colocaria à disposição de Scaloni se tivesse certeza de que ainda poderia contribuir no mais alto nível. Nas últimas cinco semanas, Messi provou isso sem deixar margem para dúvidas e agora está colhendo os frutos de seu esforço.

“Venho me preparando e treinando há um ano, e sabia que daria tudo de mim para estar na melhor forma possível”, disse ele após a vitória sobre a Inglaterra. “No momento, só quero aproveitar. Não estou falando da minha última Copa do Mundo, nem nada parecido. Esta seleção sempre dá tudo de si e não deve nada a ninguém.

“Essa equipe nunca desiste; fomos para vencer com nosso futebol e nossa determinação, e estamos em mais uma final de Copa do Mundo. Nós os [a Inglaterra] prendemos no campo deles e mostramos que podíamos vencer no tempo regulamentar, sem precisar ir para a prorrogação. Tivemos a compostura e o caráter para virar o jogo. Para ser sincero, nós realmente aproveitamos muito.”

No Catar, Messi parecia um homem possuído enquanto buscava o único título que ainda lhe escapava. Era um assunto muito sério, com pouca espaço para diversão. A intensidade em seu jogo permanece desta vez, mas, com esse peso tirado das costas, Messi tem parecido mais relaxado e alegre.

Surpreendentemente, ele também tem mostrado poucos sinais de cansaço, e a Inglaterra foi vítima da versão mais enérgica de Messi que vimos até agora neste verão. Ele jogou 420 minutos nas fases eliminatórias e, mesmo assim, parece que está atingindo seu auge bem a tempo para a final. A Espanha também não vai causar nenhum medo em Messi.

“É uma seleção que conheço bem; eles têm uma filosofia de jogo e vêm jogando assim há muitos e muitos anos”, acrescentou ele. “Conheço os jogadores — já joguei contra eles, acompanho-os — e vários deles estão no Barça, o time que amo e torço. É uma partida especial, uma final de Copa do Mundo. Imagino que será uma disputa equilibrada.”