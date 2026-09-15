Lionel Messi para a Bola de Ouro? Diego Simeone deixa Lamine Yamal e Kylian Mbappe de lado ao apoiar o ícone argentino para o prêmio de 2026

Quando foi questionado sobre quem merece a maior honraria individual do futebol, Simeone não hesitou em escolher seu compatriota. Seu apoio vem apesar de Messi agora estar jogando aos 39 anos de idade.

"Messi, sem dúvida", disse Simeone aos repórteres. "Depois da Copa do Mundo que ele fez, com a idade que tem, não há dúvida alguma. Messi."

O fator-chave por trás do apoio de Simeone foi Messi ter levado a Argentina à final da Copa do Mundo de 2026, antes de perder para a Espanha. Para o técnico do Atlético de Madrid, manter um rendimento de elite aos 39 anos supera as credenciais construídas por Yamal, Mbappe, Rodri, Harry Kane ou Ousmane Dembele.