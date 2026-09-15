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Lionel Messi para a Bola de Ouro? Diego Simeone deixa Lamine Yamal e Kylian Mbappe de lado ao apoiar o ícone argentino para o prêmio de 2026
Simeone ignora alegação sobre Yamal
O técnico do Atlético, Simeone, deixou de lado os favoritos do momento para apostar em Messi na Bola de Ouro de 2026. Falando antes do próximo confronto de sua equipe contra o Osasuna, o treinador argentino tratou de descartar rapidamente outros candidatos.
O debate voltou à tona depois de o ponta do Barcelona Yamal afirmar recentemente que ele e a estrela do Real Madrid Mbappe são atualmente os dois melhores jogadores do planeta. No entanto, Simeone rejeitou completamente essa narrativa. Ele acredita que as exibições extraordinárias de Messi no cenário global seguem incomparáveis.
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Simeone faz sua escolha para a Bola de Ouro
Quando foi questionado sobre quem merece a maior honraria individual do futebol, Simeone não hesitou em escolher seu compatriota. Seu apoio vem apesar de Messi agora estar jogando aos 39 anos de idade.
"Messi, sem dúvida", disse Simeone aos repórteres. "Depois da Copa do Mundo que ele fez, com a idade que tem, não há dúvida alguma. Messi."
O fator-chave por trás do apoio de Simeone foi Messi ter levado a Argentina à final da Copa do Mundo de 2026, antes de perder para a Espanha. Para o técnico do Atlético de Madrid, manter um rendimento de elite aos 39 anos supera as credenciais construídas por Yamal, Mbappe, Rodri, Harry Kane ou Ousmane Dembele.
Concorrentes apresentam suas candidaturas à Bola de Ouro
Os comentários de Simeone foram feitos pouco depois de Yamal apresentar publicamente sua própria candidatura. O adolescente argumentou que merece o prêmio de 2026 à frente de Mbappe depois de conquistar La Liga, a Supercopa da Espanha e a Copa do Mundo com a Espanha.
Enquanto isso, o atual vencedor Dembele expressou suas próprias ambições de manter o troféu, dizendo: "Ele vai continuar nas mãos de um jogador do PSG. Sou competitivo, então meu objetivo é vencê-lo novamente."
Esta indicação marca a 17ª aparição de Messi na lista do Ballon d'Or ao longo da carreira, deixando-o apenas uma atrás do recorde de 18 de Cristiano Ronaldo. O argentino conquistou o prêmio pela última vez em 2023, pela oitava vez.
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Londres se prepara para cerimônia de premiação histórica
A cerimônia de 2026 marcará a 70ª edição do prestigioso prêmio. Está programada para acontecer em 26 de outubro, em Londres. O evento deixa Paris pela primeira vez na história. A mudança para a Inglaterra serve como uma homenagem a Sir Stanley Matthews, que venceu a competição inaugural em 1956.
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