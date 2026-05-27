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Lionel Messi não se juntará à seleção argentina para a Copa do Mundo “em plena forma”, admite Lionel Scaloni
A corrida de Messi para recuperar a forma física a tempo da Copa do Mundo de 2026
O oito vezes vencedor da Bola de Ouro foi substituído durante uma partida caótica e emocionante, com 10 gols, contra o Philadelphia Union, o que gerou receios imediatos quanto à sua disponibilidade para o grande evento do verão. Scaloni deu agora uma atualização sobre o seu craque, confirmando que, embora a lesão não pareça ser grave, Messi não está 100% recuperado.
“As primeiras notícias não são totalmente ruins”, disse Scaloni em entrevista ao DSports. “Agora, precisamos esperar para ver como ele evolui, aguardando os resultados de novos exames para saber se eles confirmam os laudos médicos iniciais.”
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Problema no tendão da coxa para o craque do Inter Miami
O experiente atacante saiu de campo aos 73 minutos da vitória por 6 a 4 sobre o Philadelphia Union, após parecer sentir desconforto na sequência de uma cobrança de falta. O Inter Miami esclareceu posteriormente que seu capitão sofria de uma sobrecarga associada à fadiga muscular no tendão da coxa esquerda.
Apesar do contratempo, Scaloni continua otimista de que seu capitão estará pronto para a estreia no Grupo J contra a Argélia, em 16 de junho, mesmo que não esteja em plena forma. “Todos nós gostaríamos que Messi pudesse se juntar ao time em plena forma, mas essa não é a realidade”, acrescentou Scaloni. “Não é só ele; muitos jogadores ainda não se recuperaram totalmente das lesões. Nossa principal prioridade agora é a reabilitação deles para garantir que cheguem à Copa do Mundo em plena forma.”
A lista crescente de lesionados de Scaloni
As preocupações com a condição física da seleção argentina se estendem por todo o elenco, deixando Scaloni com uma grande dor de cabeça antes do prazo final para a divulgação da lista de convocados, em 2 de junho. O goleiro do Aston Villa, Emiliano Martínez, sofreu uma fratura no dedo anular da mão direita durante o aquecimento para a final da Liga Europa, embora ainda se espere que o goleiro esteja apto para a estreia no torneio. Mais preocupante é a situação do capitão do Tottenham, Cristian Romero, que corre contra o tempo para se recuperar de uma entorse nos ligamentos do joelho direito.
Os problemas continuam nas posições de lateral, onde Nahuel Molina, do Atlético de Madrid, e Gonzalo Montiel, do River Plate, estão se recuperando de lesões musculares. Além disso, o meio-campista do Como, Nico Paz, perdeu a última partida do clube na Série A devido a uma lesão no joelho, e Nicolás González está apenas chegando à fase final de recuperação de uma ruptura muscular. Essa onda de lesões forçou a comissão técnica a traçar um plano de emergência para os jogos de preparação contra Honduras e a Islândia.
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Convocatórias de emergência e redes de segurança
Em resposta à crise, Scaloni ampliou o elenco para os próximos amistosos, convocando vários jovens promissores como alternativa. Entre os convocados estão a dupla do River Plate, Santiago Beltran e Joaquín Freitas, além de Nicolás Capaldo, do Hamburgo, e Agustín Giay, do Palmeiras. Esses jogadores servirão de reforço enquanto os titulares passam por uma reabilitação intensiva no centro de treinamento da federação.
Scaloni explicou a estratégia por trás das convocações de última hora, destacando a volatilidade da situação. “Independentemente do fato de que eles são jovens e os vemos como futuros jogadores da seleção, estamos convocando-os porque algo pode acontecer entre o momento em que a lista inicial do elenco for finalizada e nossa primeira partida”, observou Scaloni. “Esse é um período durante o qual ainda temos a possibilidade de fazer alterações.”