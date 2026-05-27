As preocupações com a condição física da seleção argentina se estendem por todo o elenco, deixando Scaloni com uma grande dor de cabeça antes do prazo final para a divulgação da lista de convocados, em 2 de junho. O goleiro do Aston Villa, Emiliano Martínez, sofreu uma fratura no dedo anular da mão direita durante o aquecimento para a final da Liga Europa, embora ainda se espere que o goleiro esteja apto para a estreia no torneio. Mais preocupante é a situação do capitão do Tottenham, Cristian Romero, que corre contra o tempo para se recuperar de uma entorse nos ligamentos do joelho direito.

Os problemas continuam nas posições de lateral, onde Nahuel Molina, do Atlético de Madrid, e Gonzalo Montiel, do River Plate, estão se recuperando de lesões musculares. Além disso, o meio-campista do Como, Nico Paz, perdeu a última partida do clube na Série A devido a uma lesão no joelho, e Nicolás González está apenas chegando à fase final de recuperação de uma ruptura muscular. Essa onda de lesões forçou a comissão técnica a traçar um plano de emergência para os jogos de preparação contra Honduras e a Islândia.







