Essa medida de proteção surge em resposta à pressão do sindicato global dos jogadores, a FIFPRO, que determinou um período de descanso de 21 dias após o término da temporada para minimizar os riscos de lesões — uma exigência aceita pela entidade que rege o futebol mundial após uma reunião extraordinária realizada em 2025.

Com relação aos regulamentos do calendário internacional de partidas, a FIFA declarou: “A FIFA e os sindicatos de jogadores analisaram os próximos projetos conjuntos envolvendo a entidade reguladora do futebol mundial e as organizações representativas dos jogadores, com foco específico no descanso e na recuperação dos jogadores, bem como nas competições no contexto do Calendário Internacional de Partidas (IMC).

“Há um consenso de que deve haver pelo menos 72 horas de descanso entre as partidas e que os jogadores devem ter um período de descanso/férias de pelo menos 21 dias ao final de cada temporada. Esse período deve ser administrado individualmente por cada clube e pelos respectivos jogadores, dependendo também de seus calendários de jogos e levando em conta os acordos coletivos aplicáveis.”