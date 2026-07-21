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Lionel Messi não participará do Jogo das Estrelas da MLS, já que o astro do Inter Miami entra em um período de descanso após suas atuações na Copa do Mundo com a Argentina
As garças proporcionam uma pausa importante
De acordo com a ESPN, o capitão da Argentina, Messi, e seu companheiro de equipe no Inter Miami, De Paul, iniciarão um período de descanso após a exaustiva campanha que os levou à final da Copa do Mundo nos Estados Unidos. Messi jogou os 120 minutos completos pela Argentina na derrota por 1 a 0 para a Espanha, no domingo, na prorrogação, encerrando o torneio com impressionantes oito gols e quatro assistências. A reportagem confirma que o astro definitivamente perderá as partidas da MLS desta semana contra o Chicago Fire e o CF Montreal, bem como o Jogo das Estrelas da MLS, em 29 de julho.
- AFP
A FIFA confirma a determinação de recuperação
Essa medida de proteção surge em resposta à pressão do sindicato global dos jogadores, a FIFPRO, que determinou um período de descanso de 21 dias após o término da temporada para minimizar os riscos de lesões — uma exigência aceita pela entidade que rege o futebol mundial após uma reunião extraordinária realizada em 2025.
Com relação aos regulamentos do calendário internacional de partidas, a FIFA declarou: “A FIFA e os sindicatos de jogadores analisaram os próximos projetos conjuntos envolvendo a entidade reguladora do futebol mundial e as organizações representativas dos jogadores, com foco específico no descanso e na recuperação dos jogadores, bem como nas competições no contexto do Calendário Internacional de Partidas (IMC).
“Há um consenso de que deve haver pelo menos 72 horas de descanso entre as partidas e que os jogadores devem ter um período de descanso/férias de pelo menos 21 dias ao final de cada temporada. Esse período deve ser administrado individualmente por cada clube e pelos respectivos jogadores, dependendo também de seus calendários de jogos e levando em conta os acordos coletivos aplicáveis.”
Capitão reflete sobre sua trajetória
Apesar de não ter conseguido manter o título mundial, Messi gravou seu nome na história como o primeiro jogador a ser titular em três finais diferentes da Copa do Mundo. Refletindo sobre a campanha em uma mensagem emocionante nas redes sociais após o torneio, a lenda declarou: “A dor é imensa e vai levar tempo para essa ferida cicatrizar. Mas também guardo com carinho tudo de bom.
“As partidas que conseguimos virar, dando tudo de nós, que ficarão para sempre em nossas memórias; o apoio de um país inteiro que, junto com o trabalho árduo e o esforço deste grupo, nos levou a estar, mais uma vez, entre os melhores do mundo.
“Muito obrigado, do fundo do meu coração, por cada saudação e cada mensagem. Mais uma vez, conseguimos nos unir como país e estar juntos, compartilhando o imenso orgulho de ser argentino. Também quero parabenizar a Espanha pelo título.”
- Getty
Miami lida com as ausências de seus principais jogadores
Embora a duração exata do período de descanso de três semanas recomendado ainda esteja sujeita a discussões em andamento com o clube, a decisão garante que Messi e De Paul ficarão de fora de duas partidas nacionais, além do confronto entre os All-Stars da MLS e da Liga MX. Isso obriga o Inter Miami a se adaptar rapidamente sem dois pilares fundamentais durante um período crítico, com os Herons atualmente em segundo lugar na Conferência Leste, cinco pontos atrás do líder Nashville. Em última análise, espera-se que o período prolongado de recuperação restaure a plena forma física de seu principal craque antes da reta decisiva da temporada de 2026.
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