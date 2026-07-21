AFP
Traduzido por
Lionel Messi não participa do desfile em ônibus aberto da Argentina, enquanto milhares de torcedores recebem os finalistas derrotados da Copa do Mundo de volta a Buenos Aires
Scaloni lidera a delegação do país
Scaloni e 16 dos 26 jogadores da seleção argentina chegaram ao Aeroporto Internacional de Ezeiza na segunda-feira, recebidos com tapete vermelho e banda militar, após a derrota para a Espanha na final da Copa do Mundo. A delegação da Albiceleste embarcou em seguida em um ônibus aberto com destino ao centro de treinamento da AFA, o Centro Lionel Andrés Messi, acenando para os torcedores ao longo do trajeto, antes de ser recebida com fogos de artifício e música ao vivo na chegada. Messi optou por não participar da viagem de volta, indo diretamente para Miami antes de voar de volta para casa, em Rosário, para uma breve pausa.
- AFP
Milei elogia o time derrotado
O presidente argentino Javier Milei revelou que a seleção não estava com disposição para comemorar após a derrota na final, explicando por que ainda assim foi organizada uma recepção discreta.
Referindo-se ao clima sombrio da equipe, ele afirmou: “Diante da decepção de não terem vencido, eles decidiram não comemorar, mas alguém precisava fazer algo digno dessa equipe maravilhosa, a maior da história. Nas últimas três Copas do Mundo, eles chegaram a quatro finais e venceram uma. Considerando seu desempenho e os valores que demonstraram em campo, isso precisava ser feito.”
Quando questionado sobre a decisão de Messi de não comparecer à recepção em Buenos Aires, Milei — que confirmou planos para um feriado nacional a ser marcado a critério da seleção — pediu ao público que apoiasse seu capitão, acrescentando: “Às vezes é muito difícil compreender o significado histórico do que eles conquistaram. Somos seres humanos e podemos tomar decisões com base no que sentimos.
“Este não é um momento agradável. Não há palavras para descrevê-lo. Ele é um mestre do esporte; fez coisas inimagináveis. Os fãs de futebol têm uma dívida de gratidão com ele. Vamos respeitar sua decisão; é difícil saber que eles estavam a apenas um passo da conquista.”
De Paul responde aos críticos
Enquanto isso, Rodrigo De Paul defendeu o estilo agressivo de jogo de sua equipe, após críticas generalizadas à conduta dos jogadores, que resultou em cinco cartões amarelos e na expulsão de Enzo Fernández na final.
Recorrendo ao Instagram para se dirigir aos detratores e às reações negativas, De Paul declarou: “A dor mais profunda vem de não poder trazer o troféu da Copa do Mundo de volta ao nosso país mais uma vez, porque se alguém merecia vivenciar essa sensação novamente, eram vocês. Mas, à medida que as horas passam, percebo que o vínculo que vocês compartilham com essa seleção vai muito além do próprio troféu — e é nisso que estou me agarrando para me ajudar a superar esse momento.
“Hoje, vejo quantas pessoas estavam esperando por essa derrota, espalhando teorias da conspiração infundadas durante toda a Copa do Mundo apenas para amenizar sua própria dor por não poderem vivenciar o que nós, argentinos, estávamos vivendo — porque nossos sorrisos os incomodam, porque nossa maneira de ser os irrita... Mas tudo isso só serviu para reafirmar que a paixão e o amor pela nossa camisa podem superar qualquer coisa.
“Vai doer por muito tempo, mas hoje, mais do que nunca, tenho orgulho de ser argentino.”
- AFP
Uma nova era aguarda a Argentina
A atenção da comissão técnica de Scaloni deve agora se voltar para a integração de uma nova geração de jogadores, que substituirá o núcleo envelhecido que deve deixar a seleção. Embora esta campanha tenha sido amplamente vista como a sexta e última Copa do Mundo de Messi, o atacante de 39 anos do Inter Miami ainda não anunciou formalmente sua aposentadoria da seleção nacional.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.