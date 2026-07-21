Lionel Messi não participa do desfile em ônibus aberto da Argentina, enquanto milhares de torcedores recebem os finalistas derrotados da Copa do Mundo de volta a Buenos Aires

O presidente argentino Javier Milei revelou que a seleção não estava com disposição para comemorar após a derrota na final, explicando por que ainda assim foi organizada uma recepção discreta.

Referindo-se ao clima sombrio da equipe, ele afirmou: “Diante da decepção de não terem vencido, eles decidiram não comemorar, mas alguém precisava fazer algo digno dessa equipe maravilhosa, a maior da história. Nas últimas três Copas do Mundo, eles chegaram a quatro finais e venceram uma. Considerando seu desempenho e os valores que demonstraram em campo, isso precisava ser feito.”

Quando questionado sobre a decisão de Messi de não comparecer à recepção em Buenos Aires, Milei — que confirmou planos para um feriado nacional a ser marcado a critério da seleção — pediu ao público que apoiasse seu capitão, acrescentando: “Às vezes é muito difícil compreender o significado histórico do que eles conquistaram. Somos seres humanos e podemos tomar decisões com base no que sentimos.

“Este não é um momento agradável. Não há palavras para descrevê-lo. Ele é um mestre do esporte; fez coisas inimagináveis. Os fãs de futebol têm uma dívida de gratidão com ele. Vamos respeitar sua decisão; é difícil saber que eles estavam a apenas um passo da conquista.”