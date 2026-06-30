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Lionel Messi Cristiano Ronaldo 2025Getty Images
Moataz Elgammal

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“Lionel Messi não irrita seus companheiros de time” - Cristiano Ronaldo é um “acidente prestes a acontecer” para Portugal nas fases eliminatórias da Copa do Mundo, afirma lenda da Inglaterra

L. Messi
C. Ronaldo
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Portugal x Croácia
Croácia
Argentina x Cabo Verde
Cabo Verde

O ícone da Inglaterra, John Barnes, afirmou que a atitude de Cristiano Ronaldo pode prejudicar a seleção de Portugal nas fases eliminatórias da Copa do Mundo, descrevendo a situação como um desastre anunciado. Em contrapartida, Barnes elogiou Lionel Messi, destacando como a natureza humilde do capitão da Argentina une seus companheiros de equipe, ao contrário de Ronaldo, que gera tensão quando as coisas não saem do jeito que ele quer.

  • Portugal e o problema de Ronaldo

    O ex-jogador da seleção inglesa Barnes acredita que Portugal tem um problema significativo com Ronaldo. A seleção avançou para as oitavas de final em segundo lugar, com cinco pontos atrás da Colômbia, e seu capitão marcou apenas dois gols na vitória por 5 a 0 sobre o Uzbequistão.

    Em entrevista concedida à Betfred, o comentarista sugeriu que a imensa autoconfiança do atacante poderia atrapalhar a harmonia do elenco. Barnes disse: “Estou observando esses jogadores de Portugal e, um por um, são futebolistas incríveis. Bruno Fernandes consegue criar problemas para o adversário e acredita que é o jogador mais importante, mas Cristiano Ronaldo também acredita nisso, e esse é um problema que o técnico terá que superar.”

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    Um acidente prestes a acontecer

    O ex-ponta alertou que a situação pode se deteriorar rapidamente caso o técnico decida deixar Ronaldo no banco em partidas cruciais contra adversários de ponta. Além disso, Barnes acredita que o sucesso contínuo de Messi só vai jogar lenha na fogueira, aumentando a pressão que Ronaldo exerce sobre seus companheiros de seleção portugueses.

    Barnes acrescentou: “Ele precisa decidir, diante dos times de ponta, se vai deixar Cristiano Ronaldo de fora, mas isso pode se tornar um problema, especialmente quanto melhor for o desempenho de Lionel Messi. Isso vai pesar na cabeça de Cristiano, e ele vai exigir mais de seus companheiros e ficar mais irritado se as coisas não correrem como ele quer. Acho que é um acidente prestes a acontecer.”

  • Messi une a seleção argentina

    Voltando sua atenção para a Argentina, Barnes admitiu que não está surpreso com o desempenho eficaz de Messi. A seleção sul-americana avançou com o máximo de pontos, em grande parte graças ao capitão, que marcou impressionantes seis gols em três partidas da fase de grupos. Ele destacou o ambiente harmonioso dentro do grupo, onde o respeito mútuo promove a união no vestiário.

    Barnes observou: “Não, não estou surpreso com o que ele está fazendo, porque ele tem qualidade e administra muito bem suas partidas. Os jogadores o aceitam e ele aceita os jogadores; assim, Messi não precisa se movimentar muito, mas seus companheiros não se importam com isso, pois o adoram por ser humilde e respeitá-los; na verdade, eles estão jogando para o Messi. Já com Portugal, é um pouco diferente. Não acho que os jogadores estejam muito felizes com Ronaldo, porque a maneira como ele reage quando não recebe a bola incomoda os jogadores, enquanto Messi não incomoda seus companheiros.”

  • Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    E agora, o que vem a seguir?

    Portugal enfrenta um momento decisivo ao se preparar para enfrentar a Croácia nas oitavas de final. O técnico precisa tomar decisões táticas cruciais em relação a Ronaldo para manter a harmonia no elenco.

    Enquanto isso, a Argentina parece pronta para aproveitar o momento favorável contra Cabo Verde, impulsionada por um elenco inteiramente dedicado a Messi. Seus estilos de liderança contrastantes acabarão por ditar o destino de suas nações nas próximas semanas.

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