Voltando sua atenção para a Argentina, Barnes admitiu que não está surpreso com o desempenho eficaz de Messi. A seleção sul-americana avançou com o máximo de pontos, em grande parte graças ao capitão, que marcou impressionantes seis gols em três partidas da fase de grupos. Ele destacou o ambiente harmonioso dentro do grupo, onde o respeito mútuo promove a união no vestiário.

Barnes observou: “Não, não estou surpreso com o que ele está fazendo, porque ele tem qualidade e administra muito bem suas partidas. Os jogadores o aceitam e ele aceita os jogadores; assim, Messi não precisa se movimentar muito, mas seus companheiros não se importam com isso, pois o adoram por ser humilde e respeitá-los; na verdade, eles estão jogando para o Messi. Já com Portugal, é um pouco diferente. Não acho que os jogadores estejam muito felizes com Ronaldo, porque a maneira como ele reage quando não recebe a bola incomoda os jogadores, enquanto Messi não incomoda seus companheiros.”