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SS Lazio v Triestina - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

Lionel Messi na Lazio! O ex-atacante do Barcelona, Pedro, revela os jogadores pelos quais fez jogadas para facilitar a transferência - com David de Gea também figurando na lista repleta de estrelas

L. Messi
Pedro Rodríguez
Lazio
Barcelona
D. de Gea
Campeonato Italiano
Inter Miami CF
Fiorentina

O ex-ala do Barcelona, Pedro, revelou que tentou ativamente convencer ex-companheiros de equipe, incluindo Lionel Messi e David de Gea, a se juntarem à Lazio. Após uma emocionante última partida pelo clube da Série A no sábado, o ala espanhol de 38 anos refletiu sobre seus esforços para se reunir com grandes nomes na capital italiana, destacando o desejo de compartilhar com eles a paixão da torcida.

  • Adeus emocionante encerra a trajetória lendária da Lazio

    Pedro se despediu com emoção da Lazio após disputar sua última partida pelo clube contra o Pisa na noite de sábado, marcando um gol na vitória após uma virada. Em entrevista ao canal oficial do clube no YouTube, o espanhol confirmou que sua aventura na capital italiana chegou ao fim após uma passagem impressionante. Durante sua passagem por Roma, o jogador de 38 anos disputou 209 partidas, marcando 39 gols. No entanto, foi uma temporada difícil para a equipe, já que a Lazio terminou em nono lugar na Série A e não conseguiu se classificar para nenhuma competição europeia.

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  • AC Milan v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport

    Tentativas ambiciosas de contratação de astros internacionais

    Embora focado no campo, Pedro admite ter atuado como um espécie de caça-talentos não oficial, revelando que tentou trazer Messi, David de Gea e Jordi Alba para a Lazio. “Sempre tentei”, disse Pedro quando questionado se alguma vez esteve perto de convencer um ex-companheiro a se juntar ao time. “Mesmo com o Messi, obviamente não foi fácil (risos). Depois, o Jordi Alba e o De Gea, quando estavam sem clube. Também me lembro de ter conversado sobre o Bartra com o Sarri. E o David Luiz. Eu adoraria ter deixado eles vivenciarem a paixão da nossa torcida.”


  • Uma carreira brilhante de sucesso inigualável

    Pedro deixa o futebol italiano com um dos currículos mais laureados da história do esporte. O experiente ponta é bicampeão mundial e europeu pela Espanha, tendo conquistado os troféus em 2010 e 2012, respectivamente. A nível de clubes, sua era de ouro no Barcelona o levou a conquistar três títulos da Liga dos Campeões, cinco títulos da La Liga e duas Copas do Mundo de Clubes. Ele também obteve enorme sucesso na Inglaterra com o Chelsea, conquistando um título da Premier League, a Liga Europa e uma FA Cup.

  • pedro lazioGetty Images

    O que vem por aí para o veterano espanhol?

    Após encerrar sua incrível passagem pela Itália, o veterano ainda não confirmou seu próximo destino. Ele fez um apelo à união entre os jogadores, a comissão técnica e a torcida da Lazio ao enviar sua mensagem de despedida. “O primeiro passo é restabelecer a união entre o elenco, a torcida e o clube, com todos remando na mesma direção”, disse Pedro. “Tenho certeza de que, em poucos anos, a Lazio voltará a conquistar títulos e a disputar competições europeias. E espero voltar um dia para ajudar.”