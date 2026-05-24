Lionel Messi na Lazio! O ex-atacante do Barcelona, Pedro, revela os jogadores pelos quais fez jogadas para facilitar a transferência - com David de Gea também figurando na lista repleta de estrelas

Pedro se despediu com emoção da Lazio após disputar sua última partida pelo clube contra o Pisa na noite de sábado, marcando um gol na vitória após uma virada. Em entrevista ao canal oficial do clube no YouTube, o espanhol confirmou que sua aventura na capital italiana chegou ao fim após uma passagem impressionante. Durante sua passagem por Roma, o jogador de 38 anos disputou 209 partidas, marcando 39 gols. No entanto, foi uma temporada difícil para a equipe, já que a Lazio terminou em nono lugar na Série A e não conseguiu se classificar para nenhuma competição europeia.