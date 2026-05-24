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Lionel Messi na Lazio! O ex-atacante do Barcelona, Pedro, revela os jogadores pelos quais fez jogadas para facilitar a transferência - com David de Gea também figurando na lista repleta de estrelas
Adeus emocionante encerra a trajetória lendária da Lazio
Pedro se despediu com emoção da Lazio após disputar sua última partida pelo clube contra o Pisa na noite de sábado, marcando um gol na vitória após uma virada. Em entrevista ao canal oficial do clube no YouTube, o espanhol confirmou que sua aventura na capital italiana chegou ao fim após uma passagem impressionante. Durante sua passagem por Roma, o jogador de 38 anos disputou 209 partidas, marcando 39 gols. No entanto, foi uma temporada difícil para a equipe, já que a Lazio terminou em nono lugar na Série A e não conseguiu se classificar para nenhuma competição europeia.
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Tentativas ambiciosas de contratação de astros internacionais
Embora focado no campo, Pedro admite ter atuado como um espécie de caça-talentos não oficial, revelando que tentou trazer Messi, David de Gea e Jordi Alba para a Lazio. “Sempre tentei”, disse Pedro quando questionado se alguma vez esteve perto de convencer um ex-companheiro a se juntar ao time. “Mesmo com o Messi, obviamente não foi fácil (risos). Depois, o Jordi Alba e o De Gea, quando estavam sem clube. Também me lembro de ter conversado sobre o Bartra com o Sarri. E o David Luiz. Eu adoraria ter deixado eles vivenciarem a paixão da nossa torcida.”
Uma carreira brilhante de sucesso inigualável
Pedro deixa o futebol italiano com um dos currículos mais laureados da história do esporte. O experiente ponta é bicampeão mundial e europeu pela Espanha, tendo conquistado os troféus em 2010 e 2012, respectivamente. A nível de clubes, sua era de ouro no Barcelona o levou a conquistar três títulos da Liga dos Campeões, cinco títulos da La Liga e duas Copas do Mundo de Clubes. Ele também obteve enorme sucesso na Inglaterra com o Chelsea, conquistando um título da Premier League, a Liga Europa e uma FA Cup.
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O que vem por aí para o veterano espanhol?
Após encerrar sua incrível passagem pela Itália, o veterano ainda não confirmou seu próximo destino. Ele fez um apelo à união entre os jogadores, a comissão técnica e a torcida da Lazio ao enviar sua mensagem de despedida. “O primeiro passo é restabelecer a união entre o elenco, a torcida e o clube, com todos remando na mesma direção”, disse Pedro. “Tenho certeza de que, em poucos anos, a Lazio voltará a conquistar títulos e a disputar competições europeias. E espero voltar um dia para ajudar.”