Lionel Messi mira histórico terceiro prêmio consecutivo de MVP da MLS, enquanto Cavan Sullivan, astro da seleção masculina dos Estados Unidos, se torna o finalista mais jovem da história

A presença de Messi na lista de finalistas vem após mais uma temporada regular de muitos gols pelo Inter Miami. Ele tenta se tornar o primeiro jogador da história da liga a conquistar o prêmio três vezes, depois de vencê-lo em 2024 e 2025. O argentino marcou 26 gols e deu 17 assistências em 31 partidas, conquistou a Chuteira de Ouro e liderou a MLS com 43 participações em gols.

Seus concorrentes também têm argumentos fortes. Sullivan ajudou a impulsionar a arrancada do Philadelphia após a pausa para a Copa do Mundo, enquanto Mukhtar teve papel central na conquista do Supporters’ Shield pelo Nashville. Evander terminou com 31 participações em gols pelo Cincinnati, e Guilherme ajudou o Houston a voltar aos playoffs depois de ficar de fora em 2025.