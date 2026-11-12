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Lionel Messi mira histórico terceiro prêmio consecutivo de MVP da MLS, enquanto Cavan Sullivan, astro da seleção masculina dos Estados Unidos, se torna o finalista mais jovem da história
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Messi busca mais uma marca histórica na MLS
A presença de Messi na lista de finalistas vem após mais uma temporada regular de muitos gols pelo Inter Miami. Ele tenta se tornar o primeiro jogador da história da liga a conquistar o prêmio três vezes, depois de vencê-lo em 2024 e 2025. O argentino marcou 26 gols e deu 17 assistências em 31 partidas, conquistou a Chuteira de Ouro e liderou a MLS com 43 participações em gols.
Seus concorrentes também têm argumentos fortes. Sullivan ajudou a impulsionar a arrancada do Philadelphia após a pausa para a Copa do Mundo, enquanto Mukhtar teve papel central na conquista do Supporters’ Shield pelo Nashville. Evander terminou com 31 participações em gols pelo Cincinnati, e Guilherme ajudou o Houston a voltar aos playoffs depois de ficar de fora em 2025.
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Técnico do ano cheio de talento
B.J. Callaghan, do Nashville, Yoann Damet, do St. Louis CITY SC, e Jesper Sørensen, do Vancouver Whitecaps, são os finalistas do prêmio Sigi Schmid de Técnico do Ano da MLS.
Callaghan levou o Nashville a 77 pontos, um recorde da liga, enquanto Damet comandou uma sequência de 21 jogos sem derrota em todas as competições, a mais longa de um clube da MLS. Sørensen levou o Vancouver à liderança da Conferência Oeste com 64 pontos, recorde do clube.
O Nashville lidera entre os clubes, com seis finalistas nas categorias anunciadas. Andy Najar, Jeisson Palacios e Maxwell Woledzi são todos os indicados ao prêmio de Defensor do Ano, enquanto Brian Schwake concorre ao de Goleiro do Ano.
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Sullivan também está entre os finalistas do prêmio de Jogador Jovem do Ano
A temporada de destaque de Sullivan também lhe rendeu uma vaga entre os finalistas do prêmio de Jogador Jovem do Ano, ao lado de seus companheiros de equipe no Red Bull New York, Julian Hall e Adri Mehmeti.
O meio-campista do Union encerrou a temporada regular com nove gols e 14 assistências, estabelecendo um recorde da MLS de participações em gols por um adolescente, enquanto o Philadelphia garantiu vaga nos playoffs. Hall e Mehmeti também tiveram temporadas de destaque, e os três jogadores foram convocados para a seleção masculina dos Estados Unidos.
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A lista completa
Prêmio Landon Donovan de melhor jogador da MLS
- Evander (FC Cincinnati)
- Guilherme (Houston Dynamo FC)
- Lionel Messi (Inter Miami CF)
- Hany Mukhtar (Nashville SC)
- Cavan Sullivan (Philadelphia Union)
Prêmio Sigi Schmid de técnico do ano da MLS
- B.J. Callaghan (Nashville SC)
- Yoann Damet (St. Louis CITY SC)
- Jesper Sørensen (Vancouver Whitecaps FC)
Humanitário do ano da MLS
- Paul Arriola (Seattle Sounders FC)
- Andrew Farrell (New England Revolution)
- Telasco Segovia (Inter Miami CF)
- Mason Stajduhar (Real Salt Lake)
- Brad Stuver (Austin FC)
Jogador do ano em retomada na MLS
- Ryan Gauld (Vancouver Whitecaps FC)
- Nick Hagglund (FC Cincinnati)
- Eduard Löwen (San Jose Earthquakes)
Defensor do ano da MLS
- Andy Najar (Nashville SC)
- Jeisson Palacios (Nashville SC)
- Maxwell Woledzi (Nashville SC)
Goleiro do ano da MLS
- Roman Bürki (St. Louis CITY SC)
- Brian Schwake (Nashville SC)
- Matt Turner (New England Revolution)
Estreante do ano na MLS
- Antoine Griezmann (Orlando City SC)
- Guilherme (Houston Dynamo FC)
- André Luiz (Sporting Kansas City)
Jovem jogador do ano da MLS
- Julian Hall (Red Bull New York)
- Adri Mehmeti (Red Bull New York)
- Cavan Sullivan (Philadelphia Union)
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