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FBL-MLS-MIAMI-NASHVILLEAFP
Adhe Makayasa

Traduzido por

Lionel Messi marca um golaço, mas o Inter Miami tem vitória negada enquanto o Nashville SC arranca empate no fim em duelo da Conferência Leste

L. Messi
Inter Miami CF x Nashville SC
Inter Miami CF
Nashville SC
Major League Soccer

Lionel Messi parecia ter inspirado o Inter Miami a uma vitória vital com um gol espetacular no segundo tempo contra o líder da Conferência Leste, o Nashville SC. No entanto, o Inter Miami ficou sem os três pontos quando Sam Surridge marcou nos acréscimos para salvar um dramático empate por 2 a 2 para os visitantes no Nu Stadium, na noite de sábado.

  • Gol de empate nos acréscimos surpreende

    Surridge rompeu a linha defensiva do Miami para completar o passe de Andy Najar aos quatro minutos, antes de uma cobrança de escanteio perigosa de Messi desviar em Reed Baker-Whiting e entrar. O argentino então acertou o canto inferior de fora da área após tabelar com Rodrigo De Paul pouco depois da marca de uma hora de jogo. No entanto, Surridge marcou novamente de perto, já nos acréscimos, para punir a má marcação e forçar o empate por 2 a 2.


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  • Inter Miami CF v Nashville SCGetty Images Sport

    Messi se aproxima da marca de 100 gols

    O gol foi o 99º de Messi em todas as competições pelo Miami, levando-o a 19 gols na liga e isolado na liderança da corrida pela Chuteira de Ouro da MLS. O jogador de 39 anos já havia acertado a trave mais cedo no primeiro tempo, em uma atuação ofensiva bastante intensa. No entanto, sua contribuição individual acabou sendo prejudicada por outra falha defensiva tardia dos mandantes.

  • Diferença na liderança segue grande

    O resultado deixa o Miami com apenas uma vitória nos últimos nove jogos em todas as competições. A equipe de Guillermo Hoyos permanece em segundo lugar na Conferência Leste, com 45 pontos em 25 partidas, mas desperdiçou uma chance de ouro de se aproximar dos líderes. O Nashville volta para casa com sua confortável vantagem de nove pontos na liderança totalmente preservada.

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  • Inter Miami CF v Nashville SCGetty Images Sport

    Duelo na final da copa à vista

    O Miami precisa se reorganizar imediatamente enquanto enfrenta o time mexicano Cruz Azul na final da Campeones Cup na quarta-feira. A partida oferece uma chance imediata de conquistar um título antes de o novo técnico Kily Gonzalez assumir o comando assim que sua permissão de trabalho for liberada. O Nashville volta à ação na liga no próximo sábado, quando recebe o Chicago Fire.

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