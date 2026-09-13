Surridge rompeu a linha defensiva do Miami para completar o passe de Andy Najar aos quatro minutos, antes de uma cobrança de escanteio perigosa de Messi desviar em Reed Baker-Whiting e entrar. O argentino então acertou o canto inferior de fora da área após tabelar com Rodrigo De Paul pouco depois da marca de uma hora de jogo. No entanto, Surridge marcou novamente de perto, já nos acréscimos, para punir a má marcação e forçar o empate por 2 a 2.



