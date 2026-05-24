Lionel Messi junta-se ao seu colega Cristiano Ronaldo, considerado o melhor de todos os tempos, no clube dos bilionários, com a revelação do patrimônio líquido da superestrela do Inter Miami e da Argentina

Messi não é mais apenas um titã em campo; ele passou oficialmente a fazer parte do clube dos bilionários. De acordo com uma análise da Bloomberg, o jogador de 38 anos ganhou mais de US$ 700 milhões (521 milhões de libras) em salários e bônus desde 2007. Ao ajustar os valores por impostos, desempenho no mercado e renda proveniente de uma vasta gama de investimentos e patrocínios, o Índice de Bilionários da Bloomberg confirma que seu patrimônio líquido ultrapassou a marca de US$ 1 bilhão.

Essa conquista coloca o capitão do Inter Miami ao lado de Ronaldo, que se tornou o primeiro jogador de futebol a atingir esse marco após sua transferência para o time saudita Al-Nassr em 2023. Enquanto a marca de Ronaldo sempre foi construída sobre uma máquina de marketing extravagante, a ascensão de Messi a uma fortuna de dez dígitos foi uma escalada constante, guiada por sua família e parcerias estratégicas nos Estados Unidos e na Europa.