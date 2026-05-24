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Lionel Messi junta-se ao seu colega Cristiano Ronaldo, considerado o melhor de todos os tempos, no clube dos bilionários, com a revelação do patrimônio líquido da superestrela do Inter Miami e da Argentina
Messi alcança Ronaldo na elite financeira
Messi não é mais apenas um titã em campo; ele passou oficialmente a fazer parte do clube dos bilionários. De acordo com uma análise da Bloomberg, o jogador de 38 anos ganhou mais de US$ 700 milhões (521 milhões de libras) em salários e bônus desde 2007. Ao ajustar os valores por impostos, desempenho no mercado e renda proveniente de uma vasta gama de investimentos e patrocínios, o Índice de Bilionários da Bloomberg confirma que seu patrimônio líquido ultrapassou a marca de US$ 1 bilhão.
Essa conquista coloca o capitão do Inter Miami ao lado de Ronaldo, que se tornou o primeiro jogador de futebol a atingir esse marco após sua transferência para o time saudita Al-Nassr em 2023. Enquanto a marca de Ronaldo sempre foi construída sobre uma máquina de marketing extravagante, a ascensão de Messi a uma fortuna de dez dígitos foi uma escalada constante, guiada por sua família e parcerias estratégicas nos Estados Unidos e na Europa.
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O impacto da mudança do Inter Miami
Embora muitos esperassem que Messi seguisse Ronaldo para o Oriente Médio, ele recusou, como é sabido, um contrato colossal no valor de US$ 400 milhões (298 milhões de libras) por ano para jogar na Liga Profissional da Arábia Saudita. Refletindo sobre essa decisão, Messi disse anteriormente aoMundo Deportivo: “O dinheiro nunca foi um problema para mim, nem um obstáculo em nada. Se fosse uma questão de dinheiro, eu teria ido para a Arábia Saudita ou para qualquer outro lugar.”
Em vez disso, sua transferência para a Major League Soccer provou ser um golpe de mestre da engenharia financeira. O proprietário do Inter Miami, Jorge Mas, revelou que o salário anual total de Messi no clube fica entre US$ 70 milhões e US$ 80 milhões, mas o acordo inclui opções inovadoras de participação acionária e acordos de repartição de receitas com a Apple TV. A avaliação do Inter Miami disparou para US$ 1,45 bilhão, tornando-o o time de futebol mais valioso dos EUA e ocupando a 16ª posição globalmente, à frente de clubes como o Newcastle United.
Diversificar a carteira de investimentos
A fortuna de Messi não se limita apenas aos seus contratos como jogador. Sob a orientação de seu pai, Jorge, e do banqueiro espanhol Alfonso Nebot Armisen, o argentino diversificou seus investimentos em diversos setores, desde o imobiliário até bens de consumo. No final de 2024, ele abriu o capital de um fundo de investimento imobiliário na bolsa de valores espanhola, avaliado em US$ 232 milhões (173 milhões de libras), que inclui vários hotéis de luxo e imóveis comerciais.
Ele também expandiu seus negócios para o setor de alimentos e bebidas, lançando a bebida esportiva Mas+ by Messi e investindo na rede de restaurantes argentina El Club de la Milanesa. Esses empreendimentos garantem que a marca Messi continue a gerar receitas significativas independentemente de seu desempenho em campo, seguindo o modelo estabelecido por outras lendas do esporte, como Michael Jordan e Roger Federer.
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Preparando-se para a vida após a aposentadoria
Com sua carreira chegando ao fim, Messi já começou a construir um portfólio de clubes de futebol. Recentemente, ele adquiriu o Cornella, time da quinta divisão espanhola, e detém uma participação no clube uruguaio Deportivo LSM, ao lado do ex-companheiro de equipe Luis Suárez. Sua família também administra o Los Leones, em sua cidade natal, Rosário, garantindo um legado duradouro no esporte.
O oito vezes vencedor da Bola de Ouro está claramente de olho na vida após o apito final. Em discurso num fórum de negócios em Miami no ano passado, Messi admitiu seu crescente interesse pelo mundo corporativo, afirmando: “O futebol tem uma data de validade. Negócios são algo de que gosto e sobre o que estou aprendendo.”