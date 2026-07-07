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Lionel Messi já era uma superestrela aos nove anos de idade! Os jogadores mais experientes costumavam ficar depois do treino para assistir ao “pequeno mágico” em ação
Estrelas veteranas ficam impressionadas com o pequeno mágico
Matias Fondato, ex-jogador do Newell’s Old Boys que trocou as chuteiras pelo pincel de artista, relembrou a atmosfera surreal em torno do jovem Messi. Apesar de serem vários anos mais velhos, Fondato e seus companheiros do time principal estavam bem cientes do garoto prodígio que arrasava nas categorias de base do clube.
“Todo mundo falava desse pequeno mágico, que parecia destruir os times”, contou Fondato à talkSPORT. “Naquela época, eu estava começando a jogar no time principal. E todo o time principal, antes de ir para o hotel, ficava só observando ele. Tínhamos um tempinho, tipo depois do banho e até o ônibus partir para o hotel, e íamos assistir aos jogos dele. Era simplesmente absurdo vê-lo jogar. Na verdade, é a mesma coisa que hoje, mas quando ele tinha uns nove anos.”
- Getty
A “Máquina de 87” e as comparações com Maradona
A equipe juvenil de Messi era conhecida como “A Máquina de 87”, um time que permaneceu invicto por três anos. Mesmo naquela tenra idade, os torcedores locais já faziam comparações com Diego Maradona, motivados pelo fato de que Messi estava na torcida durante a estreia do próprio Maradona pelo Newell’s, em 1993.
Aos nove anos, o garoto já fazia malabarismos com a bola para os torcedores no Estádio Marcelo Bielsa, enquanto eles gritavam seu nome.
“Quero dizer, o que chamava a atenção era o tamanho dele”, disse Fondato sobre o jovem atacante. “Ele era muito, muito pequeno, mas, ao mesmo tempo, parecia ter uma mente de adulto, sabe, jogando contra crianças daquela idade. Então dava para perceber, talvez, que não se pudesse dizer que ele se tornaria o que realmente se tornou, mas dava para ver que ele era completamente diferente de tudo o que se via naquela idade.”
Um legado que desafia o tempo
Embora Messi nunca tenha disputado uma partida oficial pela equipe principal do Newell’s antes de sua histórica transferência para a Espanha, seu impacto na Argentina continua eterno. Décadas depois daquelas partidas nas categorias de base, ele continua a dominar o cenário mundial, com ex-companheiros de equipe como Pedri elogiando sua forma “incrível” e sua longevidade.
Para Fondato, ver o veterano levantar a Copa do Mundo de 2022 foi a peça final de um quebra-cabeça que começou em Rosário.
“Na verdade, em algum momento na Argentina, algumas pessoas reclamavam: ‘Ah, ele não vai ganhar a Copa do Mundo. Ele nunca vai conseguir’”, explicou Fondato. “Então, depois que ele ganhou a Copa do Mundo, e agora, considerando tudo o que ele vem fazendo, é inacreditável como ele consegue manter o mesmo nível por tantos, tantos anos. Para mim, que sempre fui apaixonado por futebol, isso nunca esteve em dúvida.”
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Dos campos de treinamento às pinturas a óleo
A conexão entre Fondato e Messi acabou se completando por meio da arte. Fondato, que se tornou um “Geordie adotivo” depois de morar em Newcastle por oito anos, já pintou retratos para várias estrelas da Premier League. No entanto, seu tema mais significativo continua sendo o menino que ele costumava observar das arquibancadas nas instalações do Newell’s.
“Na verdade, ele tem um quadro meu”, revelou Fondato, observando que presenteou Messi com a obra antes da Copa do Mundo de 2018. “Só para entregar o quadro a ele pessoalmente e visitar toda a seleção argentina antes da Copa do Mundo de 2018.” Foi um reencontro perfeito entre o artista e o homem que, mesmo com apenas nove anos, já pintava obras-primas em campo.
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