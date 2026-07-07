A equipe juvenil de Messi era conhecida como “A Máquina de 87”, um time que permaneceu invicto por três anos. Mesmo naquela tenra idade, os torcedores locais já faziam comparações com Diego Maradona, motivados pelo fato de que Messi estava na torcida durante a estreia do próprio Maradona pelo Newell’s, em 1993.

Aos nove anos, o garoto já fazia malabarismos com a bola para os torcedores no Estádio Marcelo Bielsa, enquanto eles gritavam seu nome.

“Quero dizer, o que chamava a atenção era o tamanho dele”, disse Fondato sobre o jovem atacante. “Ele era muito, muito pequeno, mas, ao mesmo tempo, parecia ter uma mente de adulto, sabe, jogando contra crianças daquela idade. Então dava para perceber, talvez, que não se pudesse dizer que ele se tornaria o que realmente se tornou, mas dava para ver que ele era completamente diferente de tudo o que se via naquela idade.”



