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Lionel Messi, “irritado”, revela que ficou “muito abalado” durante a épica virada da Argentina sobre o Egito na Copa do Mundo
As emoções contraditórias de Messi após o épico jogo contra o Egito
O craque argentino foi visto em lágrimas ao apito final, após uma partida que oscilou entre um possível desastre e o puro delírio. A Argentina parecia estar a caminho da eliminação do torneio depois de ficar perdendo por 2 a 0, mas uma reação corajosa levou Cristian Romero e Messi a empatarem o jogo, antes de Enzo Fernández selar uma vitória histórica nos acréscimos. No entanto, o capitão estava longe de estar satisfeito com seu desempenho individual naquela tarde.
Em declarações após a partida, um Messi visivelmente abalado confessou: “Fiquei muito irritado com o pênalti, muito angustiado por ter errado de novo. Se eu tivesse marcado o pênalti naquele momento, teria mudado o jogo. Estávamos jogando bem. Além do pênalti, tivemos chances claras. O goleiro fez algumas defesas incríveis. Felizmente, no final, tive a chance. É algo muito especial poder ajudar este grupo depois do que aconteceu.”
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Um histórico indesejado na marca do pênalti
Embora Messi tenha finalmente marcado para empatar o jogo, sua falha na marca dos 12 jardas contra o egípcio Mostafa Shobeir lhe rendeu um recorde que ele nunca quis. Tendo já perdido um pênalti contra a Áustria na fase de grupos, Messi é o primeiro jogador na história da Copa do Mundo a perder dois pênaltis em uma única edição, excluindo as disputas de pênaltis.
“Sinceramente, estou feliz por termos nos classificado, pela maneira como conseguimos isso. Ficou difícil quando estávamos perdendo por 2 a 0. Foi muito emocionante conseguir virar o jogo. Sofremos muito de novo, mas isso é a Copa do Mundo. Todas as partidas são assim. Tudo é muito disputado. Estou muito feliz”, acrescentou Messi.
À altura da lenda de Maradona
Apesar de ter perdido o pênalti, a contribuição geral de Messi em jogadas abertas foi nada menos que histórica. Ele dominou o terço final do campo, colocando sua equipe de volta na disputa com uma exibição incansável de dribles e visão de jogo. Com isso, tornou-se o primeiro jogador desde Diego Maradona contra a Bélgica (1986) a marcar um gol, completar 5 ou mais dribles e criar 5 ou mais chances em jogadas abertas em uma única partida da Copa do Mundo.
O ícone de 39 anos já soma oito gols no torneio de 2026, reforçando ainda mais sua importância vital para a equipe de Lionel Scaloni. “É mais um exemplo de orgulho, caráter e vontade. Estou muito orgulhoso”, disse Messi. “Foi um alívio para todos, considerando como a partida se desenrolou. Não é fácil virar o placar depois de estar perdendo por 2 a 0... Mas, como sempre digo, esse grupo nunca desiste e luta até o fim. Tivemos sorte de marcar o gol do Cuti logo no início, ainda tínhamos tempo e conseguimos virar o jogo nos 90 minutos. O que esse grupo fez hoje foi incrível. Espero que continuemos assim.”
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Um encontro com o destino no Kansas
A vitória por um triz em Atlanta garante que os atuais campeões continuem na briga pelo segundo título mundial consecutivo. A resiliência da Argentina tornou-se seu cartão de visita sob o comando de Scaloni, e a equipe precisará de toda essa garra à medida que avança na fase eliminatória.
Olhando para o futuro, a Albiceleste viajará para o Kansas para o confronto das quartas de final no sábado, onde enfrentará a Suíça. Com Messi jogando em um nível que rivaliza com as melhores atuações da história do país, poucos apostariam contra a continuação de sua marcha rumo à final na América do Norte, desde que consigam dominar a pressão psicológica do maior palco do futebol.
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