Lionel Messi, “irritado”, revela que ficou “muito abalado” durante a épica virada da Argentina sobre o Egito na Copa do Mundo

O craque argentino foi visto em lágrimas ao apito final, após uma partida que oscilou entre um possível desastre e o puro delírio. A Argentina parecia estar a caminho da eliminação do torneio depois de ficar perdendo por 2 a 0, mas uma reação corajosa levou Cristian Romero e Messi a empatarem o jogo, antes de Enzo Fernández selar uma vitória histórica nos acréscimos. No entanto, o capitão estava longe de estar satisfeito com seu desempenho individual naquela tarde.

Em declarações após a partida, um Messi visivelmente abalado confessou: “Fiquei muito irritado com o pênalti, muito angustiado por ter errado de novo. Se eu tivesse marcado o pênalti naquele momento, teria mudado o jogo. Estávamos jogando bem. Além do pênalti, tivemos chances claras. O goleiro fez algumas defesas incríveis. Felizmente, no final, tive a chance. É algo muito especial poder ajudar este grupo depois do que aconteceu.”