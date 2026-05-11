Messi defendeu a convocação de Neymar para a seleção brasileira na próxima Copa do Mundo, independentemente de seu desempenho recente ou de seus problemas físicos. A lenda da Albiceleste, que dividiu o campo com Neymar tanto no Barcelona quanto no Paris Saint-Germain, acredita que o torneio precisa de suas maiores estrelas no palco mais importante.

Em entrevista ao programaLo del Pollo, Messi disse: “Queremos que os melhores jogadores estejam lá [na Copa do Mundo] e Neymar, independentemente de sua forma, sempre será um deles. Seria maravilhoso vê-lo na Copa do Mundo pelo que ele significa para o Brasil e para o futebol. Espero que ele possa estar lá, mas não consigo ser objetivo, porque ele sempre tem que estar lá. Não consigo ser objetivo. Neymar é um amigo. Obviamente, adoraria que ele estivesse na Copa do Mundo, que coisas boas acontecessem com ele, porque ele merece pelo tipo de pessoa que é. E espero que ele possa estar lá.”