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Lionel Messi insiste que Neymar, que considera “muito especial”, “merece” ser convocado para a Copa do Mundo do Brasil e afirma que o ex-companheiro de equipe do Barcelona “sempre será um dos melhores”
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O apoio de Messi a um amigo íntimo
Messi defendeu a convocação de Neymar para a seleção brasileira na próxima Copa do Mundo, independentemente de seu desempenho recente ou de seus problemas físicos. A lenda da Albiceleste, que dividiu o campo com Neymar tanto no Barcelona quanto no Paris Saint-Germain, acredita que o torneio precisa de suas maiores estrelas no palco mais importante.
Em entrevista ao programaLo del Pollo, Messi disse: “Queremos que os melhores jogadores estejam lá [na Copa do Mundo] e Neymar, independentemente de sua forma, sempre será um deles. Seria maravilhoso vê-lo na Copa do Mundo pelo que ele significa para o Brasil e para o futebol. Espero que ele possa estar lá, mas não consigo ser objetivo, porque ele sempre tem que estar lá. Não consigo ser objetivo. Neymar é um amigo. Obviamente, adoraria que ele estivesse na Copa do Mundo, que coisas boas acontecessem com ele, porque ele merece pelo tipo de pessoa que é. E espero que ele possa estar lá.”
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O carisma único de Neymar
Além de sua habilidade técnica em campo, Messi destacou a personalidade de seu antigo companheiro de equipe. O argentino de 38 anos continua sendo um defensor ferrenho da visão de vida e do futebol profissional de Neymar, observando que a autenticidade do brasileiro é uma característica rara no futebol moderno. Neymar está atualmente lutando para provar sua boa forma ao técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, já que não joga pela seleção desde o final de 2023, após uma série de cirurgias no joelho.
Messi acrescentou: “Ele tem um carisma muito especial. Ele não finge, vive a vida como ela é, de acordo com o que sente, sem se preocupar com as repercussões. Ele vive a vida, é feliz e é muito natural.”
A corrida pela glória na Copa do Mundo
Ao avaliar o panorama da Copa do Mundo, Messi não hesitou em salientar que a Argentina, atual campeã, pode não ser a favorita indiscutível desta vez.
O craque do Inter Miami explicou: “Sabemos que a Copa do Mundo é sempre um evento complicado devido ao calibre das seleções envolvidas. Temos que ter esperança — assim como todo argentino sempre tem sempre que há uma competição oficial, seja a Copa América ou a Copa do Mundo —, mas também devemos reconhecer que há outros favoritos à nossa frente que estão chegando em melhor forma.
"Acredito que, neste momento, a França parece muito forte mais uma vez; eles possuem uma grande quantidade de jogadores de alto nível. Também acho que a Espanha é uma candidata, assim como o Brasil – mesmo que não tenham estado no seu melhor ultimamente. Ainda acredito que o Brasil é sempre um candidato e tem os jogadores necessários para disputar o título em qualquer grande torneio."
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O GOAT não tem planos de se aposentar
Ao falar sobre a situação da seleção argentina, Messi observou que, embora o elenco tenha enfrentado problemas físicos, o talento emergente dentro do grupo é motivo de otimismo. Ele elogiou a combinação de juventude e experiência, mencionando especificamente que muitos jogadores estão agora se preparando para sua segunda Copa do Mundo com uma maturidade considerável.
O ex-ícone do Barça, que continua brilhando no Inter Miami às vésperas de seu 39º aniversário, não dá sinais de que vai pendurar as chuteiras tão cedo. Messi se mostrou desafiador quanto ao seu futuro no esporte, afirmando simplesmente: “Adoro jogar futebol e vou continuar jogando até que simplesmente não consiga mais.”