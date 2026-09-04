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Lionel Messi honrará contrato com o Inter Miami até 2028? Ex-estrela da MLS faz previsão sobre o futuro do GOAT argentino
Título da Leagues Cup, da MLS Cup e do prêmio de MVP para Messi
Messi foi para os Estados Unidos em 2023 em busca do sonho americano. Sir David Beckham, lenda do Manchester United e da Inglaterra, em seu papel como coproprietário do Inter Miami, ajudou a tornar essa mudança possível.
O ícone do Barcelona causou um impacto impressionante no sul da Flórida, ajudando o Inter Miami a conquistar a Leagues Cup e a MLS Cup. Ele também ganhou um par de prêmios de MVP e atraiu torcedores apaixonados para estádios lotados em todo os EUA.
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Messi se aposentou da seleção argentina
O Inter Miami conseguiu prorrogar o contrato inicial que Messi assinou ao cruzar o Atlântico, mas surgiram dúvidas sobre se esses termos serão cumpridos até o fim. O próprio jogador deu a entender que pendurar as chuteiras após quebrar tantos recordes pode não estar tão longe.
O jogador mais vitorioso da história encerrou sua carreira de 207 jogos por Argentina, como campeão do mundo e três vezes finalista, com o foco individual agora voltado para questões de clube. Ele segue resolvendo pelo Inter Miami, com quatro gols marcados em uma recente vitória por 7 a 1 sobre o Montreal.
Os amigos próximos Luis Suarez e Rodrigo De Paul seguem ao seu lado, enquanto também se falou sobre o ex-colega de Barcelona Neymar ir para o Sunshine State e reformar o lendário trio ofensivo ‘MSN’.
Messi vai cumprir o contrato com o Inter Miami até 2028?
Com Messi aparentemente satisfeito por enquanto, a expectativa deve ser de que ele continue jogando por pelo menos mais alguns anos? Quando Hislop foi questionado se vê termos lucrativos sendo honrados, o ex-goleiro do FC Dallas, falando via Spillsen, especialistas noruegueses em cassino, disse à GOAL: “Vejo, sim. Um dos motivos é que ele esteve no centro do planejamento, de tudo que envolveu a inauguração do novo estádio e o que está por vir. Acho que ele vai levar isso adiante, no mínimo. Depois, provavelmente assumirá algum tipo de papel de embaixador, então continuará presente em Miami, mesmo que seja apenas para aparecer nos jogos todos os dias.
“Mas, como jogador, desde que se mantenha em forma, espero que ele leve isso adiante. Entendo a decisão dele de se aposentar do futebol internacional. As exigências do futebol de liga e do futebol internacional são muitas. Mesmo para alguém que tem 38 ou 39 anos, dado o fato de que você ganhou tanto quanto Lionel Messi, tudo gira em torno da Copa do Mundo. Não espero vê-lo jogando a Copa do Mundo daqui a quatro anos.
“O que mais realmente há para ele mirar em termos de futebol internacional? Provavelmente, como resultado, deixar o futebol internacional de lado beneficia seu futebol de clube e prolonga sua carreira nesse sentido.
“Respondendo à sua pergunta inicial, sim, eu definitivamente acho que ele estará em Miami em 2028, no mínimo. O quanto ele vai além disso depende inteiramente dele. Mas, em 2028, espero vê-lo com a camisa de Miami.”
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Messi é fundamental para a marca do Inter Miami e da MLS
Messi declarou recentemente, em uma emocionante publicação nas redes sociais, após a morte de seu pai: “Não sei o que vou fazer sem você, não sei como seguir em frente. Eu só jogava futebol e agora tenho muitas dúvidas de que vou continuar fazendo isso por muito mais tempo.”
O Inter Miami está, compreensivelmente, ansioso para garantir que o maior chamariz do futebol americano continue vinculado ao clube no futuro próximo, enquanto a MLS, como instituição, está plenamente ciente de que precisa do mágico camisa 10 para seguir promovendo sua marca ao redor do mundo.
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