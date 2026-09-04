Com Messi aparentemente satisfeito por enquanto, a expectativa deve ser de que ele continue jogando por pelo menos mais alguns anos? Quando Hislop foi questionado se vê termos lucrativos sendo honrados, o ex-goleiro do FC Dallas, falando via Spillsen, especialistas noruegueses em cassino, disse à GOAL: “Vejo, sim. Um dos motivos é que ele esteve no centro do planejamento, de tudo que envolveu a inauguração do novo estádio e o que está por vir. Acho que ele vai levar isso adiante, no mínimo. Depois, provavelmente assumirá algum tipo de papel de embaixador, então continuará presente em Miami, mesmo que seja apenas para aparecer nos jogos todos os dias.

“Mas, como jogador, desde que se mantenha em forma, espero que ele leve isso adiante. Entendo a decisão dele de se aposentar do futebol internacional. As exigências do futebol de liga e do futebol internacional são muitas. Mesmo para alguém que tem 38 ou 39 anos, dado o fato de que você ganhou tanto quanto Lionel Messi, tudo gira em torno da Copa do Mundo. Não espero vê-lo jogando a Copa do Mundo daqui a quatro anos.

“O que mais realmente há para ele mirar em termos de futebol internacional? Provavelmente, como resultado, deixar o futebol internacional de lado beneficia seu futebol de clube e prolonga sua carreira nesse sentido.

“Respondendo à sua pergunta inicial, sim, eu definitivamente acho que ele estará em Miami em 2028, no mínimo. O quanto ele vai além disso depende inteiramente dele. Mas, em 2028, espero vê-lo com a camisa de Miami.”