Com Messi aparentemente satisfeito por enquanto, a expectativa deve ser de que ele continue jogando por pelo menos mais alguns anos? Quando Hislop foi questionado se vê os termos lucrativos sendo cumpridos, o ex-goleiro do FC Dallas, falando em associação com os principais cassinos online do Canadá, disse à GOAL: "Vejo, sim. Uma das razões é que ele esteve no centro do planejamento, de tudo o que envolveu a inauguração do novo estádio e do que está por vir. Acho que ele vai levar isso adiante, no mínimo. Provavelmente depois assumirá algum tipo de papel de embaixador, então continuará presente em Miami, mesmo que seja apenas para aparecer nos jogos todos os dias.

"Mas, como jogador, desde que continue em forma, espero que ele leve isso adiante. Entendo a decisão dele de se aposentar do futebol internacional. As exigências do futebol de clubes e do futebol internacional são muitas. Mesmo para alguém de 38 ou 39 anos, considerando o fato de que você já venceu tanto quanto Lionel Messi, tudo gira em torno da Copa do Mundo. Não espero vê-lo jogando a Copa do Mundo daqui a quatro anos.

"O que mais realmente haveria para ele mirar em termos de futebol internacional? Provavelmente, como resultado disso, deixar o futebol internacional de lado beneficia seu futebol de clube e prolonga sua carreira nesse sentido.

"Respondendo à sua pergunta inicial, sim, eu realmente acho que ele estará em Miami em 2028, no mínimo. O quanto mais longe ele irá a partir daí depende inteiramente dele. Mas, em 2028, espero vê-lo com a camisa de Miami."