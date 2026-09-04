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Lionel Messi honrará contrato com o Inter Miami até 2028? Ex-estrela da MLS faz previsão sobre o futuro do craque argentino
Títulos da Leagues Cup, da MLS Cup e de MVP para Messi
Messi se mudou para os Estados Unidos em 2023 em busca do sonho americano. A lenda do Manchester United e da Inglaterra Sir David Beckham, em seu papel de coproprietário do Inter Miami, ajudou a tornar essa mudança possível.
O ícone do Barcelona causou um impacto impressionante no sul da Flórida, ajudando o Inter Miami a conquistar a Leagues Cup e a MLS Cup. Ele também ganhou dois prêmios de MVP e atraiu torcedores apaixonados para estádios lotados por todo os EUA.
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Messi se aposentou da seleção argentina
O Inter Miami conseguiu estender o acordo inicial que Messi assinou ao atravessar o Atlântico, mas surgiram dúvidas sobre se esses termos serão cumpridos até o fim. O próprio jogador deu a entender que o momento de pendurar as chuteiras, após quebrar recordes, pode não estar tão distante.
O jogador mais condecorado da história encerrou sua carreira de 207 jogos pela Argentina, como campeão do mundo e três vezes finalista, com o foco individual agora voltado para questões de clube. Ele segue fazendo a diferença no Inter Miami, com quatro gols marcados em uma recente vitória por 7 a 1 sobre o Montreal.
Amigos próximos, Luis Suarez e Rodrigo De Paul seguem ao seu lado, enquanto também houve conversas sobre o ex-companheiro de Barcelona Neymar ir para o Sunshine State e reformar o lendário trio ofensivo ‘MSN’.
Messi vai cumprir contrato com o Inter Miami até 2028?
Com Messi aparentemente satisfeito por enquanto, a expectativa deve ser de que ele continue jogando por pelo menos mais alguns anos? Quando Hislop foi questionado se vê os termos lucrativos sendo cumpridos, o ex-goleiro do FC Dallas, falando em associação com os principais cassinos online do Canadá, disse à GOAL: "Vejo, sim. Uma das razões é que ele esteve no centro do planejamento, de tudo o que envolveu a inauguração do novo estádio e do que está por vir. Acho que ele vai levar isso adiante, no mínimo. Provavelmente depois assumirá algum tipo de papel de embaixador, então continuará presente em Miami, mesmo que seja apenas para aparecer nos jogos todos os dias.
"Mas, como jogador, desde que continue em forma, espero que ele leve isso adiante. Entendo a decisão dele de se aposentar do futebol internacional. As exigências do futebol de clubes e do futebol internacional são muitas. Mesmo para alguém de 38 ou 39 anos, considerando o fato de que você já venceu tanto quanto Lionel Messi, tudo gira em torno da Copa do Mundo. Não espero vê-lo jogando a Copa do Mundo daqui a quatro anos.
"O que mais realmente haveria para ele mirar em termos de futebol internacional? Provavelmente, como resultado disso, deixar o futebol internacional de lado beneficia seu futebol de clube e prolonga sua carreira nesse sentido.
"Respondendo à sua pergunta inicial, sim, eu realmente acho que ele estará em Miami em 2028, no mínimo. O quanto mais longe ele irá a partir daí depende inteiramente dele. Mas, em 2028, espero vê-lo com a camisa de Miami."
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Messi é parte fundamental da marca do Inter Miami e da MLS
Messi declarou recentemente em uma emocionante publicação nas redes sociais, após a morte de seu pai: “Não sei o que vou fazer sem você, não sei como seguir em frente. Eu só jogava futebol e agora tenho muitas dúvidas de que vou continuar fazendo isso por muito mais tempo.”
O Inter Miami, compreensivelmente, está ansioso para garantir que o maior chamariz do futebol americano continue ligado ao clube no futuro previsível, enquanto a MLS, como instituição, tem plena consciência de que precisa do mágico camisa 10 para seguir promovendo sua marca ao redor do mundo.
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