Lionel Messi foi homenageado com uma estátua extraordinária de 85 pés na Argentina por seus feitos na Copa do Mundo

A magnitude dessa homenagem é uma prova do impacto que Messi continua a exercer em seu país natal. Pesando 70 toneladas de aço, a estrutura de 85 pés (26 metros) foi inaugurada na remota cidade petrolífera de Cutral Co. O escultor local Aldo Beroisa passou 18 meses trabalhando meticulosamente na obra, que retrata o momento icônico em que Messi se ajoelhou no Estádio Lusail após a vitória da Argentina na Copa do Mundo de 2022.

“Ele é o embaixador natural da Argentina”, disse Beroisa à Associated Press. “Para mim, foi muito importante, não apenas como artista, mas como argentino.”

A estátua retrata a lenda segurando a camisa da seleção nacional e apontando para o céu, uma comemoração conhecida dedicada à sua falecida avó. Embora Cutral Co seja tradicionalmente conhecida pela indústria, e não pelo turismo, a cidade tem recebido um grande fluxo de visitantes desde a inauguração da escultura.