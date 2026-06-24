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Lionel Messi foi homenageado com uma estátua extraordinária de 85 pés na Argentina por seus feitos na Copa do Mundo
Um monumento que bateu recordes na Patagônia
A magnitude dessa homenagem é uma prova do impacto que Messi continua a exercer em seu país natal. Pesando 70 toneladas de aço, a estrutura de 85 pés (26 metros) foi inaugurada na remota cidade petrolífera de Cutral Co. O escultor local Aldo Beroisa passou 18 meses trabalhando meticulosamente na obra, que retrata o momento icônico em que Messi se ajoelhou no Estádio Lusail após a vitória da Argentina na Copa do Mundo de 2022.
“Ele é o embaixador natural da Argentina”, disse Beroisa à Associated Press. “Para mim, foi muito importante, não apenas como artista, mas como argentino.”
A estátua retrata a lenda segurando a camisa da seleção nacional e apontando para o céu, uma comemoração conhecida dedicada à sua falecida avó. Embora Cutral Co seja tradicionalmente conhecida pela indústria, e não pelo turismo, a cidade tem recebido um grande fluxo de visitantes desde a inauguração da escultura.
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Ainda maior do que a homenagem à Índia
Esta última instalação supera com folga uma tentativa anterior de homenagear o atacante em grande estilo. Durante uma turnê promocional chamada “GOAT Tour” na Índia, em dezembro passado, uma estátua de 70 pés (21,3 metros) foi erguida em Calcutá. No entanto, as autoridades de Bengala Ocidental ordenaram recentemente que a escultura fosse desmontada devido a questões de segurança, já que, segundo relatos, ela foi vista “balançando com o vento”.
“A estátua da lenda do futebol argentino foi considerada insegura”, explicou o deputado estadual Sharadwat Mukherjee. “Percebemos que a estátua balançava com o vento.” Enquanto as autoridades indianas buscam um local mais estável para remontar essa versão, o novo monumento na Patagônia conquistou oficialmente o título de maior estátua dedicada ao oito vezes vencedor da Bola de Ouro.
Messi continua quebrando recordes em campo
O momento da revelação coincide com mais um marco histórico para o capitão da Argentina. Na segunda-feira, durante a vitória por 2 a 0 sobre a Áustria, Messi marcou duas vezes, chegando a 18 gols em Copas do Mundo. Com isso, ele superou o recorde de longa data do ex-atacante alemão Miroslav Klose e se tornou o maior artilheiro de todos os tempos na história do torneio.
Aos 38 anos, e completando 39 nesta quarta-feira, a longevidade de Messi no mais alto nível continua inigualável. O desempenho recordista só serviu para alimentar a “Messimania” que continua a varrer a Argentina, proporcionando o cenário perfeito para a inauguração da gigantesca estrutura de aço na Patagônia e várias outras homenagens por todo o país.
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Espírito comunitário e envolvimento dos torcedores
Além do aço e da pedra, homenagens menores, mas igualmente apaixonadas, estão surgindo em outros lugares. Em um bairro de Buenos Aires, o artista Leonel García concluiu recentemente um mural em grande escala acompanhado dos nomes de 1.300 torcedores. O próprio Messi reconheceu o gesto, afirmando em uma mensagem em vídeo: “Que loucura... muito obrigado a todos vocês, às pessoas que apoiaram a iniciativa, que passaram por aqui e que continuam vindo.”
O mural retrata um Messi descontraído, curtindo uma partida amistosa após o Catar, simbolizando a alegria que ele trouxe à nação desde que pôs fim à espera de 36 anos por um título mundial. García destacou o poder unificador do jogador, dizendo: “Messi traz alegria ao país... Messi une a todos... e o mural também faz isso, porque pessoas de todos os lugares se reúnem aqui, de todas as classes sociais e de todos os setores políticos.”