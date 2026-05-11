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Lionel Messi foi convocado para a lista preliminar da Argentina para a Copa do Mundo, ao lado de Alejandro Garnacho e Lisandro Martínez - mas o craque da Série A, com 40 partidas pela seleção, ficou de fora
Messi é o destaque da convocação, enquanto Dybala e Correa ficam de fora
Messi está oficialmente escalado para o que se espera ser sua última grande competição internacional, após ter sido convocado para a lista preliminar de 55 jogadores da Argentina para a Copa do Mundo de 2026.
O astro do Inter Miami lidera um grupo que combina o núcleo da equipe vencedora do Catar 2022 com vários rostos novos.
No entanto, a notícia mais chocante vem dos jogadores que ficaram de fora. Paulo Dybala, da Roma, que tem 40 partidas pela seleção, é a ausência de maior destaque na lista de Scaloni, ao lado do ex-atacante do Atlético de Madrid Ángel Correa, que agora joga pelo UANL no México, e de Valentín Castellanos, do West Ham.
- AFP
Mudança tática de Scaloni
A exclusão de Dybala e Correa sugere uma mudança tática significativa por parte de Scaloni, que optou por convocar Mateo Pellegrino, do Parma, e Matias Soule, da Roma.
Embora Soule tenha apresentado um desempenho consistente na Itália, havia anteriormente uma certa frustração por parte de sua equipe em relação à falta de oportunidades.
Essa lista provisória deve ser reduzida para um elenco final de 26 jogadores até 30 de maio, o que significa que muitas das inclusões surpresa ainda estão disputando suas vagas no avião rumo à América do Norte.
Estrelas da PL e jovens promessas incluídas
A Premier League está bem representada na pré-convocação, com o zagueiro do Manchester United, Lisandro Martínez, e Enzo Fernández, do Chelsea, ambos incluídos.
Alejandro Garnacho, que não jogava pela seleção desde setembro de 2024, também retorna ao elenco. Scaloni demonstrou disposição para dar oportunidade à próxima geração, incluindo jovens sensações como Franco Mastantuono, do Real Madrid, e Claudio Echeverri, do Girona.
Além do movimento jovem, alguns rostos conhecidos lutaram para voltar à disputa. Emiliano Buendia, do Aston Villa, e Nicolas Dominguez, do Nottingham Forest, foram convocados novamente, apesar de terem perdido espaço nos últimos meses.
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Surpresas no campeonato nacional e profundidade na defesa
Scaloni analisou de perto a Primeira Divisão Argentina para reforçar suas opções defensivas. O zagueiro do Boca Juniors, Lautaro Di Lollo, e Zaid Romero, do Getafe, estão entre os nomes-surpresa incluídos na defesa.
No entanto, não houve espaço para o destaque do Estudiantes, Tomás Palacios, nem para o promissor Mariano Troilo, ambos os quais estiveram à margem da seleção em convocatórias anteriores. A escolha defensiva destaca o desejo de Scaloni por robustez física, enquanto se preparam para um torneio maratona pelo Canadá, México e Estados Unidos.
A disputa pelas vagas finais na seleção de 26 jogadores é particularmente acirrada no setor de goleiros. Enquanto Emiliano Martínez e Gerónimo Rulli são apostas certas, a terceira vaga é uma disputa direta entre Juan Musso, do Atlético de Madrid, e Walter Benítez, do Crystal Palace.