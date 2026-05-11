Lionel Messi foi convocado para a lista preliminar da Argentina para a Copa do Mundo, ao lado de Alejandro Garnacho e Lisandro Martínez - mas o craque da Série A, com 40 partidas pela seleção, ficou de fora

Messi está oficialmente escalado para o que se espera ser sua última grande competição internacional, após ter sido convocado para a lista preliminar de 55 jogadores da Argentina para a Copa do Mundo de 2026.

O astro do Inter Miami lidera um grupo que combina o núcleo da equipe vencedora do Catar 2022 com vários rostos novos.

No entanto, a notícia mais chocante vem dos jogadores que ficaram de fora. Paulo Dybala, da Roma, que tem 40 partidas pela seleção, é a ausência de maior destaque na lista de Scaloni, ao lado do ex-atacante do Atlético de Madrid Ángel Correa, que agora joga pelo UANL no México, e de Valentín Castellanos, do West Ham.