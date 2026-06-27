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Lionel Messi fica de fora do próximo jogo da Argentina, já que Lionel Scaloni opta por dar aos companheiros de equipe a chance de brilhar
Messi ficou de fora enquanto a Argentina fazia rodízio
Scaloni revelou que Messi começará a última partida da Argentina na fase de grupos, contra a Jordânia, em Dallas, no banco de reservas. Com a classificação já garantida, o técnico optou por poupar seu capitão, ao mesmo tempo em que garante que o restante do elenco tenha minutos valiosos de jogo antes das oitavas de final. Rompendo com sua política habitual de manter em sigilo as informações sobre a equipe, Scaloni confirmou que Messi entraria em campo mais tarde na partida. O técnico da Argentina afirmou que a decisão teve como objetivo controlar a carga de trabalho do veterano, ao mesmo tempo em que dá aos companheiros a chance de jogar.
- AFP
Scaloni explica sua escolha
Em entrevista coletiva antes da partida, Scaloni explicou por que decidiu revelar seus planos. Ele confirmou que Messi continuaria na equipe, mas ressaltou a importância de valorizar o restante do elenco.
“Lionel Messi ficará no banco, mas estou dizendo isso a vocês porque são vocês”, disse Scaloni aos repórteres. “Messi provavelmente entrará no segundo tempo. É uma decisão tomada principalmente para que seus companheiros de equipe também possam ter tempo de jogo. Veremos quantos minutos serão.”
Scaloni também explicou o raciocínio por trás de sua política de rodízio, dizendo: “Os rapazes que vão jogar amanhã merecem jogar. Eles fazem parte do elenco, e grande parte de tudo o que foi feito é por eles; portanto, mesmo que não estejam jogando, continuam fazendo parte da equipe. Minha esperança, como técnico, é que a equipe jogue da mesma maneira, mesmo que os jogadores sejam diferentes.”
Experiência com dois atacantes
Com a expectativa de que Messi entre em campo vindo do banco, a Argentina poderia escalar Lautaro Martínez e Julián Álvarez juntos no ataque. Scaloni insistiu que a dupla continua sendo uma opção, desde que não comprometa o equilíbrio da equipe.
“Se os outros estiverem em boa forma, Lautaro e Julián podem jogar juntos”, admitiu ele. “É uma questão de equilíbrio da equipe. Eles já jogaram juntos, e tiramos nossas conclusões. Não estou dizendo que não será para sempre, mas queremos equilíbrio.”
Sobre a lesão de Cristian Romero, Scaloni disse: “Cuti está bem. Ele não treinou com o grupo hoje, mas treinou separadamente e fez um trabalho intensivo. A lesão não é tão grave quanto pensávamos. Isso nos dá tranquilidade.”
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Ganhando impulso antes da fase eliminatória
Com a classificação para a próxima fase garantida, a Albiceleste pode aproveitar a última partida da fase de grupos para manter a forma física dos principais jogadores, ao mesmo tempo em que dá aos integrantes do elenco a chance de se destacarem e ganharem impulso antes das fases eliminatórias. Nas oitavas de final, a Argentina enfrentará Cabo Verde, que estreia no torneio, no Miami Stadium, no dia 3 de julho.