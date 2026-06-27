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Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

Lionel Messi fica de fora do próximo jogo da Argentina, já que Lionel Scaloni opta por dar aos companheiros de equipe a chance de brilhar

L. Messi
Argentina
L. Scaloni
Jordânia x Argentina
Jordânia
Copa do Mundo

Lionel Scaloni confirmou que Lionel Messi começará no banco na última partida da Argentina na fase de grupos, já que a classificação já está garantida. O técnico quer controlar a carga de trabalho do capitão e, ao mesmo tempo, dar a outros membros da equipe a oportunidade de se destacarem antes das oitavas de final.

  • Messi ficou de fora enquanto a Argentina fazia rodízio

    Scaloni revelou que Messi começará a última partida da Argentina na fase de grupos, contra a Jordânia, em Dallas, no banco de reservas. Com a classificação já garantida, o técnico optou por poupar seu capitão, ao mesmo tempo em que garante que o restante do elenco tenha minutos valiosos de jogo antes das oitavas de final. Rompendo com sua política habitual de manter em sigilo as informações sobre a equipe, Scaloni confirmou que Messi entraria em campo mais tarde na partida. O técnico da Argentina afirmou que a decisão teve como objetivo controlar a carga de trabalho do veterano, ao mesmo tempo em que dá aos companheiros a chance de jogar.

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    Scaloni explica sua escolha

    Em entrevista coletiva antes da partida, Scaloni explicou por que decidiu revelar seus planos. Ele confirmou que Messi continuaria na equipe, mas ressaltou a importância de valorizar o restante do elenco.

    “Lionel Messi ficará no banco, mas estou dizendo isso a vocês porque são vocês”, disse Scaloni aos repórteres. “Messi provavelmente entrará no segundo tempo. É uma decisão tomada principalmente para que seus companheiros de equipe também possam ter tempo de jogo. Veremos quantos minutos serão.”

    Scaloni também explicou o raciocínio por trás de sua política de rodízio, dizendo: “Os rapazes que vão jogar amanhã merecem jogar. Eles fazem parte do elenco, e grande parte de tudo o que foi feito é por eles; portanto, mesmo que não estejam jogando, continuam fazendo parte da equipe. Minha esperança, como técnico, é que a equipe jogue da mesma maneira, mesmo que os jogadores sejam diferentes.”

  • Experiência com dois atacantes

    Com a expectativa de que Messi entre em campo vindo do banco, a Argentina poderia escalar Lautaro Martínez e Julián Álvarez juntos no ataque. Scaloni insistiu que a dupla continua sendo uma opção, desde que não comprometa o equilíbrio da equipe.

    “Se os outros estiverem em boa forma, Lautaro e Julián podem jogar juntos”, admitiu ele. “É uma questão de equilíbrio da equipe. Eles já jogaram juntos, e tiramos nossas conclusões. Não estou dizendo que não será para sempre, mas queremos equilíbrio.”

    Sobre a lesão de Cristian Romero, Scaloni disse: “Cuti está bem. Ele não treinou com o grupo hoje, mas treinou separadamente e fez um trabalho intensivo. A lesão não é tão grave quanto pensávamos. Isso nos dá tranquilidade.”

  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ganhando impulso antes da fase eliminatória

    Com a classificação para a próxima fase garantida, a Albiceleste pode aproveitar a última partida da fase de grupos para manter a forma física dos principais jogadores, ao mesmo tempo em que dá aos integrantes do elenco a chance de se destacarem e ganharem impulso antes das fases eliminatórias. Nas oitavas de final, a Argentina enfrentará Cabo Verde, que estreia no torneio, no Miami Stadium, no dia 3 de julho.

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