Lionel Messi fica de fora do próximo jogo da Argentina, já que Lionel Scaloni opta por dar aos companheiros de equipe a chance de brilhar

Em entrevista coletiva antes da partida, Scaloni explicou por que decidiu revelar seus planos. Ele confirmou que Messi continuaria na equipe, mas ressaltou a importância de valorizar o restante do elenco.

“Lionel Messi ficará no banco, mas estou dizendo isso a vocês porque são vocês”, disse Scaloni aos repórteres. “Messi provavelmente entrará no segundo tempo. É uma decisão tomada principalmente para que seus companheiros de equipe também possam ter tempo de jogo. Veremos quantos minutos serão.”

Scaloni também explicou o raciocínio por trás de sua política de rodízio, dizendo: “Os rapazes que vão jogar amanhã merecem jogar. Eles fazem parte do elenco, e grande parte de tudo o que foi feito é por eles; portanto, mesmo que não estejam jogando, continuam fazendo parte da equipe. Minha esperança, como técnico, é que a equipe jogue da mesma maneira, mesmo que os jogadores sejam diferentes.”