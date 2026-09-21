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FBL-MLS-MIAMI-SAN DIEGOAFP
Yosua Arya
Traduzido por

Lionel Messi faz história com o gol 101, mas frustrações do Inter Miami aumentam após empate dramático com o San Diego FC

L. Messi
Inter Miami CF
Inter Miami CF x San Diego FC
San Diego FC
Major League Soccer

Lionel Messi deu sequência à sua sequência fenomenal de gols com uma cobrança de falta característica, mas o Inter Miami teve de se contentar com um empate por 2 a 2 contra o San Diego FC. O novo técnico Kily Gonzalez ficou frustrado com os erros defensivos de sua equipe, já que o Inter Miami perdeu a chance de subir na tabela da Conferência Leste.

  • Messi marca em empate frustrante

    Messi marcou seu 101º gol pelo Inter Miami, mas o time empatou em 2 a 2 com o San Diego no domingo. O argentino acertou uma cobrança de falta característica para anular o gol de abertura de Anders Dreyer no início da partida.

    Suarez parecia ter garantido os três pontos para o Miami quando marcou aos 74 minutos. No entanto, Dreyer completou seu doblete no fim para garantir que os pontos fossem divididos na Flórida.

    O resultado marcou o quarto empate consecutivo do Inter Miami na MLS. Também foi uma estreia frustrante na liga para o novo técnico Gonzalez, cuja equipe ocupa o terceiro lugar na Conferência Leste, 11 pontos atrás do líder Nashville.

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  • Inter Miami CF v San Diego FCGetty Images Sport

    Gonzalez detona os horrores defensivos do Miami

    Apesar do brilho ofensivo de Messi e Suarez, Gonzalez foi bastante crítico em relação ao desempenho defensivo de sua equipe. O novo treinador mostrou clara frustração à beira do campo depois que Dreyer aproveitou uma bola lançada por cima da defesa do Inter Miami.

    "Estamos aqui há quatro dias e não conseguimos treinar adequadamente. Defensivamente, realmente precisamos ser muito mais fortes", disse Gonzalez, em declaração reproduzida pela ESPN.

    "Não podemos cometer esses horrores defensivos, eles custam caro. Aquela situação final não deveria ter acontecido. É surreal estar em posição de vencer o jogo e, ainda assim, quase perdê-lo. Só evitamos a derrota porque nosso goleiro nos salvou."

  • A complacência está se instalando no elenco

    O golaço de Messi no primeiro tempo foi seu 20º gol na liga nesta campanha e sua oitava cobrança de falta desde que chegou à MLS, em 2023. Isso aconteceu apenas alguns dias depois de ele alcançar a marca de 100 gols pelo clube durante a vitória sobre o Cruz Azul na Campeones Cup. No entanto, Gonzalez sugeriu que o sucesso recente pode ter afetado negativamente o foco de seus jogadores.

    "Acho que a Campeones Cup pode ter tido um efeito inconsciente, especialmente no primeiro tempo, levando a um pouco de complacência", admitiu o técnico.

    "Em um clube em que somos obrigados a vencer cada partida que disputamos, temos de corresponder à ocasião. Pelo lado positivo, fizemos algumas coisas boas, mas preciso ajustar o lado defensivo porque é isso que realmente mais me preocupa."

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  • Inter Miami CF v San Diego FCGetty Images Sport

    O que vem a seguir para o Inter Miami?

    O Inter Miami voltará agora sua atenção para um confronto crucial fora de casa contra o Columbus Crew no próximo domingo. A equipe estará desesperada para encerrar sua sequência de empates e reduzir a diferença para o topo da tabela. O San Diego, por sua vez, viaja para enfrentar o Austin FC no sábado.

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