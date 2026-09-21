Messi marcou seu 101º gol pelo Inter Miami, mas o time empatou em 2 a 2 com o San Diego no domingo. O argentino acertou uma cobrança de falta característica para anular o gol de abertura de Anders Dreyer no início da partida.

Suarez parecia ter garantido os três pontos para o Miami quando marcou aos 74 minutos. No entanto, Dreyer completou seu doblete no fim para garantir que os pontos fossem divididos na Flórida.

O resultado marcou o quarto empate consecutivo do Inter Miami na MLS. Também foi uma estreia frustrante na liga para o novo técnico Gonzalez, cuja equipe ocupa o terceiro lugar na Conferência Leste, 11 pontos atrás do líder Nashville.