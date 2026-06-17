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Lionel Messi explica por que chorou após marcar o primeiro dos três gols na vitória sobre a Argélia na Copa do Mundo, enquanto Lionel Scaloni afirma que o “incrível” capitão da Argentina “será o melhor enquanto quiser”
Messi explica comemoração emocionante
O astro do Inter Miami dominou a partida em Kansas City com um hat-trick, mas sua comemoração no primeiro tempo despertou imediatamente preocupação e curiosidade entre os torcedores. Depois de abrir o placar de fora da área, o jogador de 38 anos ficou visivelmente emocionado, revelando mais tarde que suas lágrimas não tinham nada a ver com o fato de ter alcançado o marco de se tornar o primeiro jogador da história a disputar seis finais de Copa do Mundo.
“Por que eu chorei? Foi algo completamente alheio ao futebol”, disse Messi após a partida. “Passei por alguns dias difíceis, mas sou grato a toda a delegação e aos meus companheiros de equipe, pois eles estiveram sempre ao meu lado, me dando muita força para me ajudar a superar isso.”
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Scaloni ficou impressionado com o capitão que fez história
O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, foi mais uma vez obrigado a encontrar novos superlativos para seu capitão, que igualou o recorde histórico de Miroslav Klose de 16 gols em Copas do Mundo durante a goleada. Scaloni enfatizou que o mundo deve continuar a valorizar o experiente atacante enquanto ele ainda estiver em atividade, independentemente de sua idade ou dos recordes que ele continua a quebrar.
“Não tenho palavras para descrever o Leo. O que posso dizer? Ele é incrível”, disse Scaloni aos repórteres na coletiva de imprensa pós-jogo. “Não se trata de imaginar [se ele poderia ter um início como esse]. Ele vem fazendo isso há 20 anos. Quem assiste ao futebol quer vê-lo, não são só os argentinos. Além do resultado, temos que aproveitar o que ele nos oferece. O que ele transmite ao mundo é incrível. Enquanto o Leo quiser, ele será o melhor; ele vem fazendo isso a cada partida há 20 anos. É emocionante vê-lo jogar, para qualquer pessoa que ama futebol. Ele é algo difícil de explicar.”
Mudanças táticas e a busca por títulos consecutivos
A vitória foi construída com base em um sistema projetado para proteger o veterano, permitindo que ele economizasse energia para o terço final da partida. Essa evolução tática foi observada pelo ex-zagueiro argentino Pablo Zabaleta, que acredita que o elenco atual oferece a plataforma perfeita para que o maior jogador de todos os tempos da Argentina atue no mais alto nível, mesmo ao se aproximar do fim de sua ilustre carreira.
Scaloni, no entanto, não hesitou em alertar contra a complacência, apesar do caráter contundente da vitória, afirmando: “Não vamos nos dar ao luxo de ser complacentes; saber que, se fizermos as coisas certas e trabalharmos como fizemos hoje, vamos tornar difícil para eles nos derrotarem, isso nos fortalece.”
- AFP
Noite de recordes na Copa do Mundo
Além da narrativa emocionante, foi uma noite de puro domínio estatístico para o ícone argentino. Além de sua sexta participação no torneio — um recorde —, a vitória da Argentina por 3 a 0 colocou Messi empatado com Klose no primeiro lugar do ranking de maior número de vitórias na história da Copa do Mundo, com 17.
Messi acabou deixando o campo sob uma ovação de pé entusiástica aos 80 minutos. Seu foco agora se volta para os próximos jogos da fase de grupos, onde a Albiceleste enfrentará a Áustria no dia 22 de junho, antes de encerrar sua primeira rodada de partidas contra a Jordânia. A Argentina busca se tornar a primeira seleção a defender com sucesso o título da Copa do Mundo desde o Brasil, em 1962.