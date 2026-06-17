Lionel Messi explica por que chorou após marcar o primeiro dos três gols na vitória sobre a Argélia na Copa do Mundo, enquanto Lionel Scaloni afirma que o “incrível” capitão da Argentina “será o melhor enquanto quiser”

O astro do Inter Miami dominou a partida em Kansas City com um hat-trick, mas sua comemoração no primeiro tempo despertou imediatamente preocupação e curiosidade entre os torcedores. Depois de abrir o placar de fora da área, o jogador de 38 anos ficou visivelmente emocionado, revelando mais tarde que suas lágrimas não tinham nada a ver com o fato de ter alcançado o marco de se tornar o primeiro jogador da história a disputar seis finais de Copa do Mundo.

“Por que eu chorei? Foi algo completamente alheio ao futebol”, disse Messi após a partida. “Passei por alguns dias difíceis, mas sou grato a toda a delegação e aos meus companheiros de equipe, pois eles estiveram sempre ao meu lado, me dando muita força para me ajudar a superar isso.”



