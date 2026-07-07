O capitão argentino chegou à Copa do Mundo de 2026 com o objetivo de defender o título, mas seu desempenho recente na marca do pênalti tornou-se um dos principais assuntos em pauta. Depois de não converter contra o Egito em Atlanta — partida em que o Egito abriu o placar com um gol de Yasser Ibrahim —, Messi é o primeiro jogador na história da Copa do Mundo a perder dois pênaltis em uma única edição (excluindo as disputas de pênaltis).

Esse marco indesejado vem na sequência de uma falha anterior no torneio, contra a Áustria. Apesar de ser considerado o maior jogador de todos os tempos, a batalha psicológica na marca do pênalti parece estar pesando sobre o veterano, que continua liderando sua seleção em uma exigente fase de eliminatórias na América do Norte.



