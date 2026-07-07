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Mohamed Saeed

Traduzido por

Lionel Messi entra para a história de forma indesejada! O maior jogador de todos os tempos da Argentina registra um feito inédito na Copa do Mundo ao perder um pênalti contra o Egito

L. Messi
Argentina
Copa do Mundo
Argentina x Egito
Egito

Lionel Messi inscreveu seu nome nos livros de recordes mais uma vez, embora, desta vez, por motivos que ele preferiria esquecer. Durante o confronto decisivo da Argentina contra o Egito na Copa do Mundo, o lendário atacante estabeleceu um novo recorde no torneio que destaca uma rara vulnerabilidade na marca de 12 jardas.

  • Messi estabelece um recorde indesejado no torneio

    O capitão argentino chegou à Copa do Mundo de 2026 com o objetivo de defender o título, mas seu desempenho recente na marca do pênalti tornou-se um dos principais assuntos em pauta. Depois de não converter contra o Egito em Atlanta — partida em que o Egito abriu o placar com um gol de Yasser Ibrahim —, Messi é o primeiro jogador na história da Copa do Mundo a perder dois pênaltis em uma única edição (excluindo as disputas de pênaltis).

    Esse marco indesejado vem na sequência de uma falha anterior no torneio, contra a Áustria. Apesar de ser considerado o maior jogador de todos os tempos, a batalha psicológica na marca do pênalti parece estar pesando sobre o veterano, que continua liderando sua seleção em uma exigente fase de eliminatórias na América do Norte.


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    Dificuldades na cobrança de pênaltis em 2026

    Messi não está sozinho nessas dificuldades, já que o torneio de 2026 tem registrado uma queda significativa na eficiência nas cobranças de pênalti. De acordo com os dados atuais, a taxa de conversão de 65,3% é a pior em uma Copa do Mundo desde 1966, sugerindo que os goleiros e a alta pressão estão vencendo a batalha contra os melhores cobradores do mundo.

    O craque argentino já admitiu anteriormente que leva esses erros muito a sério, especialmente quando ocorrem no início de partidas decisivas. Mesmo enquanto continua a quebrar recordes de gols em outras competições, as oportunidades perdidas na marca do pênalti geraram um debate sobre se outros especialistas do elenco deveriam assumir essa responsabilidade no futuro.


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    Os sonhos da Argentina ameaçados pelos Faraós

    O primeiro tempo do confronto entre Egito e Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 terminou com uma surpreendente vantagem de 1 a 0 para os Faraós, graças a uma cabeçada brilhante do zagueiro Yasser Ibrahim, que superou Lisandro Martínez em um duelo aéreo.

    As esperanças da Argentina de conquistar o título da Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva estão ameaçadas, já que Mohamed Salah e seus companheiros defendem com determinação para garantir a vitória, enquanto Messi foi prejudicado pela falta de sorte na frente do gol diante do excelente goleiro egípcio, Mostafa Shobeir.

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  • A confissão sincera do capitão

    Ao refletir sobre a falha anterior contra a Áustria, o capitão foi, como de costume, direto ao falar sobre seu desempenho. Messi disse: “Hoje houve um momento em que fiquei muito irritado com o pênalti porque errei. Chutei muito mal e, bem, felizmente conseguimos dar a volta por cima, assumir a liderança e conquistar os três pontos, que é o que importa.”

    Apesar de se sentir “muito irritado” por ter perdido um pênalti logo no início — algo atípico para ele —, ele continua focado no objetivo coletivo. Ele acrescentou: “Obviamente, a vitória estava nos nossos planos. Sabíamos que não seria fácil, especialmente considerando como a Copa do Mundo está se desenrolando.”