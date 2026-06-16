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FBL-WC-2026-TRAINING-ARGAFP
Adhe Makayasa

Traduzido por

Lionel Messi, em plena forma, está pronto para a estreia da Argentina na Copa do Mundo; Lionel Scaloni também deu notícias sobre Emi Martínez e Julián Álvarez

L. Messi
Argentina
Argentina x Argélia
Argélia
Copa do Mundo
L. Scaloni
E. Martinez
J. Alvarez

O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, confirmou que Lionel Messi, Emiliano Martínez e Julián Álvarez superaram com sucesso as recentes lesões e estarão à disposição para a estreia do país na Copa do Mundo de 2026. Scaloni destacou a importância do “monumental” astro do Inter Miami, Messi, antes do confronto do Grupo J contra a Argélia.

  • Os atuais campeões recebem um grande impulso

    A Albiceleste chega à estreia no Grupo J em excelente fase, após ter conquistado sete vitórias consecutivas na preparação para o torneio. As preocupações anteriores em relação à leve distensão no tendão de Messi, ao problema no tornozelo de Álvarez e à fratura no dedo anular do goleiro Martínez dissiparam-se completamente. Scaloni informou que todos os 26 jogadores da sua seleção estão em perfeitas condições físicas, com apenas o experiente zagueiro Nicolás Tagliafico precisando de uma última avaliação médica antes da definição oficial da escalação.

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  • Argentina v Peru - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Scaloni pede "calma" antes do jogo contra a Argélia

    Ao abordar a imensa pressão global e as expectativas que pesam sobre seu elenco repleto de estrelas, Scaloni pediu que se mantivesse a perspectiva, ao mesmo tempo em que elogiou o impacto duradouro de seu icônico capitão e deu notícias positivas sobre a disponibilidade dos jogadores.

    Ele afirmou: “Calma, porque é apenas um jogo de futebol. Temos a experiência da última Copa do Mundo; o primeiro jogo não é fundamental. É importante, mas não termina com o primeiro jogo.

    Estamos bem, estamos calmos. Enfrentamos uma boa equipe com bons jogadores. Mas estamos calmos, chegamos em um bom momento. Todos querem ver [Leo] Messi em campo, jogando. Ele empolga a todos, não apenas os argentinos.

    "Da minha parte, sempre será assim. Não vejo nada de negativo. Ele já passou por diferentes situações e sempre esteve aqui. Ele sempre foi fundamental para nós, e agora será ainda mais. Vejo que ele está bem.

    "O Emiliano está bem, o Emiliano está disponível para amanhã; se ele fizer o mesmo que fez ontem e anteontem, acho que vai jogar... O Julian teve um problema no tornozelo, mas a recuperação dele tem sido boa e, para amanhã, ele está disponível e é uma opção."

  • A profundidade do elenco é um dilema na hora de escalar

    Com seus principais astros liberados para jogar, o técnico da Argentina admitiu que escalar um time titular equilibrado continua sendo uma tarefa incrivelmente difícil devido à enorme abundância de talentos de ponta à sua disposição. Scaloni acrescentou: “Sempre tive dificuldade [em definir o time titular] devido à qualidade dos jogadores da seleção, independentemente de termos algum jogador lesionado, o que não é o caso agora.

    “Não há jogadores lesionados. Vamos apenas acompanhar o caso de Nico Tagliafico, para ver se ele se junta ao time para os treinos, mas, em princípio, todos os jogadores estão disponíveis. Nunca tive dificuldade em formar o time. A dificuldade que tive foi deixar de fora grandes jogadores, mas o equilíbrio é o princípio. Jogamos com 11 e tentamos encontrar o equilíbrio, então alguém fica de fora, mas estamos bem.”

  • Argentina v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    Um duro teste defensivo aguarda os atuais campeões

    A Argentina precisa superar uma seleção argelina extremamente resistente, que chega a esta estreia do Grupo J com uma impressionante sequência de 393 minutos sem sofrer gols. Este primeiro teste será um exame imediato da fluidez ofensiva dos atuais campeões mundiais antes de a campanha prosseguir contra a Áustria e a Jordânia, tornando uma vitória coesa na estreia absolutamente fundamental para estabelecer o domínio do torneio desde o início.

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