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Lionel Messi, em plena forma, está pronto para a estreia da Argentina na Copa do Mundo; Lionel Scaloni também deu notícias sobre Emi Martínez e Julián Álvarez
Os atuais campeões recebem um grande impulso
A Albiceleste chega à estreia no Grupo J em excelente fase, após ter conquistado sete vitórias consecutivas na preparação para o torneio. As preocupações anteriores em relação à leve distensão no tendão de Messi, ao problema no tornozelo de Álvarez e à fratura no dedo anular do goleiro Martínez dissiparam-se completamente. Scaloni informou que todos os 26 jogadores da sua seleção estão em perfeitas condições físicas, com apenas o experiente zagueiro Nicolás Tagliafico precisando de uma última avaliação médica antes da definição oficial da escalação.
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Scaloni pede "calma" antes do jogo contra a Argélia
Ao abordar a imensa pressão global e as expectativas que pesam sobre seu elenco repleto de estrelas, Scaloni pediu que se mantivesse a perspectiva, ao mesmo tempo em que elogiou o impacto duradouro de seu icônico capitão e deu notícias positivas sobre a disponibilidade dos jogadores.
Ele afirmou: “Calma, porque é apenas um jogo de futebol. Temos a experiência da última Copa do Mundo; o primeiro jogo não é fundamental. É importante, mas não termina com o primeiro jogo.
Estamos bem, estamos calmos. Enfrentamos uma boa equipe com bons jogadores. Mas estamos calmos, chegamos em um bom momento. Todos querem ver [Leo] Messi em campo, jogando. Ele empolga a todos, não apenas os argentinos.
"Da minha parte, sempre será assim. Não vejo nada de negativo. Ele já passou por diferentes situações e sempre esteve aqui. Ele sempre foi fundamental para nós, e agora será ainda mais. Vejo que ele está bem.
"O Emiliano está bem, o Emiliano está disponível para amanhã; se ele fizer o mesmo que fez ontem e anteontem, acho que vai jogar... O Julian teve um problema no tornozelo, mas a recuperação dele tem sido boa e, para amanhã, ele está disponível e é uma opção."
A profundidade do elenco é um dilema na hora de escalar
Com seus principais astros liberados para jogar, o técnico da Argentina admitiu que escalar um time titular equilibrado continua sendo uma tarefa incrivelmente difícil devido à enorme abundância de talentos de ponta à sua disposição. Scaloni acrescentou: “Sempre tive dificuldade [em definir o time titular] devido à qualidade dos jogadores da seleção, independentemente de termos algum jogador lesionado, o que não é o caso agora.
“Não há jogadores lesionados. Vamos apenas acompanhar o caso de Nico Tagliafico, para ver se ele se junta ao time para os treinos, mas, em princípio, todos os jogadores estão disponíveis. Nunca tive dificuldade em formar o time. A dificuldade que tive foi deixar de fora grandes jogadores, mas o equilíbrio é o princípio. Jogamos com 11 e tentamos encontrar o equilíbrio, então alguém fica de fora, mas estamos bem.”
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Um duro teste defensivo aguarda os atuais campeões
A Argentina precisa superar uma seleção argelina extremamente resistente, que chega a esta estreia do Grupo J com uma impressionante sequência de 393 minutos sem sofrer gols. Este primeiro teste será um exame imediato da fluidez ofensiva dos atuais campeões mundiais antes de a campanha prosseguir contra a Áustria e a Jordânia, tornando uma vitória coesa na estreia absolutamente fundamental para estabelecer o domínio do torneio desde o início.