Lionel Messi, em plena forma, está pronto para a estreia da Argentina na Copa do Mundo; Lionel Scaloni também deu notícias sobre Emi Martínez e Julián Álvarez

Ao abordar a imensa pressão global e as expectativas que pesam sobre seu elenco repleto de estrelas, Scaloni pediu que se mantivesse a perspectiva, ao mesmo tempo em que elogiou o impacto duradouro de seu icônico capitão e deu notícias positivas sobre a disponibilidade dos jogadores.

Ele afirmou: “Calma, porque é apenas um jogo de futebol. Temos a experiência da última Copa do Mundo; o primeiro jogo não é fundamental. É importante, mas não termina com o primeiro jogo.

Estamos bem, estamos calmos. Enfrentamos uma boa equipe com bons jogadores. Mas estamos calmos, chegamos em um bom momento. Todos querem ver [Leo] Messi em campo, jogando. Ele empolga a todos, não apenas os argentinos.

"Da minha parte, sempre será assim. Não vejo nada de negativo. Ele já passou por diferentes situações e sempre esteve aqui. Ele sempre foi fundamental para nós, e agora será ainda mais. Vejo que ele está bem.

"O Emiliano está bem, o Emiliano está disponível para amanhã; se ele fizer o mesmo que fez ontem e anteontem, acho que vai jogar... O Julian teve um problema no tornozelo, mas a recuperação dele tem sido boa e, para amanhã, ele está disponível e é uma opção."