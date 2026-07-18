Lionel Messi elogia o “fantástico” Lamine Yamal antes do confronto na final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina

Antes do confronto decisivo, o capitão da Argentina, Messi, elogiou muito o jovem ponta e reconheceu a incrível evolução que ele tem demonstrado no cenário internacional.

Messi disse: “Lamine é um jogador fantástico, a quem tenho acompanhado de perto porque joga por um clube que adoro e pelo qual sempre desejo o melhor. Com apenas 19 anos, ele já é uma das principais figuras do mundo. Tem toda a carreira pela frente e a oportunidade de conquistar algo histórico. Vamos tentar garantir que isso não aconteça desta vez!”



