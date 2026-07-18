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Lionel Messi elogia o “fantástico” Lamine Yamal antes do confronto na final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina
- GOAL
Confronto entre ícones da La Masia
A final da Copa do Mundo deste fim de semana será um palco épico, com duas gerações de ouro formadas na base do Barcelona se enfrentando em Nova Jersey. Yamal, jovem estrela espanhola de 19 anos, se prepara para desafiar o icônico capitão de seu ex-clube na decisão mundial. Esse duelo ganhou ainda mais destaque após o ressurgimento de uma foto antiga que viralizou, na qual o astro segura Yamal ainda bebê durante uma sessão de fotos beneficente.
Messi elogia jovem sensação
Antes do confronto decisivo, o capitão da Argentina, Messi, elogiou muito o jovem ponta e reconheceu a incrível evolução que ele tem demonstrado no cenário internacional.
Messi disse: “Lamine é um jogador fantástico, a quem tenho acompanhado de perto porque joga por um clube que adoro e pelo qual sempre desejo o melhor. Com apenas 19 anos, ele já é uma das principais figuras do mundo. Tem toda a carreira pela frente e a oportunidade de conquistar algo histórico. Vamos tentar garantir que isso não aconteça desta vez!”
Uma reviravolta extraordinária do destino
Refletindo sobre o momento único que recentemente causou furor nas redes sociais, o lendário número 10 relembrou o encontro inesperado que o colocou cara a cara com o jovem prodígio há mais de uma década.
Ele acrescentou: “Essa foto é incrível. A vida... Tirei uma foto com ele quando era bebê e agora vamos nos enfrentar em uma final de Copa do Mundo. Ele é um dos melhores do mundo atualmente e desejo toda a sorte do mundo a ele, porque o sucesso dele também será o sucesso do Barcelona. É claro que vamos tentar fazer uma boa partida para que ele não consiga jogar seu melhor, embora isso seja difícil.”
A supremacia global está em jogo
Ambas as seleções chegam à grande final em plena forma, com a Espanha ostentando uma sequência de 17 jogos sem derrota, enquanto a Albiceleste acumulou 14 vitórias consecutivas em todas as competições. A defesa da La Roja precisa permanecer em alerta máximo contra o capitão adversário, que lidera a artilharia do torneio ao lado de Kylian Mbappé, com oito gols. Essa batalha tática no New York New Jersey Stadium colocará à prova a consistência coletiva dos dois gigantes, que lutam para garantir seu status como os novos dominadores do futebol mundial.
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