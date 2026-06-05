A seleção conta com seis estreantes no All-Stars. O jovem Zavier Gozo, cuja possível transferência para o Aston Villa vem sendo especulada, é o destaque entre os novatos. Son, que provavelmente teria sido convocado se tivesse chegado à liga mais cedo no verão passado, também foi selecionado pela primeira vez. Markanich, Schwake, Cuypers e Mbokazi completam o grupo de estreantes.

Tim Ream foi convocado para a seleção pela segunda vez — mas pela primeira vez em 15 anos. Ele integrou o time em 2011, quando jogava pelo New York Red Bulls.