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Lionel Messi e Son Heung-min lideram o forte time titular do All-Star da MLS, com seis estreantes, para o confronto contra o All-Star da Liga MX
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Foi selecionado um elenco forte
A seleção do All-Star da MLS está tão forte quanto se esperava, com torcedores, mídia e jogadores se unindo para formar um time de peso:
Goleiro: Brian Schwake (Nashville SC)
Lateral-esquerdo: Anthony Markanich (Minnesota United); Zagueiros centrais: Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire) e Tim Ream (Charlotte FC); Lateral-direito: Andy Najar (Nashville SC)
Meio-campista defensivo: Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps) Meio-campistas ofensivos: Zavier Gozo (Real Salt Lake) e Hany Mukhtar (Nashville SC)
Atacantes: Hugo Cuypers (Chicago Fire), Son Heung-Min (LAFC) e Leo Messi (Inter Miami)
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Algumas grandes estreias
A seleção conta com seis estreantes no All-Stars. O jovem Zavier Gozo, cuja possível transferência para o Aston Villa vem sendo especulada, é o destaque entre os novatos. Son, que provavelmente teria sido convocado se tivesse chegado à liga mais cedo no verão passado, também foi selecionado pela primeira vez. Markanich, Schwake, Cuypers e Mbokazi completam o grupo de estreantes.
Tim Ream foi convocado para a seleção pela segunda vez — mas pela primeira vez em 15 anos. Ele integrou o time em 2011, quando jogava pelo New York Red Bulls.
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Será que o Messi vai aparecer?
O All-Star Game do ano passado foi marcado por polêmicas. Messi e Jordi Alba, também estrela do Inter Miami, foram ambos selecionados para a equipe. No entanto, nenhum dos dois jogadores compareceu ao jogo. A dupla foi suspensa por uma partida devido ao seu comportamento. A MLS confirmou ao GOAL que aqueles que não comparecerem receberão a mesma punição:
“De acordo com as regras da liga, qualquer jogador que não participar do All-Star Game sem aprovação prévia da liga fica impedido de disputar a próxima partida de seu clube”, informou a liga em comunicado.
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A seleção de estrelas da Liga MX ainda não foi anunciada
Mais uma vez, as estrelas da MLS enfrentarão os melhores da Liga MX. A liga ainda não revelou sua escalação, embora no ano passado ela tenha sido anunciada em meados de junho — cerca de um mês antes do jogo. A partida deste ano será realizada no Bank of America Stadium, em Charlotte, no dia 29 de julho.