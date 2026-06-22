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Lionel Messi é o rei da Copa do Mundo! O ícone da Argentina se torna o maior artilheiro de todos os tempos após superar a decepção do pênalti contra a Áustria
Messi está sozinho no topo
Em uma tarde histórica em Dallas, Messi tornou-se oficialmente o maior artilheiro da história da Copa do Mundo. Poucos dias antes de completar 39 anos, o capitão da Argentina balançou as redes e chegou a 17 gols na carreira em edições da Copa do Mundo, superando o recorde anterior de 16 gols, que pertencia a Miroslav Klose.
O lendário atacante havia chegado ao torneio em excelente forma, reduzindo significativamente a diferença após um impressionante hat-trick na vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Argélia na estreia. Seu gol certeiro contra a Áustria garante que ele agora detenha o recorde de maior artilheiro da competição mais prestigiada do futebol internacional.
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A dupla estatística indesejada de Messi
Não foi tudo fácil para o oito vezes vencedor da Bola de Ouro, que, a princípio, parecia que teria que esperar para bater o recorde. Depois que uma revisão do VAR concedeu um pênalti à Argentina logo no início da partida, o capitão não conseguiu converter a chance inicial de alcançar o marco histórico a 12 jardas.
Um erro atípico de Messi fez com que ele chutasse a bola para fora, à esquerda do poste, deixando a torcida em Houston atônita. Após essa falha, a Opta informa que ele agora detém os recordes de maior número de pênaltis cobrados e perdidos na história da Copa do Mundo — sete e três, respectivamente —, uma rara mancha em um histórico de torneio que, de resto, é impecável.
Em busca de mais do que apenas gols
Embora o recorde de gols vá dominar as manchetes, Messi também está em busca de outros marcos históricos na América do Norte. Antes do confronto com a Áustria, o experiente meia estava empatado com o lendário compatriota Diego Maradona no número de assistências em Copas do Mundo de todos os tempos.
Sua influência na Albiceleste continua tão forte como sempre, mesmo perto dos 40 anos. Ao quebrar um recorde que perdurava desde 2014, Messi se distanciou ainda mais de seus contemporâneos, provando que a idade é apenas um número quando se trata de seu impacto no cenário mundial.
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Um legado que não conhece limites
O gol que bateu o recorde foi uma finalização característica que deixou a torcida argentina em êxtase. Ele marca mais um capítulo em uma carreira que já inclui um troféu da Copa do Mundo de 2022 e vários títulos da Copa América, encerrando de vez quaisquer debates remanescentes sobre seu lugar no panteão dos grandes.
A marca de 16 gols de Miroslav Klose já foi considerada intocável, mas a longevidade e a consistência de Messi permitiram que ele reescrevesse os livros de história mais uma vez. Com a Argentina parecendo uma séria candidata à defesa do título, ainda podem vir mais gols do imortal número 10.