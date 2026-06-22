Lionel Messi é o rei da Copa do Mundo! O ícone da Argentina se torna o maior artilheiro de todos os tempos após superar a decepção do pênalti contra a Áustria

Em uma tarde histórica em Dallas, Messi tornou-se oficialmente o maior artilheiro da história da Copa do Mundo. Poucos dias antes de completar 39 anos, o capitão da Argentina balançou as redes e chegou a 17 gols na carreira em edições da Copa do Mundo, superando o recorde anterior de 16 gols, que pertencia a Miroslav Klose.

O lendário atacante havia chegado ao torneio em excelente forma, reduzindo significativamente a diferença após um impressionante hat-trick na vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Argélia na estreia. Seu gol certeiro contra a Áustria garante que ele agora detenha o recorde de maior artilheiro da competição mais prestigiada do futebol internacional.