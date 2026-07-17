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“Lionel Messi é o passado, Lamine Yamal é o futuro” - Joan Laporta está animado para ver os heróis do Barcelona se enfrentarem na final da Copa do Mundo entre a Argentina e a Espanha
La Masia assume o protagonismo
Laporta está em Nova York antes da final da Copa do Mundo no MetLife Stadium, onde a Argentina e a Espanha se enfrentarão, com a participação de vários jogadores atuais e ex-jogadores do Barça. A seleção espanhola conta com oito jogadores do Barcelona, enquanto Messi é o capitão da Argentina.
Laporta afirmou que a influência do clube ficará evidente durante toda a final, descrevendo o evento como mais uma demonstração da capacidade da La Masia de formar talentos de elite. Ele também destacou a importância de ver os formandos da base do Barcelona competindo no maior palco internacional do futebol, independentemente de qual time levante o troféu.
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Messi e Yamal: A passagem do bastão
Laporta refletiu sobre o significado de ver Messi e Yamal como destaques de times adversários na final. Ao mesmo tempo em que elogiou a extraordinária contribuição de Messi ao Barcelona, ele também apontou Yamal como o próximo grande porta-bandeira do clube.
“Messi também chegou à final, e estou muito feliz”, disse Laporta àRAC1. “Ele é motivo de orgulho para a La Masia. Messi é o passado e o presente, e Lamine é o presente e o futuro. Estamos muito felizes por termos o que é o verdadeiro estilo de jogo do Barça.
“Como presidente, tenho orgulho de ter formado esses dois jogadores aqui mesmo, e se somarmos Joan Garcia, Eric Garcia, [Pau] Cubarsi, que está fazendo uma Copa do Mundo espetacular, [Dani] Olmo, Gavi, Pedri, Ferran [Torres]... É espetacular.”
A influência do Barcelona continua evidente
Laporta vê a final como mais uma prova do sucesso contínuo do Barcelona na formação de talentos de nível mundial por meio da La Masia. Com tantos jogadores atuais representando a Espanha e Messi liderando a Argentina, ele acredita que a filosofia futebolística do clube continua influente no mais alto nível.
Ele também elogiou o elenco atual do Barcelona, dizendo: “Estamos muito orgulhosos dos oito jogadores que temos. É muito importante para eles e, como presidente, estou muito satisfeito e grato por ter jogadores tão talentosos.
“No nível da seleção nacional, é a melhor partida que se pode disputar, com estilos diferentes, e o árbitro terá que deixar sua marca. A Argentina é mais agressiva, e a seleção espanhola joga de forma mais coesa, com um estilo de jogo mais parecido com o do Barça. O Barça é o melhor que existe, e todos reconhecem isso.”
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O maior palco nos espera
A Argentina e a Espanha se enfrentarão na final da Copa do Mundo, com forte presença do Barcelona em ambas as seleções. A partida não só decidirá quem será o campeão mundial, mas também oferecerá mais uma oportunidade para os formandos da La Masia — de Messi a Yamal, passando pela atual delegação espanhola do Barcelona — deixarem sua marca no maior palco do futebol.
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