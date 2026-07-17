“Lionel Messi é o passado, Lamine Yamal é o futuro” - Joan Laporta está animado para ver os heróis do Barcelona se enfrentarem na final da Copa do Mundo entre a Argentina e a Espanha

Laporta refletiu sobre o significado de ver Messi e Yamal como destaques de times adversários na final. Ao mesmo tempo em que elogiou a extraordinária contribuição de Messi ao Barcelona, ele também apontou Yamal como o próximo grande porta-bandeira do clube.

“Messi também chegou à final, e estou muito feliz”, disse Laporta àRAC1. “Ele é motivo de orgulho para a La Masia. Messi é o passado e o presente, e Lamine é o presente e o futuro. Estamos muito felizes por termos o que é o verdadeiro estilo de jogo do Barça.

“Como presidente, tenho orgulho de ter formado esses dois jogadores aqui mesmo, e se somarmos Joan Garcia, Eric Garcia, [Pau] Cubarsi, que está fazendo uma Copa do Mundo espetacular, [Dani] Olmo, Gavi, Pedri, Ferran [Torres]... É espetacular.”