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Adhe Makayasa
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Lionel Messi é nomeado membro honorário do River Plate enquanto sua lendária carreira pela Argentina chega a uma conclusão emocionante no Monumental

L. Messi
Argentina
Argentina x Benin
Benin
Amistosos
Inter Miami CF
Major League Soccer
River Plate
Campeonato Argentino

Lionel Messi recebeu um reconhecimento formal do River Plate após sua última partida internacional em solo nacional contra Benin. O gigante argentino marcou a ocasião histórica ao presentear o icônico meia com honrarias do clube dentro do Estadio Monumental, celebrando seu vínculo duradouro com a principal catedral do futebol do país.

  • Homenagem histórica coroa despedida icônica

    A diretoria do River oficializou Messi como sócio honorário do clube instantes antes do pontapé inicial contra o Benin. A cerimônia privada aconteceu no Gabinete Presidencial do Estadio Monumental, ao lado de Stefano Di Carlo. O atacante recebeu uma carteirinha institucional de sócio, uma placa comemorativa e uma camisa especial de 125º aniversário com seu sobrenome e o icônico número 10.


  • Argentina v Benin - International FriendlyGetty Images Sport

    Gigantes prestam homenagem à lenda

    Di Carlo entregou a prestigiosa homenagem em nome de todos os integrantes e torcedores do River Plate. A tributo foi uma forma sincera de agradecimento por mais de duas décadas de serviço com a camisa azul-celeste e branca. Aquele momento, na terça-feira, 6 de outubro, ressaltou o respeito máximo do gigante de Buenos Aires por uma figura definidora do futebol argentino moderno.

  • Conexão monumental define legado internacional

    O estádio desempenhou um papel fundamental ao longo da trajetória de Messi desde que ele abriu sua contagem ali contra o Uruguai, em 2008. O local se tornou o palco em que ele mais brilhou em casa, com 19 gols em 28 partidas, incluindo memoráveis hat-tricks contra a Bolívia. Esse vínculo teve um desfecho à altura diante de casa cheia, quando o veterano se despediu com um gol e duas assistências na vitória por 3 a 0 sobre o Benin.

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