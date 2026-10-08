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Lionel Messi é nomeado membro honorário do River Plate enquanto sua lendária carreira pela Argentina chega a uma conclusão emocionante no Monumental
Homenagem histórica coroa despedida icônica
A diretoria do River oficializou Messi como sócio honorário do clube instantes antes do pontapé inicial contra o Benin. A cerimônia privada aconteceu no Gabinete Presidencial do Estadio Monumental, ao lado de Stefano Di Carlo. O atacante recebeu uma carteirinha institucional de sócio, uma placa comemorativa e uma camisa especial de 125º aniversário com seu sobrenome e o icônico número 10.
- Getty Images Sport
Gigantes prestam homenagem à lenda
Di Carlo entregou a prestigiosa homenagem em nome de todos os integrantes e torcedores do River Plate. A tributo foi uma forma sincera de agradecimento por mais de duas décadas de serviço com a camisa azul-celeste e branca. Aquele momento, na terça-feira, 6 de outubro, ressaltou o respeito máximo do gigante de Buenos Aires por uma figura definidora do futebol argentino moderno.
Conexão monumental define legado internacional
O estádio desempenhou um papel fundamental ao longo da trajetória de Messi desde que ele abriu sua contagem ali contra o Uruguai, em 2008. O local se tornou o palco em que ele mais brilhou em casa, com 19 gols em 28 partidas, incluindo memoráveis hat-tricks contra a Bolívia. Esse vínculo teve um desfecho à altura diante de casa cheia, quando o veterano se despediu com um gol e duas assistências na vitória por 3 a 0 sobre o Benin.
- AFP
Foco volta para a MLS
Com seus compromissos internacionais agora oficialmente encerrados, o jogador de 39 anos retorna imediatamente aos Estados Unidos para se reapresentar ao Inter Miami. O Inter Miami dependerá bastante de sua presença para garantir a melhor posição possível antes dos iminentes playoffs da MLS Cup. Ele agora enfrenta o desafio imediato de administrar sua condição física em uma reta final doméstica exigente antes de embarcar na fase de mata-mata.
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