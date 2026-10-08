O estádio desempenhou um papel fundamental ao longo da trajetória de Messi desde que ele abriu sua contagem ali contra o Uruguai, em 2008. O local se tornou o palco em que ele mais brilhou em casa, com 19 gols em 28 partidas, incluindo memoráveis hat-tricks contra a Bolívia. Esse vínculo teve um desfecho à altura diante de casa cheia, quando o veterano se despediu com um gol e duas assistências na vitória por 3 a 0 sobre o Benin.